Ministerul Finanțelor a decis ca după 2022 pensiile să crească în funcție de rata inflației plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie

Legea pensiilor va merge astăzi spre Parlament, după ce a primit toate avizele necesare, iar Ministerul Finanțelor a ales o variantă de reactualizare a pensiei după 2022, a anunțat, miercuri, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, la Digi24.





"La Ministerul de Finanțe am timis 4 variante pentru ceea ce se va întâmpla după 2022, cum se reactualizează pensia după anul 2022. Inițial era că se actualizează doar cu rata inflației. În urma dezbaterii pe care am avut-o cu federațiile pensionarilor, sindicatele și toate persoanele interesate de acolo au reieșit mai multe variante. Mă bucur că Ministerul de Finanțe a ales-o pe cea mai bună. Cea care pe lângă rata inflației prevede și o creștere de 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie. Pe măsură ce cresc salariile, vor crește și pensiile", a spus Vasilescu.





Principalele modificări aduse prin noua lege a pensiilor:

Principalele modificări aduse prin noua lege a pensiilor:

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea Numărului Total de Puncte cu Valoarea Punctului de Referință. Numărul total de puncte este suma punctajelor anuale Pensionarii care au stagiul de cotizare mai mic de 15 ani, pot opta între pensie și indemnizația socială, cu 3 luni înainte de intrarea în vigoare a legii Punctul de pensie va fi de 1.265 lei în 2019, de 1.775 lei în 2020, de 1.875 lei în 2021, iar apoi se va indexa cu inflația Pensia de urmaş se va cuveni copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii Pensia minimă se stabilește în procente, minim și maxim, din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în funcție de stagiul de cotizare Se introduce o nouă prestație și anume ajutorul pentru soțul supraviețuitor, și reprezintă 25% din pensia soțului decedat Se extinde sfera perioadelor necontributive asimilate stagiilor de cotizare prin valorificarea perioadei de master și doctorat

Mai multe detalii și proiectul Ministerului, în varianta inițială, pot fi văzute aici:





Față de varianta inițială, au mai apărut unele modificări:





Conform unui document al Ministerului, transmis HotNews.ro, una dintre ele se referă la comisionul de 0,5% plătit CNPP-ului de către administratorii fondurilor private de pensii, respectiv de a nu fi suportat de salariat, ci de catre fondurile private. Inițial exista această prevedere și în varianta publică a proiectului, dar nu era clară. Practic, se va lua 0,5% din comisionul aplicat de administratorii de fonduri de 2,5%.



O altă modificare a proiectului prevede majorarea Valorii Punctului de Referință atât cu rata medie a inflației, cât și cu un procent din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.



Conform documentului transmis, se va majora cu 25% punctajul lunar pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare ca nevăzător.



Acum se mai propune ca reducerea pentru condiții deosebite să se facă de la 4 ani de stagiu de cotizare. Propunerea a fost preluată astfel: au fost coborâte pragurile de reducere a vârstelor de pensionare de la 6 ani la un an, pentru condiții deosebite, și de la 2 ani un an pentru condițiile speciale.



De exemplu, pentru un an realizat în condiții deosebite, vârsta se reduce cu 3 luni, iar pentru un an realizat în condiții speciale vârsta se reduce cu 6 luni.



Deși propunerea partenerilor sociali a fost de a stabili un prag minim de 4 ani de la care să pornească reducerea, totuși proiectul a fost modificat în sensul că pragul minim este de un an atât pentru condiții deosebite cât și pentru condiții speciale.



Dacă până acum, o persoană care avea perioade lucrate în condiții de muncă în grupa a II-a sau deosebite de muncă mai mici de 6 ani nu avea nicio reducere, acestea vor putea beneficia de acum încolo de această facilitate (reducerea vârstei de pensionare).



A fost o propunere a sindicatelor și patronatelor de a se elimina sintagma „plătit” și menținerea doar a sintagmei datorat în definirea stagiului de cotizare. A fost preluată observația în sensul că: „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, stagiul de cotizare este definit ca fiind perioada pentru care s-a datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii”.





