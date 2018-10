Financial review. Prima pagină a presei străine: Platformă pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor. Războiul pe piața creditului impobiliar se întețește. Planul Europei pentru Brexit: încă mai speră la un acord, dar se pregătește pentru ce e mai rău

L`Echo: AG Asigurari va instala o platformă pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor ● Financial Times: Președintele Donald Trump consideră ”pripite” acuzațiile la adresa saudiților în cazul Khashoggi ● În UE, Tusk cere Marii Britanii să vină cu "propuneri concrete" pentru a pune capăt impasului creat de Brexit ● Les Echos: Războiul pe piața creditului impobiliar se întețește ● A treia bancă din SUA își mută sediul european la Paris ● Handelsblatt: Planul Europei pentru Brexit: încă mai speră la un acord, dar se pregătește pentru ce e mai rău. CE lucrează la legi pentru situații de urgență ● Il Sole 24 Ore: După o vară călduroasă, toamna se arată pentru băncile italiene se de-a dreptul incandescentă. Lectură plăcută!

Financial Times: Președintele Donald Trump consideră ”pripite” acuzațiile la adresa saudiților în cazul Khashoggi

Domnul Trump a declarat că vor avea consecințe dacă va fi vinovat Riaad, dar a declarat că nu dorește să pedepsească companiile americane din domeniul apărării care ar avea de suferit în cazul în care vânzările de armament ar fi anulate.







Înainte de întâlnirea cu dl. Pompeo, prințul Mohammed a subliniat că SUA și Arabia Saudită sunt "aliați puternici și vechi" . Dar misterul care înconjoară dispariția lui Khashoggi a afectat reputația coroanei, iar peste o duzină de directori reputați s-au retras de la un mare forum de investiții organizat de fondul suveran organizat săptămâna viitoare.







Marți, banca franceză BNP Paribas s-a alăturat celor care au refuzat să mai participe la lucrări, anunțând că președintele său, Jean Lemierre, nu va participa la forum. David Schwimmer, șeful Bursei londoneze, s-a retras și el.







Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei SUA, nu a decis încă dacă va merge sau nu. Un purtător de cuvânt a spus că va "evalua informațiile din această săptămână" și că va lua ulterior o decizie.







Familia domnului Khashoggi a emis o declarație prin care solicita o "comisie internațională independentă și imparțială" care să investigheze dispariția.





În UE, Tusk cere Marii Britanii să vină cu "propuneri concrete" pentru a pune capăt impasului creat de Brexit

UE cere Theresei May să vină cu idei noi pentru a elimina blocajul negocierilor pe tema Brexitului, iar preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că "bunăvoinţa" nu este suficientă pentru a se ajunge la un acord. UE cere Theresei May să vină cu idei noi pentru a elimina blocajul negocierilor pe tema Brexitului, iar preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că "bunăvoinţa" nu este suficientă pentru a se ajunge la un acord.





Marţi, dl Tusk a declarat că se va folosi de prilejul oferit de reuniunea de mâine a liderilor UE de la Bruxelles ca "să o întrebe pe dna premier May dacă dispune de propuneri concrete în vederea depăşirii impasului". Pentru ca această deblocare să poată avea loc, pe lângă bunvoinţă, avem nevoie de fapte", a declarat el la o conferinţă de presă.

Cu ocazia reuniunii la nivel înalt din această săptămână, dna May şi negociatorul-şef din partea UE îi vor informa pe liderii UE, participanţii urmând să dsicute despre perspectivele unui acord după ce, săptămâna trecută, negociatorii nu au putut ajunge la unul în privinţa soluţiilor menite ca, după Brexit, să prevină o "frontieră dură" cu Irlanda.





Dl Tusk a spus că discuţiile avute cu dl Barnier în această dimineaţă, la care se adaugă discursul de ieri al dnei May în faţa parlamentului britanic, "nu îmi oferă niciun motiv de optimism înaintea reuniunii de mâine a Consiliului European. Din câte văd, singurele surse de speranţă în vederea unui acord sunt bunăvoinţa şi hotărârea, venite din partea ambelor părţi", a mai spus el.







Aflat lângă dl Tusk, cancelarul austriac Sebastian Kurz a spus că, atâta vreme câr nu se ajunge la un acord, momentul încheierii tratativelor nu se va putea materializa. Recunoaştem că negocierile pe tema Brexitului prezintă probleme, iar noi îl sprijinim pe dl Barnier. Dacă negocierile se vor încheia mai devreme sau mai târziu, asta nu se ştie".





