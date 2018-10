Raluca Micu (BNR): Platformele prin care se cumpără monede virtuale ar putea fi asimilate caselor de schimb valutar

"Poate va fi abordarea de platforme de tranzacționare asimilate cumva caselor de schimb valutar numai că întâmplă în mediul online și nu fizic".

Este primul act normaitv care vine și reglementează această nouă tehnologie și vine cu cerințe de cunoaștete a clientelei pentru servicii de tranzacționare, pentru monede virtuale și monede FIAT. Schimburile între monede virtuale rămân neacoperite. Mai sunt cerințe și pentru furnizorii de portofele digitale.

Fintech-urile care pun la dispoziție platforme de tranzacționare a monedelor virtuale ar putea fi nevoite să aplice cerințe de cunoaștere a clientelei, conform unei directie în lucru la nivel european, susține Raluca Micu, șef de serviciu, Financial Market Infrastructures and Payments Oversight Department la Banca Națională a României (BNR).În acest moment, spune ea, sunt Fintech-urile sunt în zona nereglementată.„Ele nu sunt instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică sau de credit. Noi am analizat, erau și niște platforme care funcționau în România, am încercat să vedem și noi cum funcționează și care sunt cerințele pe care le aplică în momentul în care vrei, totuși, să faci o achiziție de monedă virtuală. Sunt constituie ca entăti care nu intră în aria noastră a de supraveghere, a Băncii centrale”, a precizat reprezentanta BNR, într-o conferință organizată de Oxygen Events.Ea a precizat că în actul normativ Anti-Money Laundering Directive (AMLD 5), acestea sunt încadrate ca entități obligate în scopul Directivei de a aplica prevederi de cunoaștere a clientelei.“Vor răspunde astfel preocupării de trasabilitate a tranzacției și de cunoaștere a părților în tranzacție”, a explicat Micu.Referindu-se la Fintech-urile care schimbă moneda virtuală în cea clasică, ea crede că: