Achiziționarea noilor case de marcat afectează micii meșteșugari. În ceea ce privește distribuitorii, unii au rămas fără aparate pe stoc

Săptămâna aceasta unii comercianți s-au îndreptat către firmele care vând case de marcat electronice fiscale pentru că se apropie data de 1 noiembrie. Este și cazul Adrianei care se ocupă cu realizarea unor brățări și cercei handmade. Pentru ea, achiziționarea unui astfel de aparat este un cost prea mare, dar nu are ce face, se conformează. A auzit de la prieteni că prețurile ar putea să crească în perioada următoare, așa că nu a mai așteptat. „Eu nu am venituri mari, e o pasiune și fac asta pe lângă job-ul pe care îl am într-o instituție bancară. Fac bani în special când sunt târguri, dar nu așa de mulți încât să trăiesc din asta”, a spus ea. Ce o supără, însă, este faptul că durează până recuperează banii investiți în noua casă de marcat, plus că mai are de umblat pentru diferite semnături și documente. „Anul acesta și o mare parte din cel viitor voi munci pentru a plăti casa de marcat. Important pentru mine este să se bucure clienții de produsele realizate”, a mărturisit ea.La rândul ei, o doamnă, artizan brașovean, a declarat, pentru HotNews.ro, că ar fi trebuit făcută o diferențiere între comercianți.„Pentru obligativitatea schimbării caselor de marcat în baza noii legi, punctul meu de vedere ca meșter popular, nu ca și comerciant, este că trebuia făcută o diferențiere între comercianți, producători mari și micii producători așa ca noi, care realizăm o activitate mai mult din pasiune decât ca și mod de viață. Obligativitatea achiziției noilor case de marcat ne-a condus la o cheltuială semnificativă raportată la câștigurile noastre modeste”, a spus aceasta.Pe lângă casa de marcat, spune ea, este necesar un contract de service și achiziția unei semnături electronice, cu care multi se vor descurca greu, sau plata unui contabil.„Deja lucrurile se complică mult pentru o astfel de activitate. Avem sau nu activitate va trebui să depunem electronic declarația. Este puțin mai dificil. Se simte foarte mult lipsa unei legi a meștesugarilor care să permită derularea activităților noastre fără atât de multe impuneri fiscale, așa cum era cu ani în urma. Am preferat să fiu în legalitate pentru a-mi putea realiza visul de a duce mai departe meștesugurile noastre vechi. Este un rău necesar. Prefer să dorm liniștită gândindu-mă la proiectele viitoare decât să stau stresată în târguri că mă verifică cineva”, a precizat .Aproape 14% din totalul caselor de marcat au fost înlocuite cu cele noi la nivel național. Trebuie menționat faptul că aproape toate au fost la marii contribuabili. Cei mici au început de curând să se intereseze de noile case, după ce au sperat că va fi o prorogare a termenului.HotNews.ro a discutat cu unii distribuitori de case de marcat. Ei nu știu dacă va crește prețul pentru că depinde de producător.“Momentan stocul pe echipamentele fiscale este epuizat. Termenul de livrare este de aproximativ 30 de zile. În cazul în care sunteți în curs de achiziționare nu veți fi sancționat conform prevederilor ANAF. Nu avem o informare de la producător referitoare la creșterea prețurilor”, ne-a spus unul dintre ei.Același lucru a fost menționat și de un alt distribuitor: „Stocul pe echipamentele fiscale este epuizat. Termenul de livrare este de aproximativ 30 de zile”.O casă de marcat, cu acumulator inclus, ajunge la circa 1000 de lei, conform ofertei trimise de unul dintre vânzători. La acest cost se adaugă abonamentul suport online și telefonic AMEF (aparate de marcat electronice fiscale) , respectiv o revizie tehnica anuală la sediul executantului. Prețul este de 30 lei, fără TVA/ lună/ AMEF . Acest tip de abonament se poate achiziționa doar cu plata în avans (anual). Mai există un abonament dar care are inclusă o deplasare la 3 luni la sediu executantului. Acesta este de 55 lei/lună. Acesta se achiziționează tot cu plata în avans pe un an.Mai există și servicii opționale care pot fi achiziționate de micul comerciant de la cei care vând noile echipamente, care presupun depunerea dosarului de 101 lei (fără TVA) pentru obținerea numărului de ordine pentru case de marcat la DGRFP. Un alt serviciu este declararea fiscalizării la ANAF punct de lucru și la ANAF sediu social este de 185 lei, fără TVA/ serviciu și pregătirea documentației AMEF la fiscalizare (pentru declarare) – 35 lei, fără TVA/ serviciu.Potrivit datelor Fiscului, în România sunt 168.000 de operatori care au 800.000 de case de marcat. 700.000 sunt la contribuabilii mici. Doar 111.000 de noi case de marcat sunt în funcțiune, restul reprezintă vechiul echipament.În perioada de implementare, spune MFP, organele de control vor desfășura doar acțiuni de tip preventiv și nu de sancționare de la prima abatere.Avertismentul pentru nerespectarea termenelor se aplică de organul de control o singură dată.„Procesele de implementare a noilor aparatelor de marcat sunt în plină desfășurare. Solicităm tuturor celor implicați în acest proces să intensifice eforturile pentru finalizarea operațiunilor de avizare tehnică, autorizare, fiscalizare, instalare și punere în funcțiune a noilor aparate de marcat”, menționează sursa citată.