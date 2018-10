Capacitatea ANAF de colectare obligă Finanțele să ia unele măsuri mai devreme. Un efect ar putea fi creșterea prețurilor

Încasările deficitare ale Fiscului și cheltuielile foarte mari par să oblige Finanțele să aplice anumite măsuri mai devreme arătând, încă o dată, impredictibilitatea fiscală de care se plânge mediul de afaceri. Ultimele declarații ale ministrului Finanțelor par să arate situația spre care se îndreaptă România în privința deficitului bugetar, respectiv de neîncadrare în 3% din PIB. Eugen Teodorovici a anunțat marți posibilitatea creșterii salariului minim cu 150 de lei de anul acesta, nu din 2019. Ministrul Muncii, în schimb, nu a spus dacă s-ar putea aplica mai devreme, dar vorbea de 170 de lei. Ca efecte, specialiștii consultați de HotNews.ro se așteaptă la o ușoară creștere a inflației, anul acesta, dacă s-ar aplica această creștere a salariului minim din noiembrie.Datele sunt publice și relevă că execuția bugetară la opt luni nu arată bine. Se constată o dublare a deficitului. Veniturile totale au urcat cu 13,7%, iar cheltuielile cu 18%. De la un deficit de 6,53 miliarde lei, anul anul trecut în perioada ianuarie - august, s-a ajuns la 14,5 miliarde lei.Marți seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, la TVR 1, că salariul minim pe economie poate să fie majorat la 2.050 de lei, înainte de începutul anului viitor.„Se face această analiză la Finanțe”, a spus Teodorovici.La rândul ei, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a declarat miercuri că salariul minim ar putea crește la 2070 lei."Este foarte posibil ca această creștere să fie 2070 de lei, ca să respectăm una dintre prevederile Programului de Guvernare care spune că trebuie să crească pe net cu 100 de lei în fiecare an salariul minim pe economie. Am primit în dezbaterea publică astfel de solicitări de morificare. În momentul în care vom scoate Hotărârea de Guvern din dezbaterea publică vom putea să anunțăm pe ce variantă mergem. Cu siguranță nu este mai mică de 2050 de lei. Angajatorii care au citit programul de guvernare știu că trebuie să-și ia măsuri pentru că în fiecare an acest salariu minim crește cu 100 de lei pe net", a spus ministrul Muncii, la Digi24.Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, este de părere că această măsură va avea un oarecare efect în inflație.“Impactul asupra consumului va fi pozitiv pentru că vor crește veniturile populației. Însă va fi și un impact asupra ratei inflației pentru că firmelor le va crește costul pe care, cel putin parțial, îl vor duce în prețul produsului”, a spus Codîrlașu, pentru HotNews.ro.Plafonul de la care se datorează contribuții de asigurări pentru toate tipurile de venituri extra salariale cumulate este de 12 salarii minime brute, respectiv 22.800 lei în 2018 și va ajunge la 24.600 lei, în 2019.Creșterea salariului minim îi ajută pe cei care se încadrează în plafon.“Practic crește plafonul și atunci toți cei care estimau venituri peste plafon urmau să plătească contribuția aceea de asigurări de sănătate. Cu cât e plafonul mai mare, cu atât mai scapă unii din această mărire a plafonului. (…) Principiul este că această contribuție pe care o calculez la venitul estimat se face pe salariul minim din anul respectiv. Deci pe 2018 la salariul minim din 2018 și la anul pe salariul minim din 2019. Dacă se schimbă salariul minim în timpul anului, degeaba, declarația a fost depusă. La anul o să piardă ceva din persoanele care erau acum peste plafon și la anul nu mai sunt”, a declarat Alexandra Smedoiu, partener Deloitte, menționând că beneficiile bugetare prin creșterea salariului minim este mare.