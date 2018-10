​DOCUMENT Statul vrea să se împrumute de la copii. Oferă bonificație de 600 de lei, la 1200 lei economisiți, plus 3%

În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 de lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă.

Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăși un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.

La soldul contului se aplică o rată anuală de dobândă al cărui nivel se stabilește la 3% pe an. Dobânda se calculează și se plătește când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani. Aceasta se va plăti prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Depunerile pot începe din luna decembrie 2018.







Despre Programul Tezaur nu s-a mai auzit nimic. Acesta a fost lansat în vară, existând două emisiuni, până acum. Practic, cetățenii puteau achiziționa de la unitățile Trezoreriei Statului sau de la Poșta Română certificate cu valoarea de 1 leu. Titlurile au putut fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, iar veniturile obținute sunt neimpozabile.







La prima emisiune s-au atras peste 786 milioane lei, având o dobândă de 5% pe an și scadența la 5 ani. Cea de-a doua a avut scadența la 3 ani, iar dobânda de 4,5%. Dacă la prima știm câți bani s-au încasat, în cazul celei de-a doua statul nu a anunțat nimic. Finanțele doreau să atragă, în total, 4 miliarde lei de la populație, anul acesta.





