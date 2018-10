Ministerul Finanțelor, despre acuzațiile lui Siegfried Mureşan privind votul dat de Guvern pe tăierea fondurilor europene pentru pesta porcină: Reducerile Consiliului UE în bugetul pe 2019 nu s-au făcut la creditele de plăți, ci numai la cele de angajament

În reducerile operate de către Consiliu în proiectul de buget pentru anul 2019, la linia dedicată măsurilor de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor nu s-au făcut reduceri ale creditelor de plăți, ci numai ale celor de angajament. Ca întotdeauna, și cu această ocazie, Consiliul a ținut seama de datele de execuție prezentate de Comisia Europeană".

Guvernul condus de Viorica Dăncilă a votat tăierea fondurilor pentru pesta porcină africană în Bugetul UE 2019, a afirmat joi europarlamentarul Siegfried Mureșan.





"Guvernul Dăncilă sabotează orice şansă ca fermierii români afectaţi de pesta porcină africană să fie despăgubiţi din fonduri europene! Guvernul României a votat în Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocărilor pentru fermierii afectaţi de pesta porcină africană (PPA) în Bugetul UE 2019, la o săptămână după ce solicitasem în Parlamentul European creşterea cu 110 milioane de euro a alocărilor pentru PPA în bugetul UE de anul viitor”, afirmă Mureșan.





”Dintr-un document oficial obţinut ieri de la Consiliul UE am aflat că, în data de 4 septembrie a.c., deci la aproape o săptămână după amendamentele depuse de mine, Guvernul a votat în Consiliu tăierea fondurilor pentru pesta porcină. Concret, Executivul condus de Viorica Dăncilă a votat alocarea a zero euro către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectaţi de pesta porcină africană, acolo unde eu solicitasem 100 de milioane de euro. Mai mult, Guvernul Dăncilă a votat şi pentru reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocărilor pentru măsuri de urgenţă de combatere a bolilor la plante şi animale în Uniunea Europeană, faţă de propunerea iniţială a Comisiei. La acest capitol, eu am solicitat o creştere de 10 milioane de euro”, adaugă europarlamentarul.





Forma finală a Bugetului UE 2019 va fi negociată şi aprobată de Parlamentul European şi Consiliul UE la finalul lunii noiembrie.





”Între timp, eu am obţinut deja sprijinul Grupului PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, pentru susţinerea amendamentelor mele după ce le-am explicat gravitatea situaţiei şi nevoia de a ajuta fermierii români. (...) Este clar că principalul obstacol pentru obţinerea acestor alocări către fermierii păgubiţi este însuşi Guvernul României care, cu 3 luni înainte de preluarea Preşedinţiei Consiliului UE, se arată incapabil de a pune pe agenda europeană o problemă de maxim interes pentru România", mai spune Mureșan.