Florin Georgescu (BNR): În loc să avem din ce în ce mai mulți oameni educați, informați, în societate, vedem o creștere a decalajului în ceea ce privește cunoștințele și informația

“Acum circa 50 de ani Peter Drucker, guru în filozofia managementului, a lansat conceptul de economie a cunoașterii. Sunt surprins că după 50 de ani simțim că lipsesc elemente în industria noastră economică. Ar trebui să fie bazată pe cunoaștere. În loc să avem din ce în ce mai mulți oameni educați, informați, în societate, vedem o creștere a decalajului în ceea ce privește cunoștințele și informația. Parțial, asta vine din inegalitățile economice, o altă provocare în creștere care, de asemenea, determină ignoranța", a spus Georgescu.





Potrivit acestuia, BNR a început acum 9 ani activitatea de educație financiară.







"Anul trecut am creat un departament special pentru acest lucru. (...) Vedem că o mare parte din populație au cunoștințe insuficiente sau zero despre economie. Doar 22% din populație are cunoștințe financiare. Asta înseamnă că restul respondenților au probleme în înțelegerea neajunsurilor inflației cu riscurile asociate cu creditul bancar. Pentru a avea politici de succes trebuie ca nu numai să integrăm mai multe cunoștințe în proiectarea politicilor, dar să convingem oamenii să integreze mai multe cunoștințe în deciziile financiare. Asta este de două ori mai greu de obținut", a precizat oficialul BNR.



O mare parte din populație are cunoștințe insuficiente sau zero despre economie, a declarat Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR), într-un eveniment la sediul instituției.