Financial review Prima pagină a presei străine: Trump va trebui să guverneze cu un Congres divizat. Creșterea Germaniei va încetini dramatic în acest an. Samsung lansează telefonul pliabil. Rusia vrea să se detașeze de dolar

Les Echos: Trump va trebui să guverneze cu un Congres divizat

În urma înfrângerii republicanilor, aceștia pierzând majoritatea în Camera Reprezentanților, președintele american a avut și ieșiri nervoase, dar în același timp a promis că va colabora cu opoziția. Câteva ore mai târziu, ministrul justiției, Jeff Sessions, a fost pus să demisioneze.





La conferința de presă, a apărut un Trump tras la față care nu și-a ascus dezamăgirea în timp ce vorbea. Nervos, abia reușind să-și țină sub control nervii, a salutat performanța " istorică " a republicanilor "în ciuda unui dezavantaj uriaș de finanțare și a unei reflectări incredibil de ostile în mass-media".







" Obama a pierdut 63 de locuri, am pierdut 27! ”, a reamintit el miercuri. Trump şi-a exprimat miercuri speranţa că va putea colabora cu oponenţii săi politici, democraţii, în următorul Congres, făcând apel la cele două formaţiuni "să lase partizanatul la o parte" şi să găsească teren comun.



"Să sperăm că vom putea lucra cu toţii împreună anul viitor pentru a continua să obţinem rezultate pentru poporul american", a declarat Trump în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Casa Albă, menţionând comerţul, infrastructura, scăderea costurilor sistemului de sănătate şi creşterea economică printre domeniile în care cele două tabere ar putea coopera.



"Sunt multe lucruri măreţe pe care le putem face împreună", a adăugat liderul de la Casa Albă. "Democraţii vor veni la noi cu propuneri şi vom negocia. Poate vom ajunge la un acord, poate nu", a spus Trump.



Donald Trump i-a avertizat pe democraţi că "minunata situaţie bipartizană" s-ar putea prăbuşi dacă îşi folosesc puterile în viitoarea Cameră a Reprezentanţilor pentru a lansa investigaţii asupra Casei Albe, afirmând că "nu pot face ambele lucruri simultan".



Preşedintele SUA a vorbit despre "o mare zi" pentru republicani, a doua zi după alegerile de la jumătatea mandatului în urma cărora democraţii au obţinut din nou majoritatea în camera inferioară a Congresului, dar nu au reuşit acelaşi lucru şi în Senat.



"Este o zi mare, o zi incredibilă. Partidul Republican a sfidat istoria şi a consolidat majoritatea noastră în Senat, dejucând de manieră importantă previziunile pentru Camera Reprezentanţilor", a spus Trump.



În acelaşi timp, Trump i-a luat în râs pe republicanii care au evitat să facă campanie împreună cu el înainte de alegerile din Congres şi apoi nu au fost aleşi în circumscripţiile în care au candidat. El chiar a prezentat o listă de nume cu astfel de candidaţi, potrivit Reuters.



"Aceştia sunt unii dintre oamenii care au decis din propriile motive să nu stea alături de mine sau de ceea ce ne reprezintă. S-au descurcat foarte prost. Nu ştiu dacă ar trebui să mă simt fericit sau trist, dar nu am nicio problemă cu asta", a mai spus Trump.







Trump a declasificat un memoriu extrem de controversat şi de critic la adresa FBI - în pofida avertismentelor poliţiei federale şi a aleşilor democraţi - ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016







Financial Times: Creșterea Germaniei va încetini dramatic în acest an





Cei cinci consilieri germani de top au avertizat că creșterea economică a țării va încetini dramatic acest an, până la 1.6% (de la 2.3% cât se estima la începutul anului) iar anul viitor, economia ar putea crește cu 1.5%.







(Notă: În 1963 Germania a format un grup de economisti numit Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („GCEE”) cunoscut în limbaj colocvial sub denumirea de „cei cinci înțelepți ai economiei“. Consiliul pregătește în fiecare an pentru guvernul Germaniei un raport despre starea economie, pe care îl publică la mijlocul lunii noiembrie. După opt săptămâni raportul este dat publicității integral. Membrii consiliului sunt nominalizați de guvern și numiți de președinte, ei fiind aleși dintre cei mai reputați economiști ai Germaniei. Deși cei cinci înțelepți nu sunt foarte mediatizați, raportul lor anual este deosebit de influent si sta la baza multora din politicile si propunerile economice ale guvernului).



