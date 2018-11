Financial review Prima pagină a presei străine: Noi întrebări pentru Goldman Sachs. Dominația Amazon în Germania. Proiectul GAFA se îndepărtează. Procurorul General al Ucrainei şi-a anunţat demisia

Financial Times: Goldman Sachs are de răspuns unor noi întrebări ● Operațiunile lui Arron Banks au permis ca datele clienților săi din asigurări să fie utilizate ilegal în scopuri politice ● Handelsblatt: Dominația Amazon. Un studiu arată cât de puternic este puterea gigantului american din retail ● Les Echos: Taxa Gafa: proiectul european se îndepărtează ● Le Figaro: Şase persoane având legături cu extrema dreaptă arestate pentru un proiect de acţiune violentă contra lui Macron ● Korrespondent: Procurorul General al Ucrainei şi-a anunţat demisia, pe fondul mai multor atacuri asupra activiştilor civici. Lectură plăcută!



Financial Times: Goldman Sachs are de răspuns unor noi întrebări

În 2010, Goldman Sachs se confrunta cu amenințarea dispariției din piață. Învinuiți de Comisia americană pentru valori mobiliare și burse că și-ar fi înselat clienții cu privire la titlurile garantate cu ipotecă, Goldman se dovedea potrivit e-mailurilor interne, de o aroganță sfidătoare.







Dar directorul executiv Lloyd Blankfein a acționat rapid. Banca a plătit 550 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile și și-a schimbat modul de abordare a clienților. A petrecut următoarele 18 luni vizitând clienții pentru a-i reasigura că ei, Goldman Sachs, a înțeles cum e cu etica și cu clientul pus în prim-plan.







A funcționat. Goldman și-a revenit mai repede din criză decât mulți dintre concurenții săi, a pornit noi afaceri și s-a grăbit să intre pe noi piețe. Potrivit datelor FT.com, încasările GS o plasează a doua, după rivalul JP Morgan.







Dar un nou scandal amenință să submineze pretențiile lui Goldman de a fi cea mai curată și mai etică bancă.







Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a arătat că doi foști mari senior banker ai Goldman au fost puși sub acuzație că ar fi spălat bani delapidați de la un fond de investiții de stat din Malaezia- Fondul 1Malaysia Development Berhad (1MDB).



Dealtfel, un fost membru al conducerii companiei bancare Goldman Sachs a pledat vinovat în proces, în tmp ce oamenii de afaceri malaysieni Low Taek Jho şi Ng Chong Hwa sunt acuzaţi că au încercat să organizeze activităţi de spălare a miliarde de dolari delapidate din 1MDB.





Goldman, care a încasat din această operațiune 600 de milioane de dolari (pentru subscrierea a trei oferte de obligațiuni în valoare de 6,5 miliarde de dolari) este sub investigație. Banca a avertizat investitorii că pierderile sale potențiale legate de procedurile judiciare, inclusiv de 1MDB, ar putea să ajungă la 1,8 miliarde de dolari, mai mult decât provizionase anterior pentru asemenea chestiuni.







Un purtător de cuvânt al GS a refuzat ofere alte comentarii pe acest subiect.







E drept, în anumite privințe, Goldman Sachs se află într-o poziție mult mai puternică decât în ​​2010. Furia împotriva băncilor a scăzut, iar SEC este controlată de republicani care au ridicat în mod public îndoieli cu privire la eficacitatea amenzilor mari. Doar că, de data aceasta, acuzațiile ar putea merge mult mai departe.





Acum, fostul partener al băncii, Tim Leissner, a pledat vinovat; un fost director general, Roger Ng, e acuzat de infracțiuni de spălare a banilor și de luare de mită; iar banca a trimis-o în concediu pe Andrea Vella, fostul vicepreședinte pe Asia a diviziei de investiții, după ce al bancii de investiții din Asia, excluzând Japonia, în concediu, după ce reprezentanții Depatamentului de Justiție au spus că un director general, a cărui descriere se potrivește cu cea a doamnei Vella, cunoștea activitățile dlui Leissner. Ea nu a fost încă pusă sub acuzare.







Procurorii au scris, de asemenea, că "cultura de afaceri a băncii. . . în special cea pe zona Asiei s-a concentrat în mare măsură doar pe încheierea de tranzacții, acordând prioritate acestui obiectiv înainte de respectarea funcțiilor de conformitate ".







