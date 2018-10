Durata medie a vieții profesionale în România: 33.4 ani, în scădere cu 3 ani față de anul 2000. Tendința este inversă celei din Europa

​​În 2017, durata preconizată a vieții profesionale în Uniunea Europeană (UE) a fost de 36 de ani, cu 3 ani mai lungă decât în 2000, arată. Acest indicator cât timp o persoană care are în prezent 15 ani va fi activă pe piața muncii în timpul vieții sale, pentru o anumită țară și an. În cazul României, dacă în anul 2000 un tânăr rămânea activ 36 de ani, în 2017 acesta urma să fie activ doar 33.4 ani. În Europa, Turcia are cel mai mic indicator- 29 de ani, la polul opus fiind Islanda, cu 47 de ani de viață profesională activă.