Dl Tusk a mai spus că problema frontierei irlandeze a devenit "nodul gordian" al negocierilor pe tema Brexitului. "Din nefericire, nu văd nimic terminându-se în stilul lui Alexandru cel Mare (Macedon, n. red.). Ştiţi, nu e uşor de găsit un lider cu un spirit atât de creator", a mai adăugat el, pledând pentru un mod de gândire "proaspăt" şi "foarte creator" în privinţa soluţiilor posibile.





Dl Tusk a declarat că liderilor UE le revine sarcina de a decide dacă s-au înregistrat suficiente progrese de-alungul convorbirilor, astfel încât să se justifice organizarea unui alt summit al UE, în luna noiembrie", iar asta va depinde de soluţiile pe care dna May le va prezenta mâine, la Bruxelles. "Mai aveam totodată nevoie să simţim că ne-am apropiat, cel puţin, de un rezultat cu adevărat pozitiv', a spus dl Tusk. "Sper ca mâine, premierul May să vină cu ceva îndeajuns de concludent încât să pună capăt impasului. Avem nevoie de ceva cu advărat creator", a mai subliniat el. "Să ne apărăm principiile, să protejăm piaţa noastră unică şi, în cealşi timp, să respectăm pe deplin Regatul Unit şi suveranitatea sa. Din acest motiv, cred că am avea mevoie de un nou mod de gândire".(RADOR)





Les Echos: Războiul pe piața creditului impobiliar se întețește

Ratele medii ale dobânzilor creditelor pentru locuințe în luna septembrie au fost de 1,43%, potrivit Observatorului Creditului Locuințelor / CSA. Ratele reale - adică cele nominale din care eliminăm inflația - nu au fost atât de scăzute de la primul șoc petrolier din 1973. "Toți sunt agresivi, concurența este teribilă", confirmă șeful unei mari banci franceze. Trebuie spus că ipoteca rămâne produsul cel mai căutat de către bănci, întrucât ajută la menținerea clienților. Această politică a prețurilor scăzute presează puternic asupra rentabilității băncilor. Un alt front pe care se duce bătălia este cel al digitalizării, băncile întrecându-se în a le oferi clienților posibilitatea de a obține cât mai simplu un împrumut.







Rata medie a împrumuturilor imobiliare este de aproximativ patru ori mai mică decât cea înregistrată la începutul anilor 2000. Mai mult, ratele dobânzilor sunt mai scăzute decât nivelul inflației.





Aceste condiții excepționale de finanțare pot fi explicate prin ratele scăzute ale dobânzilor din zona euro și prin războiul concurențial dintre bănci. Piața creditului imobiliar e controlată în proporție de circa trei sferturi de Crédit Agricole, BPCE și Crédit Mutuel.







Pe termen scurt, nici brokerii imobiliari și nici bancherii nu se așteaptă o creștere a ratelor dobânzilor.

Această politică a prețurilor scăzute inevitabil apasă asupra rentabilității bancare. „O parte a soluției rezidă în capacitatea acestor bănci de a vinde și alte produse“, a declarat Patrick Montagner, secretar general adjunct la Autoritatea de Control Prudential și Rezoluție (ACPR).







A treia bancă din SUA își mută sediul european la Paris





La fel ca și în cazul JP Morgan, anunțul a fost salutat de ministrul Economiei în persoană: a treia bancă a Statelor Unite, Wells Fargo, a anunțat marți că a solicitat Parisului o licență pentru activitățile sale bancare, având în vedere Brexitul . "Salut decizia lui Wells Fargo de a selecta Parisul ca centru de servicii pentru activitățile sale comerciale. Prin crearea acestui centru european la Paris, Wells Fargo beneficiază de lichiditatea solidă a piețelor, de un ecosistem pozitiv și de un grup de oameni talentați”, a declarat primarul Bruno Le Maire.







Timothy Sloan, șeful Wells Fargo, a fost la Paris la sfârșitul lunii septembrie pentru a informa autoritățile franceze. Cu "doar" 1200 de bancheri în Londra, Wells Fargo și-a cântărit timp de câteva luni opțiunile de mutare în diferitele centre financiare europene. Având în vedere dimensiunea sa, problema transferului era importantă. Dublin fusese considerat o alternativă credibilă, dar în cele din urmă a fost ales Parisul.







La fel au făcut și alți giganți de pe Wall Street, cum sunt JP Morgan, Morgan Stanley, Citi și Bank of America.