Acordul cu 1MDB a fost examinat de cel puțin 30 de directori Goldman, inclusiv dl Blankfein și succesorul său David Solomon, au declarat surse FT. Dar ei s-au concentrat pe asigurarea faptului că oficialii 1MDB au înțeles pe deplin că au optat pentru un mecanism de strângere de fonduri care să-i permită Goldman Sachs să obțină sume neobișnuit de mari în schimbul riscului suplimentar.





În același timp, dl Leissner a găsit "sistemul de control intern al Goldman foarte ușor de eludat”, au mai spus cei de la Departamentul american de Justiție, iar superiorii lui nu au găsit de cuviință să-l oprească.







Oamenii familiarizați cu operațiunile Goldman în Asia de Sud-Est spun că a Leissner avea practic mână liberă. Dealtfel, chiar directorul general al GS a lăudat public eforturile domnului Leissner și ale domnului Vella în Malaezia, în privința eforturilor acestora de creștere pe piețele emergente.







Alte articole din FT.com:

Operațiunile lui Arron Banks au permis ca datele clienților săi din asigurări să fie utilizate ilegal în scopuri politice





Cel puțin asta susțin autoritățile britanice de reglementare, care au declarat marți prin utilizarea incorectă a adreselor clienților, au fost trimise pe 319.000 de adrese de e-mail buletine informative despre Brexit. Emailurile au fost trimise în timpul campaniei Leave.EU din partea companiei Eldon Insurance.







"Avem dovezi care să arate că datele personale ale clienților deținute de Eldon, au fost accesate de personalul care lucra pentru Leave.EU și că erau folosite pentru a trimite în mod ilegal mesaje de marketing politic", se arată într-un raport consultat de FT.







Dezvăluirile marchează cea de-a doua problemă a dlui Banks în doar o săptămână, după ce acesta a fost acuzat că ar fi finanțat ilegal campania pro-Brexit.







"Am descoperit o neglijență îngrijorătoare pentru viața privată a alegătorilor", a scris comisarul ICO, Elizabeth Denham. Potrivit documentului citat, unii angajați ai Eldon au fost forțați să lucreze pentru campania Leave.EU. Dl. Banks a insistat ca personalul din asigurări care a lucrat pentru campanie să fie detașat oficial.

Autoritățile au propus o amendă de 60 000 de lire sterline pentru Eldon și amenzi separate de 75 000 de lire pentru Leave.EU. Reprezentanții Leave.EU au declarat că amenda este doar "o altă încercare. . .de a-l ataca pe dl Arron Banks dar și Brexit ".



Reamintim că săptămâna trecută, Comisia Electorală a declarat că are "motive rezonabile" de a suspecta că domnul Banks nu a fost "adevărata sursă" a celor 8 milioane de lire donate în nume personal pentru Leave.EU și alte grupuri de campanie pro-Brexit în perioada premergătoare referendumului din 2016.





Dl Banks a spus că banii provin de la Rock Services, o companie din Marea Britanie pe care o deține. Cu toate acestea, oficialii comisiei electorale bănuiesc că fondurile au provenit, de fapt, de la Rock Holdings, o companie controlată de domnul Banks, dar cu sediul în Insula Man. Această societate nu ar fi avut voie să doneze campaniei deoarece se află în afara Regatului Unit.

Membrii Comisiei Electorale au refuzat să speculeze dacă Rock Holdings ar fi putut primi fondurile din Rusia - o afirmație pe care domnul Banks a negat-o. Dar, cu toate acestea, Giles Watling, un parlamentar din comisie, i-a cerut lui Claire Bassett, director executiv al comisiei să spună dacă suspectează că banii ar proveni de la o altă entitate decât Rock Services. ”Da!”, a răspuns ea.







Handelsblatt: Dominația Amazon. Un studiu arată cât de puternic este puterea gigantului american din retail









Cu o interfață ușor de utilizat, o gamă largă de produse și servicii, compania a reușit să câștige încrederea clienților săi dar și loialitatea lor. Prin urmare, sondajele privin celor mai populari comercianți îi plasează pe cei de la Amazon în mod regulat în topul preferințelor.







"O astfel de dominație nu poate fi în interesul peisajului comercial", se plânge domnul Dominik Dommic, unul din autorii studiului Universității din St. Gallen.



Gigantul online a fost, de asemenea, vizat de oficialii de reglementare a concurenței. Potrivit unor membri din cercurile apropiate instituției, biroul ar putea iniția un caz de abuz de piață în cursul acestui an.







