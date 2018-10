Salariul minim ar putea crește cu 170 de lei, comparativ cu 150 de lei anunțat inițial

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, care susține că angajatorii care au citit Programul de Guvernare știu că trebuie să-și ia măsuri pentru că în fiecare an salariul minim crește cu 100 lei pe net.





"Va fi o creștere (a salariului minim n.r.) până la 2050 de lei. Este foarte posibil ca această creștere să fie 2070 de lei, ca să respectăm una dintre prevederile Proramului de Guvernare care spune că trebuie să crească pe net cu 100 de lei în fiecare an salariul minim pe economie. Am primit în dezbaterea publică astfel de solicitări de morificare. În momentul în care vom scoate Hotărârea de Guvern din dezbaterea publică vom putea să anunțăm pe ce variantă mergem. Cu siguranță nu este mai mică de 2050 de lei. Angajatorii care au citit programul de guvernare știu că trebuie să-și ia măsuri pentru că în fiecare an acest salariu minim ccrește cu 100 de lei pe net", a spus ministrul Muncii la Digi24.







Marți seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, la TVR 1, că salariul minim pe economie poate să fie majorat la 2.050 de lei, înainte de începutul anului viitor.



„Se face această analiză la Finanțe”, a adăugat Teodorovici.





