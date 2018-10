​Grupul austriac Erste a extins joi accesul clienţilor din România la platforma digitală George, disponibilă în prezent în Austria, Cehia şi Slovacia, unde are peste 3 milioane de utilizatori.

Platforma a fost proiectată de hub-ul de la Viena al Erste Group, cu aportul mai multor IT-iști români. George a fost redezvoltat la nivel local de experții BCR, dispunând de cont curent și card atașat dedicat, unic în Grupul Erste. Anul viitor , George urmează să fie lansat și în Ungaria.





„Drumul nostru în dezvoltarea lui George a pornit chiar de la așteptările publicului, care cere o schimbare a modului în care băncile vorbesc și acționează. Lumea evoluează rapid astăzi, iar viețile noastre se transformă de la o zi la alta, datorită tehnologiei. Sub presiunea ritmului zilnic, oamenii caută tot mai mult experiențe digitale pentru a-și satisface dorințele și se simt bine atunci când regăsesc doar simplitate, confort și sprijin. Mai ales în viața lor financiară, au nevoie de aici, acum și sigur. Și de un prieten bun. Noi îi spunem George, începutul unui univers financiar digital complet și, odată maturizat, pariul nostru că experiența românilor în relația cu o bancă nu va mai fi niciodată la fel. Dacă timpul înseamnă bani, George poate fi companionul tău financiar într-o lume din ce în ce mai zgomotoasă”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.





Erste Group anunțase anterior că are ca obiectiv prioritar introducerea platformei bancare digitale unificate în toate cele șapte piețe în care este prezent (Austria, Republica Ceha, Slovacia, România, Ungaria, Croația și Serbia), către toți cei peste 16 milioane de clienți ai băncii. În plus, platforma ar putea fi folosită de Erste și pentru a intra pe o nouă piață din Europa, în care acum nu este prezentă și unde nici nu e interesată de achiziții, explica la începutul acestui an CEO-ul grupului bancar, Andreas Treichl.







Platfoma a fost concepută pentru a fi aliniată cu noile prevederi ale Directivei privind serviciile de plăți PSD2, intrată recent în vigoare, care obligă băncile să-și pună bazele de date la dispoziția unor terți (fintech-uri) cu care lucrează clienții lor, dacă aceștia vor să acceseze servicii care implică o astfel de cooperare.







„Planurile noastre pentru George au fost clare de la bun început: nu am dorit să creăm un alt serviciu de internet banking, nu am vrut doar să modernizăm sistemele vechi. George reprezintă un mod complet nou de a face banking, conceput pentru era digitală în care trăim. Am construit platforma de la zero și am proiectat-o împreună cu clienții noștri – acestea sunt elementele ce fac din George o platformă revoluționară pe care milioane de oameni vor să o utilizeze”, spunea Peter Bosek, Chief Retail Officer al Erste Group, la prezentarea rezultatelor financiare ale Erste.







Erste vrea să folosească tehnologia disponibilă, folosită în cazul George, pentru a adapta ofertele la nevoile clienților. De exemplu, motorul de căutare „elasticsearch” de care dispune George, similar celui folosit de Google, face mai ușoară găsirea tranzacțiilor dorite: clienții introduc un nume de produs, de magazin sau un interval de valori, iar George le furnizează o imagine de ansamblu clară cu rezultatele relevante.