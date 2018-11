Isărescu, despre ce va face după ce își va încheia mandatul: Deocamdată sunt pensionar, dacă închei mandatul. În 2000 am zis că o să produc vin dacă nu câștig alegerile

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a spus marți, într-o conferință de presă, că nu știe ce va face după ce își va încheia mandatul, dar va vorbi mai relaxat cu presa.





"Am mai fost întrebat o dată în 2000 dacă nu câștig alegerile, ce fac dup-aia. Am zis că o să produc vin. Nu știu ce o să fac. Deocamdată sunt pensionar, dacă închei mandatul, și o să vorbesc mai relaxat cu dumneavoastră. Deja am emoții, nu știu ce o să scrieți după", a spus Isărescu.







El a făcut declarația în conferința în care a anunțat deciziile Consiliului de Administrație al BNR pe probleme de politică monetară.