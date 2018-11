Marți are loc ultima ședință de politică monetară din 2018

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) are programată, marți, 6 noiembrie, ultima sedinţă pe probleme de politică monetară din acest an, notează Mediafax. În cadrul acestei ședințe, membrii Consiliului vor lua o decizie privind politica monetară şi vor aproba cel de-al patrulea raport asupra inflaţiei din acest an. Economiștii din bănci dau cele mai multe șanse variantei ca Banca centrală să mențină rata dobânzii de politică monetară. Ei se bazează pe faptul că reprezentanții BNR au reiterat, în ultimele apariții publice, că rata anuală a inflației continuă să scadă spre finele acestui an, iar indicele ROBOR la 3 luni nu va depăși 3,50%.În precedenta ședință, de miercuri, 3 octombrie, CA al BNR a menţinut dobânda de politică monetară la 2,50%, precum şi dobânzile pentru facilitatea de depozit, la 1,50%, şi a celei pentru facilitatea de creditare, la 3,50%. Aceste niveluri ale dobânzii au fost stabilite în ședința de politică monetară din 7 mai, nefiind schimbate în următoarele două ședințe, cea din 4 iulie și cea din 6 august.În plus, în precedenta ședință, instituția a păstrat nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii (RMO) aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit la 8%. Nivelul pentru rezervele în lei este la acest nivel începând cu 24 mai 2015, iar pentru cele în valută începând cu 6 mai 2017.