Handelsblatt: Planul Europei pentru Brexit: încă mai speră la un acord, dar se pregătește pentru ce e mai rău. CE lucrează la legi pentru situații de urgență

Europa încă mai speră la un acord cu britanicii, dar se pregătește pentru ce e mai rău. Comisia Europeană lucrează la legi pentru situații de urgență.







Din cauza poziției ei, Christine Lagarde e nevoită sătransmită avertismente. Fiecare cuvânt al ei poate duce la reacții puternice pe piețele financiare. Prin urmare, este cu atât mai uimitor faptul că ditamai șeful Fondului Monetar Internațional trage o alarmă puternică: în cazul unui Brexit dezordonat se va produce o "perturbare gravă" a economiei Mariia Britaniei.





Lagarde a tras aceste avertismente luni, la Londra. Economia britanică se va contracta, dar și UE ar trebui să se pregătească pentru a suporta "costuri substanțiale". Îngrijorarea este în creștere din cauza ipotezei unui Brexit dur în 29 martie.





Astfel că la Bruxelles au loc pregătiri pentru cel mai rău scenariu. Comisia UE lucrează de câteva luni de zile o legislație de urgență în cazul unui "Brexit sălbatic", potrivit cercurilor politice din UE. Este vorba despre crearea unui cadru legal pentru ca băncile, asiguratorii și investitorii din Regatul Unit să poată continua să funcționeze. Procesul legislativ este însă complex, deoarece necesită acordul Parlamentul ui European. Cu toate acestea, Comisia își păstrează secrete planurile pe care le are în vedere. "Comisia Europeană ar trebui să ne prezinte și să ne explice planurile sale", a cerut parlamentarul european Markus Ferber (CSU).





Oficialii CE nu a dorit să facă niciun comentariu asupra acestei teme.







Il Sole 24 Ore: După o vară călduroasă, toamna se arată pentru băncile italiene se de-a dreptul incandescentă





După o vară călduroasă, toamna se arată pentru băncile italiene se de-a dreptul incandescentă. Asta din cauza cadrului legislativ și de reglementare care urcă "termometrul" riscului bancar italian, iar lunile care urmează lasă puțin spațiu pentru ca sectorul bancar să mai tragă în piept o gură de oxigen și a mai tempera tensiunile.







Alarma a fost lansată și de președintele Autorității Bancare Europene, Andrea Enria, potrivit căreia băncile din zona euro "nu au făcut suficiente progrese" pentru a putea absorbi eventualele pierderi. O problemă foarte actuală azi, când finanțarea pe piețele bancare e tot mai dificilă datorită volatilității. Mai ales când vine vorba de Italia.



După publicarea testelor de stres, urmează alt hop pentru bănci: în săptămâna dintre 5 și 9 noiembrie toate băncile italiene vor publica rezultatele trimestriale, iar unele instituții de credit ar putea să confirme o supraîncălzire, poate nu la fel de intensă ca cea din trimestrul anterior.







După un trimestru în care veniturile nete bancare au coborât de la 3.2 miliarde la 2.4 miliarde de euro, s-ar putea ca și în trimestrul III sistemul bancar să fie în continuare corelat cu volatilitatea pieței și să prezinte scăderi.







L`Echo: AG Asigurari va instala o platformă ppentru a vinde ajutor la domiciliu pentru seniori

