Robert Cazanciuc susține că nu există un cod deontologic în presa din România care să nu permită ziarștilor să scrie lucruri neadecvate

Din păcate nu mai avem astăzi reperul care s-a încercat în anii ‘90 în România, anume organizarea profesiei care să stabilească măcar câteva repere de deontologie, a declarat

"În urmă cu câțiva ani am văzut cum se întâmplă în America cu profesiile liberale. Am fost invitat, la un moment dat, să văd cum funcționează un ziar. În 2003-2004 era foarte mulă agitație în România despre insultă și calomnie. Am întrebat: ȚCum e cu calomnia la voi? Adică vine organul să vă întrebe dacă ați scris ce nu trebuie în ziar?". Zice: "Organul? Nici vorbă. Venim noi, insideri"i. Exista un cod deontologic extrem de puternic la nivelul profesiei care nu-i permitea niciunul ziarist să scrie ceea ce nu e „proper” (adecvat n.r.). Din păcate nu mai avema stăzi reperul care s-a încercat în anii ‘90 în România, anume organizare a profesiei care să stabilească măcar câteva repere de deontologie", a spus Cazanciuc, la o conferință organizată de Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR).







Potrivit acestuia, "nu trebuie să vină statul să ne spună ce să facem, dacă profesia în sine are capacitatea de a se autoreglementa".