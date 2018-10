Chirițoiu, Consiliul Concurenței: Suntem la câteva săptămâni distanţă de privatizarea Oltchim

Privatizarea combinatului petrochimic Oltchim Râmnicu Vâlcea s-ar putea finaliza în mai puţin de o lună, dacă nu va apărea nicio problemă, a declarat, joi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, potrivit Agerpres. Chirițoiu a fost prezent la conferinţa ”The Danube Triangle”, organizată la sediul BNR. "Suntem, să sperăm, la câteva săptămâni distanţă de privatizarea unei companii petrochimice mari, vorbesc despre Oltchim, care a acumulat pierderi de-a lungul anilor. Sper să se întâmple în mai puţin de o lună, dacă nu vor fi probleme", a spus el.Chiriţoiu a arătat că un eventual succes al acestei privatizări se datorează investigaţiei declanşate de Comisia Europeană privind acordarea unui ajutor de stat companiei petrochimice."Am folosit foarte mult reglementările legate de ajutorul de stat pentru a impulsiona restructurarea companiilor de stat, cele nu multe care au mai rămas. Dacă vom avea succes cu Oltchim, vom folosi aceeaşi reţetă şi cu operatorul feroviar de marfă, CFR Marfă, care, de asemenea, a acumulat pierderi an de an", a menţionat preşedintele Consiliului Concurenţei.Cele mai mari probleme de acest gen sunt în zona mineritului de cărbune de mare adâncime, respectiv la Complexul Energetic Hunedoara, care, deşi a fost iertat de datorii în urmă cu câţiva ani, a acumulat altele între timp, iar singura şansă să rezolvăm această problemă este, din nou, prin intermediul investigaţiei Comisiei Europene."Fără acest impuls de la Comisia Europeană, nu vom putea rezolva aceste probleme, care datează de ani buni. Nici Oltchim, nici CFR Marfă, nici Hunedoara, nu au nicio şansă să înceteze să fie o gaură neagră", a adăugat Chiriţoiu.Consiliul Concurenţei a anunţat, în august, că analizează tranzacţia prin care Chimcomplex SA preia o parte din activele Oltchim SA.Chimcomplex face parte din grupul industrial român SCR, controlat de Ştefan Vuza, şi activează exclusiv în domeniul fabricării de produse chimice.Combinatul Oltchim, important producător din industria chimică, a intrat în procedura de insolvenţă în ianuarie 2013, fiind administrată de un consorţiu de administratori judiciari. Procedura de privatizare a fost finalizată anul trecut, iar principalele active au fost adjudecate de Chimcomplex, pentru suma de 127 de milioane de euro.Activele achiziţionate de Chimcomplex reprezintă terenuri şi clădiri (atât finalizate, cât şi investiţii în curs de execuţie), drepturi de proprietate intelectuală, precum şi alte bunuri mobile reprezentând, în principal, utilaje, echipamente, tehnologii şi alte bunuri similare.Activele pot fi folosite la fabricarea a diferite produse chimice, precum şi la activităţi conexe acestora (producţia, furnizarea şi distribuţia de utilităţi şi materii prime, transport prin vagoane de cale ferată).În iulie, Comisia Europeană şi-a dat acordul preliminar pentru preluarea Oltchim de către Chimcomplex.Preşedintele Consiliului de Administraţie al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă, a declarat, la începutul acestui an, pentru AGERPRES, că noul proprietar al Oltchim va păstra angajaţii şi salariile celor care lucrau până acum la instalaţiile de pe platforma din Râmnicu Vâlcea şi are în plan să relanseze producţia de PVC, material care nu se mai fabrică în România."Preţul pentru activele pe care le-am ofertat a fost 127 de milioane de euro. În plus, ne-am asumat efectuarea unor investiţii pe linia de protecţie a mediului, prevăzute în contract, de 13,7 milioane de euro, şi, ceea ce nu este prevăzut în contract, dar este în planul nostru de afaceri, este realizarea, după aceea, a unor investiţii care să dezvolte şi să consolideze platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea", a afirmat Băncilă.