Cei 5 înțelepți au mai solicitat, de asemenea, prevenirea unui Brexit dur sau, dacă acest lucru nu e posibil, negocierea unui acord ”cât mai cuprinzător posibil", precum și a unui nou acord comercial cu SUA.





Handelsblatt: Samsung lansează telefonul pliabil. Când îl pliezi, e telefon. Când îl deschizi, e tabletă

Samsung a prezentat miercuri primul lor smartphone pliabil, la Samsung Developer Conference din San Francisco. "Intrăm într-o nouă eră a inovării și invenției", a declarat DJ Koh, președinte și CEO al Samsung Electronics, în fața a 500 de spectatori.







Samsung vrea să redefinească viitorul serviciilor mobile cu ocazia a celei de-a zecea aniversări a familiei Galaxy. de anul viitor. Intenția lor este să ofere utilizatorilor un dispozitiv pe care aceștia să-l folosească pliat pe post de smartphone și deschis, ca pe o tabletă.







Dispozitivul beneficiază de un ecran de 7,3" la interior, care funcţionează asemeni unei mod tablete. Poţi rula până la trei aplicaţii în acelaşi timp, într-un mod numit Multi Active Window pe suprafaţa ecranului mare, într-un mod nu foarte diferit faţă de ceea ce face Apple pe iPad-uri. Aplicaţiile pornite pe ecranul exterior de „telefon” vor continua automat pe cel mare de la interior.





Cât privește dimensiunea ecranului interior, prețul sau când va avea loc lansarea noului model, compania nu a dat nici o informație. Producția în masă ar trebui să înceapă "în lunile următoare", a anunțat Denison, care a prezentat dispozitivul într-o lumină clar-obscură, tocmai pentru ca cei din sală să nu poată ”ghici” toate detaliile.







Cu dispozitivul pliabil, producătorul sud-coreean dorește să recupereze terenul pierdut în ultima perioadă. Potrivit IDC și Strategy Analytics, vânzările Samsung au scăzut cu 13% în ultimul trimestru, după o scădere de 10% în cel anterior.







"Samsung este lider clar pe segmentul smartphone", analizează Thomas Husson de la Forrester, dar, adaugă acesta, producătorul se află sub presiune. În gama de prețuri joase, e amenințat de Huawei și Xiaomi, iar pe segmentul premium e depășit de cea mai recentă generație X de la Apple .







Un nou design pliabil ar putea ajuta Samsung să se distingă de concurență și să treacă pe creștere, crede Husson. "Dar numai dacă oferă beneficii reale pentru viața de zi cu zi a utilizatorului".







Le Soir: Midterms: "O zi mare pentru democraţie dacă...” (revista presei)

"O zi mare pentru democraţie", scrie Washington Post, care se arată foarte entuziast. "Revenirea democraţilor în Cameră este mai mult decât o victorie a unui partid, este un semn că democraţia e sănătoasă" explică cotidianul american.





"Marţi este o zi mare pentru democraţi, dar poate şi pentru republicani", conchide editorialul din Washington Post, "dacă republicanii îşi dau seama de acordurile diabolice pe care le-au făcut cu Donald Trump şi îşi scot în faţă pe cei mai buni din partidul lor, atunci va fi o zi mare pentru întreaga Americă".





"Crede cineva că o anchetă de destituire îl va face pe Donald Trump mai puţin combativ? Va accepta Donald Trump condiţiile democraţilor fără să replice?" (...) Dimpotrivă, crede ziarul, Donald Trump se va erija în ultimul om care se interpune între un Congres aflat în mâinile democraţilor şi voinţa lor de acaparare totală a puterii.





"Adevăra miză de marţi este de a şti care partid va controla pârghiile politice în Congres şi deci dacă Donald Trump va fi tras spre dreapta sau spre stânga, spre o altă reducere sau spre o creştere a impozitelor, spre candidaţi mai conservatori sau democraţi privind justiţia", explică editorialul.