Les Echos: Taxa Gafa: proiectul european se îndepărtează





Taxa pe giganții digitali nu va fi pusă în aplicare înainte de sfârșitul anului 2020. Ministrul Finanțelor francez, Bruno Le Maire, a făcut această concesie majoră marți la Bruxelles, cu ocazia reuniunii miniștrilor de finanțe ai Uniunii Europene. Le Maire, s-a declarat marţi "deschis" la ideea unei amânări a datei la care ar urma să intre în vigoare taxa pe care Uniunea Europeană încearcă să o impună giganţilor din domeniul Internetului.





Le Figaro: Şase persoane având legături cu extrema dreaptă arestate pentru un proiect de acţiune violentă contra lui Macron

Aceste reţineri au fost făcute în departamentele Isère, Ille-et-Vilaine şi Moselle, de către poliţişti ai DGSI în cadrul unei anchete deschise pentru "asociere criminală de răufăcători terorişti", a precizat o sursă judiciară. Această anchetă vizează un plan, imprecis şi prost definit în acest stadiu, de "acţiune violentă" contra lui Emmanuel Macron, a adăugat una din sursele apropiate de anchetă.









Korrespondent: Procurorul General al Ucrainei şi-a anunţat demisia, pe fondul mai multor atacuri asupra activiştilor civici







Procurorul General al Ucrainei, Iuri Luţenko, a anunţat, marţi, de la tribuna Parlamentului, că demisionează din funcţie, urmând să prezinte cererea de demisie preşedintelui Petro Poroşenko.

Potrivit ziarului Korrespondent, procurorul general a prezentat în Parlament un raport cu privire la investigarea mai multor atacuri asupra unor activiști civici. Demisia procurorului general ucrainean survine în contextul decesului activistei Ekaterina Gandziuk (33 de ani), fost consilier la primăria orașului Herson şi luptătoare anticorupţie. Aceasta a murit duminică, la peste trei luni după ce a fost atacată cu acid sulfuric.





O comunitate de activişti civici din Ucraina a publicat pe pagina sa de Facebook informații referitoare la cauza oficială a decesului Ekaterinei Gandziuk (33 de ani), consilier la primăria orașului Herson şi luptătoare anticorupţie, care a murit, duminică, la peste trei luni după ce a fost atacată cu acid.





Potrivit informaţiilor apărute în mediul online, decesul activistei a fost cauzat de "insuficienţa funcţională a unor organe şi arsuri chimice pe 30-39% din suprafaţa corpului, în urma unui atac cu acid care viza asasinarea sau rănirea acesteia". Ekaterina Gandziuk va fi înmormântată pe 7 noiembrie, la Herson.





