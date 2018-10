Un ONG a lansat o nouă ediție a Ghidului Condiţiilor de Confort, document ce are ca unic scop îmbunătaţirea calităţii locuirii în România. Despre Sindromul Clădirii Bolnave

Locuințele ne pot îmbolnăvi. Sindromul Clădirii Bolnave este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătații ca fiind un grup de simptome, fără o cauză clară, asociată cu calitatea precară a parametrilor de confort în clădiri. Deși cauzele nu sunt clare, numeroasele cercetări care s-au făcut în acest sens au depistat o serie de factori de risc, majoritatea subsumându-se calității deficitare a aerului, dar nu numai. EFdeN, un ONG format din tineri și studenți din peste 10 domenii, care se axează pe sustenabilitate, inovație și educație, au lansat o nouă ediție a Ghidului Condiţiilor de Confort, document ce are ca unic scop îmbunătaţirea calităţii locuirii în România.





Locuințele trebuie gândite in jurul ocupantului





EFdeN este un ONG format din tineri și studenți din peste 10 domenii, care se axează pe sustenabilitate, inovație și educație, ceea ne dorim să împărtășim cu cei mai relevanți actori din varii domenii. Cu o experiență de peste 7 ani în cadrul celei mai mari competiții internaționale de arhitectură si tehnologii integrate, Solar Decathlon, olimpiada caselor solare, peste 550 de studenți au făcut parte din proiect, contribuind la proiectarea, construirea și transportul prototipului de casă solară.



Vezi aici mai multe despre Sindromul Clădirii Bolnave

„Casele românilor sunt permanent încercate de trecerea anilor si de costurile de întreținere in condițiile în care avem probabil cel mai învechit stoc de locuințe la nivelul UE. Conform unui sondaj IRSOP la nivelul populației urbane cu venituri stabile și vârstă cuprinsă între 20-65 ani, 3 din 4 români au cel puțin o urgență locativă iar una din patru gospodării se plânge de spaţiu insuficient. 59% din gospodării au mai mult de două urgenţe locative iar una din cinci gospodării are probleme de etanşeitate sau necesită consolidare antiseismică. Între 12% şi 16% din totalul gospodăriilor urbane au nevoie de înlocuiri sau reparaţii majore la diferitele categorii de instalaţii. Fiecare familie îşi doreşte şi încearcă să locuiască mai bine. Finanțarea creşterii confortului locativ este o urgență pentru dezvoltarea şi incluziunea socială in condițiile în care pentru multe gospodării veniturile sunt încă prea mici față de necesarul de renovare/modernizare locativă iar economisirea e expusă la nevoi şi tentații multiple“, spune, preşedintele BCR Banca pentru Locuinţe.Ghidul Condiţiilor de Confort se dorește a fi o unealtă utilă cu care oamenii pot să evalueze obiectiv calitatea locuirii și metode practice de remediere.“Pentru a evalua confortul într-o clădire, de multe ori ne sunt suficiente câteva aplicații mobile, alteori este necesară prezența unui specialist cu echipamente profesioniste. Noi am testat casele EFdeN 4C și EFdeN Signature, am tras concluziile și venim acum cu recomandări de evaluare practică și obiectivă a confortului. În ultimul an am proiectat și construit o altă casă eficientă, sustenabilă si confortabilă, de data aceasta adaptată unui climat cald, cum este cel din Estul Mijlociu. Încă nu ne confruntăm în România cu temperaturi extreme sau cu deșertificare, însă schimbările climatice și încălzirea globală ne fac să ne gândim dacă într-un viitor mai îndepărtat sau apropiat ne vom lovi de aceste probleme. EFdeN 4C, Centrul de Cercetare a Condițiilor de Confort cuprinde de anul acesta două case, diferite ca suprafață, formă și volumetrie, dar și ca echipare și în plus adaptate pentru contexte sociale diferite”, a declarat, Coordonator Programe Cercetare EFdeN (foto sus)De multe ori în faza de proiectare a unei clădiri, aspectele care se iau în calcul cel mai mult sunt cele de cost, materiale de construcție, limitări tehnice, însă de puține ori o casă este proiectată în jurul utilizatorului.• Cum ar fi ca locuința noastră să aibă grijă ca dimineața să ne trezească mirosul de cafea, nu alarma?• Cum ar fi ca în mijlocul verii să avem spații confortabile de relaxare în exterior?• Cum putem face ca locuitorii să nu aibă grija instalațiilor de apă?• Există suficient spațiu în interior pentru colectarea selectivă a gunoiului?• De câtă lumină avem nevoie dimineața? Dar seara?• Unde imi las bagajele când mă întorc acasă?“Am avut șansa să analizăm, să facem comparații și să gasim soluțiile optime pentru o viață confortabilă în locuință. Am pornit de la conceptul de casă complet automatizată, in care ocupantul nu mai are deloc grija temperaturii, a calității aerului, a apei, însă după ce am testat casa și am vorbit cu oameni, ne-am dat seama că există nevoia unui control și din partea utilizatorului. Este doar un exemplu de aspect gândit în proiectare și optimizat pentru locuitori. Nu avem un set de soluții standard pentru orice problemă, însă credem că în fiecare clădire poate fi implementată cel puțin una din soluțiile noastre, prezentate în ghid, fără costuri foarte mari”, a adaugat Ana Maria Ghiță, Responsabil Parteneriate EFdeN.Ultimul studiu facut public al Consiliului Mondial pentru Clădiri Verzi (WorldGBC) arată că:• Accesul la ferestre cu vedere către exterior:• Îmbunătăţeşte funcţiile cognitive şi memoria cu 10-25%• În spitale – reduce timpul de spitalizare cu 8,5%• Lumina naturală• La locul de muncă – creşte productivitatea lucrătorilor cu 18%• La şcoală – îmbunătăţeşte performanţele elevilor cu 5-14%• În magazine – cresc vânzările cu 15-40%• Sistemele clădirii• Iluminatul artificial corespunzător – creşte productivitatea cu 23%• Ventilarea adecvată – creşte productivitatea cu 5-14%• Controlul individual al temperaturii – creşte productivitatea cu 3%