"Am trecut de la un stat în care aleşii noştri acordau cu greu aceleaşi drepturi cuplurilor homosexuale la un stat unde un homosexual se prezintă ca guvernator. Credinţa în omenie ar trebui temporar restabilită", explică ziarul. (RADOR)





Le Vif: Confruntată cu sancțiunile, Rusia vrea să se detașeze de dolar

La patru ani de la introducerea primelor sancțiuni occidentale împotriva Moscovei în urma anexării Crimeii, apoi în urma conflictului din estul Ucrainei, restricțiile asupra tranzacțiilor financiare rusești cresc. Și o dată cu ele, cresc riscurile pentru cei care participă la ele de a fi urmăriți în Statele Unite pur și simplu pentru că au folosit dolarul.





Restabilirea de către președintele Donald Trump a sancțiunilor americane împotriva Iranului și războiul comercial dintre Statele Unite și China par în favoarea acestor apropieri, îndemnându-i pe partenerii Rusiei să accepte manevra pentru a-și proteja companiile de o politică imprevizibilă.





Candidații ideali par Uniunea Europeană și China, care reprezintă împreună 60% din comerțul exterior rusesc.





În octombrie, autoritățile ruse au anunțat că pregătesc un acord interguvernamental privind plățile bilaterale în monede naționale cu China.





Pentru a merge mai departe, fondul suveran rus a creat două fonduri de cooperare cu China în valoare de 70 de miliarde de yuani în total, destinate achitării tranzacțiilor în monedele naționale. “Primele tranzacții sunt așteptate din 2019. Instrumente de investiții similare ar putea fi create şi cu alte țări”, sugerează Dmitri Polevoi, economist șef al fondului suveran rus RDIF.





În ce privește importurile, mișcarea este mai puțin pronunțată, dar proporția de dolari a trecut de la 41% la 36%.





Potrivit economistului Oleg Kuzmin, de la Renaissance Capital, principalul obstacol pentru tranzacțiile în monede naționale mai puțin importante ca yuanul este că “nimeni nu are nevoie, de exemplu, de ruble rusești în Croația sau de moneda croată în Rusia”.





“Dar dacă există un mecanism simplu și eficient pentru a schimba direct o monedă în alta, atunci asta poate funcționa”, sugerează el. “În caz de adoptare a unor sancțiuni foarte dure, acest lucru ar permite Rusiei să-și limiteze riscurile”.





Potrivit lui Euler Hermes, alte măsuri ar putea prevedea transferul principalelor grupuri rusești de pe piețele financiare străine spre Bursa rusească și creșterea rezervelor de aur și euro. Rusia și-a redus deja volumul datoriilor americane.





El Pais: Contra cronometru, Marea Britanie caută o formulă legală care să convingă Uniunea Europeană

Theresa May a decis că adversarii ei sunt cei care rezolvă cuadratura cercului... Primul ministru al Regatului Unit i-a cerut procurorului general, Geoffrey Cox, un eurosceptic cu o mare influenţă în aripa dură a Partidului Conservator, să prezinte o formulă legală care să mulţumească Bruxelles-ul și pe cei mai fervenți susținători ai Brexit-ului și să reușească să salveze principalul obstacol în negocieri: așa-numita "plasă de siguranţă" ("backstop") pentru Irlanda.





Theresa May a hotărât că adversarii ei sunt cei care rezolvă cercurile . Primul ministru al Regatului Unit i-a cerut ieri procurorului general, Geoffrey Cox, un eurosceptic cu ascendent în aripa tare a Partidului Conservator, să prezinte formula legală care satisface Bruxelles și cei mai fervenți susținători ai lui Brexit și reușește să salveze principalele obstacol în negocieri: așa-numitul sistem de blocare sau protecție pentru Irlanda.





Timpul se scurge pentru Theresa May, care încă speră să încheie un acord pentru Brexit cu Bruxelles-ul în timpul unui summit extraordinar, luna aceasta. În acest fel, Parlamentul britanic ar avea timp să aprobe acordul înainte de pauza de Crăciun. Aceasta ar fi modalitatea de a îndepărta fantoma unei plecări din UE fără acord, pe 29 martie 2019.