În primăvară, președintele Trump a avut un discurs împotriva Amazon, spunând chiar că nu exclude schimbarea tratamentului fiscal al gigantului de comerț electroni. Atacul nu este o coincidență. Puterea de piață a lui Amazon a fost mult timp o preocupare în America.Doar dominația de piață a Amazon în Germania este acum dovedită pentru prima dată printr-un studiu consultat de Handelsblatt. Cercetătorii de la Universitatea din St. Gallen au stabilit că retailerul online are deja cote de piață surprinzător de mari pe diferite grupuri de produse importante - nu doar în comparație cu alți comercianți online, ci și pe piața comercianților cu amănuntul.Aproape jumătate din comerțul online din Germania trece prin Amazon. Mai ales când vine vorba de cărți, produse electronice și jocuri și bunuri de agrement. Pe aceste segmente grupul american a devenit atât de puternic încât pune în pericol soarta multor dealeri independenți.Compania vinde produse de 180 de miliarde de dolari în întreaga lume. În Germania, vânzările sunt de circa 17 miliarde de dolari - aproape de patru ori mai mari decât magazinele Karstadt și Kaufhof împreună.Potrivit studiului exclusiv, aproape fiecare al cincilea euro din piața vânzărilor de cărți e încasat de Amazon, 16 la sută din vânzările de prduse electronice, sport și timp liber. Pe piața de bricolaj, Amazon deține 10% .Bundeskartellamt primește numeroase plângeri din partea comercianților care se simt prost tratați de Amazon, aceștia criticând termenii și condițiile de afaceri impuse de gigantul online. Deocamdată nu este clar dacă va fi deschisă o procedură de abuz sau o anchetă sectorială.În trecut, Amazon a trebuit să anuleze una din clauzele sale contractuale, la presiunea autorităților antitrust. Potrivit acelei clauze, comercianții nu aveau voie să vândă la prețuri mai mici decât Amazon, dacă utilizează infrastructura pusă la dispoziție de acesta.Pe de altă parte, retailerii și orice companie care are de vânzare un produs, poate ajunge la sute de milioane de clienți prin utilizarea Amazon Marketplace", spun reprezentanții Amazon.Studiul actual suscită și o altă suspiciune, pe care Comisia Europeană o investighează în prezent. Vrea să știe dacă Amazon folosește datele pe care platforma le câștigă de la dealerii independenți pentru a-și optimiza propriile sortimente.Plasând comenzile pe platforma Amazon, comercianții pierd accesul direct la consumator. Acest lucru îi pune într-o relație de dependență periculoasă cu gigantul de retail, datele clienților fiind stocate de Amazon. Iar achiziționarea de noi clienți va fi practic imposibilă pentru mulți dintre comercianți.Propunerea dezbătută în prezent a fost prezentată în luna martie de Comisia Europeană şi vizează în principal giganţii americani ai Internetului: Google, Apple, Facebook şi Amazon, reuniţi sub acronimul GAFA. Propunerea vizează introducerea rapidă a unei taxe e 3% pe veniturile generate de aceste companii din anumite activităţi (publicitate sau revânzarea datelor personale), până când va fi negociată o soluţie la scară mondială în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).Parisul, care a făcut un cal de bătaie din adoptarea unui proiect european de taxare a economiei digitale, este gata să amâne timp de un an, un an şi jumătate aplicarea acestei taxe pentru ca să poată fi găsită o soluţie la nivel internaţional."Nu există divergenţe cu Olaf Scholz (-ministrul german de Finanţe-nr.) cu privire la acest subiect. Împărtăşim acelaşi punct de vedere, există unele dificultăţi tehnice de soluţionat. Trebuie să le rezolvăm în următoarele patru săptămâni" a explicat Bruno Le Maire.Franţa, ţara care se află la originea acestei propuneri, speră că şi celelalte state europene o vot aproba până la finalul anului. Însă unele state membre UE se opun acestui proiect, în special Irlanda, unde mai mulţi giganţi din domeniul internetului şi-au înfiinţat cartierul general european.Conform unor documente consultate de Reuters, pentru a depăşi reticenţele, Austria, ţară care în prezent deţine preşedinţia rotativă a UE, a propus stabilirea unei "date fixe de expirare" în cazul taxei digitale. O aşa-numită "clauză de expirare" a fost deja susţinută de majoritatea celor 28 de state membre, dar până acum era legată de un acord global cu privire la reforma fiscală. În conformitate cu propunerea Austriei, taxa ar urma să ia sfârşit la o dată prestabilită.De asemenea, Austria a propus excluderea veniturilor obţinute din vânzarea datelor utilizatorilor de pe lista activităţilor care ar urma să fie acoperite de noua taxă digitală, ceea ce înseamnă o diluare a propunerii iniţiale a Comisiei Europene. Doar veniturile din publicitatea online sau de pe pieţele virtuale ar urma să fie supuse noii taxe în conformitate cu planurile Austriei.Pentru a fi introdusă noua taxă digitală are nevoie de sprijinul tuturor statelor membre UE.Şase suspecţi având legături cu extrema dreaptă au fost reţinuţi de serviciile antiteroriste în cadrul unei anchete privind un plan de acţiune violentă imprecisă care îl viza pe preşedintele Emmanuel Macron, potrivit unor surse apropiate de anchetă.Poliţiştii de la Direcţia generală de securitate internă (DGSI) au reţinut mai mulţi suspecţi având legături cu o mişcare de extrema dreaptă în urma unor informaţii referitoare la un posibil plan de acţiune violentă contra preşedintelui Republicii, a arătat una dintre sursele apropiate de anchetă, confirmând o informaţie a BFMTV.Anchetă deschisăInvestigaţiile în curs trebuie să permită să se stabilească realitatea şi natura exactă a acestei ameninţări, a precizat una dintre sursele apropiate de anchetă. Ieri, cu ocazia instalării noului director al DGSI, Nicolas Lerner, ministrul de interne, Christophe Castaner, s-a declarat "atent" la ameninţările venite în special de la "mişcări extremiste de dreapta ca şi de stânga, foarte active pe teritoriul nostru".Decesul activistei a declanşat proteste în mai multe oraşe din Ucraina, iar mai mulţi oficiali europeni şi din SUA şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea violenței împotriva societății civile ucrainene.Informaţii privind cauza decesului activistei ucrainene Ekaterina Gandziuk, publicate în mediul onlineAmintim că, pe 31 iulie, un bărbat a atacat-o pe activista anticorupţie Ekaterina Gandziuk cu un litru de acid sulfuric concentrat. Tânăra a fost operată de 11 ori, medicii sperând să o poată salva, însă a decedat pe 4 noiembrie.(RADOR)