DOCUMENT Angajații ANAF au făcut mai multe inspecții fiscale, dar au stabilit obligații suplimentare mai mici, în trimestrul II. Numărul controalelor antifraudă a crescut de două ori

În total au fost peste 10.000 de inspecții fiscale, iar obligațiile suplimentare stabilite au fost de 1,5 miliarde lei, cu 42% sub T2 2017.



Un inspector al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut, în medie, peste două inspecții la firme, în trimestrul II, în timp ce anul trecut în aceeași perioadă realiza una, maxim două, potrivit unui raport al ANAF. Sumele stabilite suplimentar de acesta, urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane juridice, sunt mai mici, respectiv cu 35%, ajungând la circa 617.000 lei.În ceea ce privește persoanele fizice, la fel ca în același trimestru al anului precedent, un inspector a făcut în jur de patru controale, iar sumele suplimentare au fost de 165.000 lei/inspector, în scădere foarte mică.Referindu-ne la numărul controalelor antifraudă ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acesta a urcat cu 215%, în cel de-al doilea trimestru din acest an comparativ cu perioada similară din 2017, la 29.754.De asemenea, numărul amenzilor a crescut cu 147%, la 18.368, iar valoarea totală a amenzilor aplicate s-a apreciat cu 114%, la peste 77,8 milioane lei.În ceea ce privește confiscările de bunuri și sume de bani, a fost un plus de 2,1%, la 19,4 milioane lei. Suspendările de activitate au crescut și ele cu 102,6%, la 306, dar a scăzut numărul sesizărilor penale cu 38,8%.Activitatea de supraveghere vamală a înregistrat un regres. Astfel pe partea de supraveghere numărul acțiunilor a scăzut cu 19,2%, la 11.274, iar sancțiunile și valoarea amenzilor aproape că s-au înjumătățit (3,3 milioane lei). Pe de altă parte, pe controale ulterioare s-au înregistrat plusuri de 15,6% pe număr, 117,4% pe fraude și regularități constatate, dar o scădere pe valoarea fraudelor constatate de 64%, la 15 milioane lei.Valoarea totală veniturilor administrate de ANAF a fost de peste 58,3 miliarde lei, cu 16,4% peste nivelul din T2 2017.Veniturile colectate de Fisc de la Marii Contribuabili au crescut cu 14,8%, la peste 25,6 miliarde lei, în cel de-al doilea trimestru din acest an, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În această sumă intră și taxa pe viciu. Strict la bugetul de stat au intrat peste 17,4 miliarde lei, cea mai mare parte, peste 12 miliarde, venind din TVA și accize, în proporții aproape egale. Impozitul pe profit a reprezentat circa 2 miliarde lei.Numărul total al contribuabililor activi a crescut cu 4,3%, la peste 1,05 milioane, la 30 iunie.