Președintele Donald Trump a spus că acuzațiile potrivit cărora Arabia Saudită e responsabilă pentru dispariția lui Jamal Khashoggi, jurnalistul saudit dispărut după ce a intrat în consulatul regatului din Istanbul sunt ”pripite”.Într-un interviu cu Associated Press, domnul Trump a comparat aceste acuzații cu cele aduse lui Brett Kavanaugh, care fusese acuzat de agresiune sexuală."Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat mai întâi", a spus dl Trump. "Să n-o luăm iar cu prezumția că ești vinovat și să fii obligat să-ți demonstrezi nevinovăția. Nu-mi place asta. Tocmai am trecut prin asta în cazul Kavanaugh care a fost nevinovat, din punctul meu de vedere.Comentariile au venit la câteva ore după ce domnul Trump a afirmat că prințul Mohammed bin Salman, conducătorul saudit de facto, a negat vreo implicare.Domnul Trump a declarat în weekend că va exista o "pedeapsă severă" dacă Riyadul va fi găsit responsabil pentru dispariția domnului Khashoggi, care nu a mai fost văzut încă din 2 octombrie. Dar, după ce a vorbit cu monarhul saudit, a înțeles poziția saudiților care, nu doar că au negat vreo implicare, dar s-au angajat chiar să investigheze amănunțit cazul.Criticii l-au acuzat pe președinte că este prea ușor dispus să accepte punctele de vedere ale unor regimuri autocrate sau nedemocratice.Saudiții au insistat că domnul Khashoggi a părăsit consulatul. Anchetatorii turci au finalizat marți o percheziție la consulatul unde domnul Khashoggi a fost văzut ultima dată pe 2 octombrie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că au fost căutat materiale "toxice" și a sugerat că unele dovezi ar fi putut fi înlăturate.Comentariile dlui Trump au avut loc marți după ce Mike Pompeo, secretar de stat, a vizitat Riyadul. "Răspunsurile vor veni în curând", a mai spus dl Trump."Există un angajament serios de a ancheta toate faptele", a declarat Pompeo într-o declarație făcută după ceea ce el a descris ca fiind "discuții directe și sincere" cu regele Salman și prințul Mohammed.Domnul Trump l-a trimis pe domnul Pompeo la Riyad după ce apăruseră rapoarte potrivit cărora regatul saudit ar fi intenționat să emită ipoteza cum că domnul Khashoggi ar fost ucis în timpul interogatoriului.Vizita lui Pompeo a evidențiat presiunea internațională crescândă asupra Riyadului după ce oficialii turci au declarat că circa 15 saudiți l-ar fi ucis pe jurnalist.Lindsey Graham, un senator republican american, e de părere că prințul Mohammed, cunoscut și ca MbS, este o figură toxică. "Tipul ăsta este distructiv. A omorât acest tip într-un consulat din Turcia. . . Există o diferență între o țară și un individ. Figura lui MbS este pentru mine toxică, el nu poate fi niciodată un lider mondial pe scena globală", a spus acesta.Dianne Feinstein, senator democrat, a declarat la rândul ei că SUA ar trebui să trimită un mesaj ferm că această ”crimă nu va rămâne nepedepsită" și că nu își va da votul pentru vânzarea de arme către Arabia Saudită.Calendarul acestei toamne începe de vineri, 2 noiembrie, când se vor publica rezultatele testelor de stres făcute de Banca Centrală Europeană, simulări care testează soliditatea bilanțurilor bancare în două scenarii- unul de bază, normal, și altul advers.Printre cele 37 de bănci europene ale căror rezultate vor fi publice sunt Intesa Sanpaolo, UniCredit, BancoBpm și Ubi. Prognozele tind să fie încurajatoare, însă orice semn de fragilitate va fi speculat de către investitori, amplificându-le vulnerabilitate.Banca Carige (care nu e obligată să dezvăluie rezultatele testelor) este primul suspect, dar mai sunt și alții.Asiguratorul a proiectat o platformă care vizează seniorii și familiile acestora.Bart De Smet, CEO al Ageas, a atins acest subiect, dar foarte pe scurt la un eveniment ”Investors Day” la Londra. Proprietarul AG Insurance (75%, restul în mâinile BNP Paribas Fortis) a anunțat lansarea în Belgia a unei versiuni similare programului Be Home, o platformă de servicii interactive pentru persoanele în vârstă. Programul nu se va chema "Be Home", ci "Phil at home".Nu este vorba despre îngrijirea la domiciliu, ci despre asistență. Primul pachet de servicii va include un coordonator personal în apropierea casei, un serviciu de reparații și întreținere, instrumente de comunicare (tabletă și aplicație), un buton de urgență (conectat cu membrii familiei și un centru alarmă)."Nu vorbim aici despre un serviciu digital de 100%", spune Hans De Cuyper, CEO al AG Insurance. "Vorbim despre tehnologie, mijloace de comunicare, senzori etc., dar vorbim și despre om- acel asistent personal din apropierea casei- care să se deplaseze acolo unde e necesar și care să devină o persoană de încredere pentru senior și pentru familia acestuia."Oferta va fi extinsă ulterior, cu senzori incluzând: detectarea fumului, monoxidului de carbon, utilizarea anormală a aparatelor de uz casnic șamd. Serviciul va fi testat la sfârșitul anului în trei municipalități (Wavre , Asse și Leuven) cu circa o sută de seniori. Costul serviciului nu a fost încă stabilit.Asigurătorul ia în calcul și parteneriate dar numai pentru distribuirea produsului.Pe scurt, se construiește un "ecosistem" în jurul unui asigurător pentru un serviciu nefinanciar. "Nu există nicio legătură cu asigurările pe care le vindem, dar cred că este spre binele comun acest proiect și de aceea îl lansăm", spune Hans De Cuyper.