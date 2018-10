Doar 2 din 10 angajați români se consideră loiali firmei la care lucrează

​Doi din zece salariați români din mediul privat se declară loiali companiei pentru care lucrează, în timp ce 70% spun că ar lua în considerare o schimbare dacă găsesc o variantă mai bună, iar la polul opus, 10% dintre ei nu cred deloc în loialitatea față de un angajator, arată un studiu realizat de UP! Your Service.







Principalul motiv care afectează loialitatea salariaților români față de angajator este nerecunoașterea meritelor, susțin 44,8% dintre participanții la studiu. Bineînțeles, un rol important îl are și salariul, împreună cu beneficiile extra-salariale acordate de companie (32,3% dintre respondenți), precum și volumul mare de muncă (28%), mediul de lucru stresant (24,8%) ori controlul exagerat al activității (24%).







Loialitatea față de locul de muncă mai este influențată negativ și de lipsa oportunității de a avansa în carieră (20,6%), procesele de lucru greoaie (17,8%), relația cu șeful (16,8%), lipsa oportunității de dezvoltare pe plan profesional (16,5%), pedepsele sau penalizările (14,2%) sau relația cu colegii (12%).





Perspectivele de dezvoltare și feedback-ul șefilor, principalii factori de loializare a angajaților

4 din 10 salariați din privat consideră că managerii nu le încurajează și sprijină dezvoltarea, iar mai bine de jumătate spun că nu primesc feedback valoros de la manager care să îi ajute să se dezvolte sau consideră că organizația nu investește în ei, oferindu-le posibilitatea de a învăța lucruri noi și de a-și extinde aria de cunoștințe și abilități. Totodată, aproape 60% consideră că organizația pentru care lucrează nu le dă șansa să își construiască un plan de carieră sau să promoveze și nici nu oferă cursuri de formare care să îi ajute să își construiască abilități de care au nevoie pentru a-și dezvolta activitatea, mai arată studiul UP! Your Service.





Când vine vorba despre ce face angajatorul actual pentru a-și loializa angajații, o treime dintre respondenți nu consideră că organizația în care lucrează desfășoară inițiative de loializare. Ceilalți spun că printre metodele de loializare întâlnite în compania lor se numără încurajarea lucrului în echipă (33,1%), mediul de lucru plăcut și relaxat (24,5%), exprimarea liberă a ideilor și feedback-ul constant (23,9%), pachetul complex de beneficii extra salariale (16,5%), echilibrul între viața profesională și cea personală (16,5%). Mai puțini sunt cei care se bucură de faptul că organizația oferă șanse egale de dezvoltare și avansare în carieră pentru toți angajații săi (14%), organizează evenimente dedicate familiilor angajaților săi (9,2%), le arată constant angajaților cât de importanți sunt pentru companie (8,5%).