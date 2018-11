Din amintirile lui Isărescu, dintr-o întâlnire avută în 1991: „Entry and exit, entry and exit”, parcă îl aud și acum. Infrastructurile sunt rolul statului, nu să fie proprietar al economiei

„În 1991, noi România fiind dinainte de 1990, din perioada comunistă membri ai Fondului și Băncii Mondiale - știți că am fost singura țară comunistă, cu excepția Iugoslaviei care am aderat la FMI și Banca Mondială, în 1972 - am fost invitați de șeful Constituenței, cum se spune așa pe șleau, Olanda, capul de filă (la o dezbatere n.r.) - participarea țărilor în cadrul Fondului și Băncii Mondiale se face pe grupări de țări, în afara țărilor mari, Marea Britanie, Statele Unite, Japonia, Franța, Germania. Noi eram în Constituența Olandei. Atunci ei au avut o idee extrem de interesantă. Treptat se adunau în această Constituență tot mai multe țări foste comuniste. Constituența s-a mărit, a ajuns la 14 țări și "hai domnule să discutăm ceva despre tranziție", a spus Isărescu.







El a redat una din primele întâlniri despre tranziție.







"La Fondul Monetar și la Banca Mondială sunt două persoane care asigură legătura țării, ministrul de finanțe și guvernator. Guvernatorul Băncii Centrale a Olandei era Duisenberg (Wim Duisenberg n.r.) cel care peste 10 ani avea să fie primul președinte al Băncii Centrale Europene. Era un olandez înalt. Ministrul de finanțe era și el un olandez înalt. La întrunire eram 14 miniștri de finanțe și 14 guvernatori. A început așa (ministrul de finanțe al Olandei Wim Kok n.r.)":

Aveți în față o sarcină imensă. Trebuie să dezvoltați un model de economie postcomunistă. Noi vă spunem, din experiența noastră, dar vă spunem ceva care s-a dorit a fi coerent. Coerența este prima lege. Adică să nu te apuci să iei o bucățică dintr-o parte, o alta din altă parte și când să le legi să constați că nu se leagă, sunt conflictuale. Coerența este prima lecție. A doua, hai să vedeți ce aveți de făcut. 90% din economiile voastre sunt proprietate de stat, socialiste, cum vreți să le spuneți. Dacă vreți să ajungeți la o economie de piață statul trebuie să aibă un rol puternic.

(continuarea discursului fostului ministru de finanțe olandez n.r.) Care erau celelalte mari funcții ale statului? Funcția de reglementare, o economie de piață este o economie reglementată instituțional, cu instituții puternice. Piețele nu sunt târguri, au fost cândva.

A doua (regulă n.r.), infrastructurile. Noi aici în Europa, spunea ministrul de Finanțe de atunci, nu credem în parteneriate în infrastructură. Acesta este rolul statului. Se fac greu, costă mult, tot timpul vor fi discuții, asta nu înseamnă că nu acceptăm parteneriatele public-private. Infrastructurile sunt rolul statului. Acestea sunt fizice și umane. Să faci o autostradă, un drum și așa mai departe costă bani mulți. Nu poate să le facă o firmă privată fără să aibă un interes. Infrastructurile umane sunt sănătate, educație. Nu vă dezangajați repede din funcția de adminsitrator al economiei, de proprietar, nu o să mai aveți timp pentru celelalte, nu veți aloca suficiente resurse.

O regulă pe care mi-o amintesc de atunci este că o piață nu funcționează bine dacă nu are intrări și ieșiri rapide. Intrări, adică să nu dureze mult până să faci o firmă. Ieșiri: dacă o firmă nu rezistă să poată să iasă din piață, altfel contaminează, împinge economia de piață spre rateuri. Entry and exit, entry and exit, parcă îl aud și acum. Uitați o lecție pe care o țin minte din 1991.

