Cum va verifica Fiscul banii care se cheltuie la nunți: primul detaliu care atrage atenția / Oficial ANAF: „Cu ajutorul mirilor sperăm să obținem datele de contact ale persoanelor respective”

HotNews.ro a discutat cu inspectorii Fiscului din teritoriu care recunosc că nu pot să verifice toate nunțile care au avut loc și nici nu e nevoie. Ei vor merge doar acolo unde există suspiciuni de fraudă. Vor exista zone în care nu se va trimite niciun fel de solicitare de informații.„De exemplu, dacă constatăm că doar 5 persoane juridice furnizează servicii în zonă, iar numărul nunților a fost de 1.000-2.000 într-un an, atunci ne uităm să vedem veniturile acestora. Mai departe, presupunem că există și prestatori neînregistrați, iar cu ajutorul mirilor sperăm să obținem datele de contact ale persoanelor respective”, au spus aceștia.Ei au precizat că fiecare agenție a Fiscului de pe plan local are propria strategie.„Probabil vor fi colegi din teritoriu care nu vor trimite către nimeni, pentru că analiza pe zona respectivă arată că nu este cazul să se meargă mai departe”, au explicat inspectorii.Anul trecut au fost în România 142.613 căsătorii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) și, probabil, că anul acesta nu este mare diferență din punct de vedere al numărului. Dacă luăm o medie de 100 de persoane participante la o nuntă, care au oferit câte 500 de lei, atunci mirii au strâns 50.000 de lei, din care trebuie să plătească fotograful, muzica, chiria sălii etc. Sunt cazuri în care, în final, unii proaspăt căsătoriți nu au rămas decât cu cel mult 10.000 de lei, iar alții cu nimic. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a început verificarea banilor încasați de către cei care au prestat servicii de acest gen la nunți, pentru a descoperi cine a făcut evaziune. În cazul în care mirii nu trimit datele, atunci pot fi sancționați cu o amendă de până 5.000 de lei.Totuși, dacă ne uităm la demersul Fiscului, vedem că cei care au prestat servicii “la negru” pot scăpa ușor. Persoanele căsătorite pot spune că fotograful, de exemplu, este un vechi prieten care nu a cerut niciun leu, în situația în care a fost plătit cash.Sunt cazuri în care unii au făcut doar căsătoria civilă, nu și petrecerea. De unde știe ANAF dacă aceștia au făcut petrecere?Să spunem că Fiscul merge la hoteluri și restaurante și află de acolo cine a ținut nunta. Ei bine, de multe ori contractele sunt pe numele socrilor. Tot ei plătesc și celelalte servicii. Merge Fiscul către părinți?Având în vedere cele spuse mai sus, cum sunt indentificați cei care au făcut nunta la cort?Sunt niște întrebări la care ANAF nu răspunde, momentan. Fiscul consideră că, dacă mirii mint, înseamnă fals în declarație. La volumul de muncă al ANAF din cauza că este neinformatizat corespunzător, actualii inspectori abia fac față verificărilor uzuale.Timp de trei luni, de exemplu, un inspector verifică 4 persoane fizice, în medie, potrivit datelor oficiale. Un astfel de proces ar însemna că este nevoie de noi angajați, ori cei actuali să renunțe la alte verificări, să se concentreze pe acestea sau să lucreze suplimentar.O altă categorie care prestează servicii este cea a Bisericii. Unii preoți nu oferă bon fiscal. Fiscul va merge și către această categorie profesională?Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a atacat ANAF după ce a citit informația cu privire la solicitările trimite celor căsătoriți."Este reală chestiunea asta. Cei de la Prahova au postat chiar și pe Facebook circulara asta. Bun, este în temeiul legal, numai că asta cu siguranță, pe o listă de priorități a ANAF-ului este undeva mult, mult în josul listei. ANAF-ul avea multe alte lucruri de făcut înantea acestei măsuri. Întrebarea care se pune este de ce tot timpul ANAF-ul recționează și nu acționează?", a declarat ministrul Finanțelor pentru DCNews.Eugen Teodorovici a mai explicat și la ce se poate ajunge în acest caz, dacă lucrurile vor rămâne așa."Adică, vă dați seama, ei acum din 2013 ce să facă? Se duce într-o zonă în care nu are cum să se mai oprească. Cineva va trage pe chestia asta. De ce? A făcut unul o nuntă în 2013, perfect. El acum e notificat să îți spună ție, Fisc, cine a fost la el la nuntă să îi facă poze, să îi cânte, să-l distreze. Vă dați seama că firmele care au asigurat cateringul, aranjamentul floral și așa mai departe au avut contracte, nu e niciun fel de problemă, și-au declarat la stat veniturile. Persoana fizică, adică mirii, pe de o parte, ar trebui să spună lucrurile astea. Ei se vor gândi atunci când o să primească hârtia că poate cineva deja știe cine le-a făcut poză la nuntă, de exemplu, și atunci o să spună 'aoleu ce facem?' sau să spună 'nu îmi mai amintesc' și nu ai ce să faci teoretic. Dar poți să te gândești, (n.r. în calitate de prestator) 'domnule dar dacă ăla care mi-a făcut poze a dat declarație deja la FISC și a anunțat că el a fost și că a primit suma de nu știu câte mii de lei să filmez la nuntă?' În cazul în care mirele declară chestia asta, că Popescu a făcut poze și i-a dat o sumă, Popescu pe de o parte trebuie să spună de ce nu a declarat la FISC acel venit și pe de altă parte, mirele trebuie să declare de unde au avut miile de lei să îl plătească pe Popescu să îi facă poze. Este o imbecilitate a celor de la ANAF chiar dacă este în lege. Dacă legea spune că trebuie să faci acest lucru, trebuia să îl faci încă din 2013, ca să fi proactiv să spui domnule de azi înainte toți cei care au de gând să se căsătorească prin cununie civilă trebuie să declare, ca omul să știe. Asta ar trebui să fie abordare corectă a ANAF-ului", a mai spus Teodorovici.Profit.ro a publicat joi un document primit de un cetățean care s-a căsătorit. În acesta, Fiscul îi cere informații despre prestatorii de servicii de la nunta sa. Publicația a scris că „ANAF a început să trimită tinerilor căsătoriți solicitări ca aceștia să declare, într-un formular, ce relații economice a avut, în contextul căsătoriei civile și religioase cu PFA, firme și altele, care le-au furnizat servicii de fotografie, muzică pentru petrecere și spațiul”