Posibilitățile de atingere a acestui obiectiv par astăzi foarte îndepărtate. Și principalul obstacol, de la începutul negocierilor, rămâne același: așa-numitul "backstop", salvgardarea pentru Irlanda solicitată de Bruxelles. În principiu, UE dorește să evite o nouă frontieră fizică între Irlanda și Irlanda de Nord, care ar pune în pericol stabilitatea obținută în zonă după încheierea Acordului din Vinerea Mare. Soluția ar fi menținerea Irlandei de Nord în cadrul pieței interne și al uniunii vamale. Însă May şi-ar săpa mormântul politic cu acest aranjament, care, pentru duşmanii săi, însemna distrugerea integrității teritoriale a Regatului Unit.





Theresa May propune o alternativă: ca întreaga țară, și nu numai Ulster, să se menţină în Uniunea vamală al UE în perioada de tranziție, până pe 31 decembrie 2020 și chiar şi câteva luni în plus. Acest lucru este necesar pentru încheierea unui acord definitiv cu privire la viitoarea relație comercială dintre Regatul Unit și UE. Totuşi, euroscepticii nu vor face uşoară misiunea Theresei May. Următoarea cerință a fost aceea ca Londra să-și păstreze dreptul unilateral de a părăsi Uniunea vamală atunci când va considera necesar. Frica lor, au explicat ei, este că această ședere "temporară" se va converti într-una pe termen nelimitat și că Bruxelles-ul avea controlul asupra situației în orice moment. Nici UE, nici guvernul irlandez, nu sunt dispuse să accepte această cerere, care ar transforma în literă moartă garanția controlului la frontieră după Brexit.





Pentru președinte, rezultatele alegerilor anunță doi ani complicați. Nu este clar dacă ancheta ancheta condusă de procurorul special Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016 va continua. Trump a spus miercuri că această anchetă "nu este bună pentru ţară" și că "ar trebui să se încheie". El a calificat drept o "ruşine'" ancheta privind amestecul Rusiei în scrutinul prezidenţial american din 2016, răspunzând astfel unei întrebări legate de o potenţială investigaţie iniţiată de aleşii democraţi din Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA atunci când aceştia îşi vor începe mandatele, în luna ianuarie. În cursul acestui an, aleşii democraţi din Congresul american au făcut apeluri constant la preşedintele Donald Trump să respecte statul de drept şi să nu-i concedieze pe înalţii responsabili cu ancheta privind legăturile dintre Rusia şi echipa de campanie a miliardarului american. Motivele frânării țin de ceea ce Peter Altmaier, ministrul economiei, a numit "conflictele comerciale din țările lumii". "Este o corecție puternică - în primăvară ne așteptam la o creștere de 2,3% în acest an", a declarat Lars Feld, unul dintre cei cinci membri ai consiliului. El a subliniat problemele din industria automobilelor din Germania, de eforturile de adaptare la noile standarde ale UE privind emisiile, dar și la tensiunilor comerciale globale. "Exporturile nu au fost la fel de puternice cum sperasem", a adăugat dl Feld. De asemenea, consiliul a menționat că Germania a înregistrat o creștere neobișnuit de puternică în ultimii ani, dar că se așteaptă ca economia să se contracte în al treilea trimestru. Cifrele privind produsul intern brut trimestrul al treilea vor fi publicate miercurea viitoare. "Downgrade-ul este rezonabil", a spus Jörg Krämer, economist-sef la Commerzbank. "Există mari riscuri pentru economia germană, iar cele mai recente sondaje și indicatori de încredere au fost mai slabe decât se așteptau. Industria auto se confruntă cu dificultăți în atingerea standardelor de emisii și există o încetinire a exporturilor în China." Dl Krämer se așteaptă ca PIB-ul să fi contractat cu 0,1% în trimestrul al treilea, din cauza întârzierilor cauzate de producătorii de automobile în ceea ce privește respectarea noilor standarde, deși se așteaptă la o reluare a creșterii în ultimul trimestru al anului 2018. Problemele sectorului auto german sunt ânsă undeva la coada problemelor zonei euro. Creșterea în întreaga regiune a scăzut de la 0,4% la 0,2%, această decelerare venind într-o perioadă dificilă pentru factorii de decizie monetară din zona euro, care doresc să încheie programul de relaxare cantitativă în acest an. Jurnalista Handelsblatt prezentă la San Francisco a transmis pe Twitter câtva fotografii de la eveniment. "Un control asupra lui Trump? Noroc!" se arată mai sceptic. Ajungerea democraţilor în fruntea Congresului nu va frâna deloc înflăcărarea lui Donald Trump, potrivit ziarului economic. salută un nou start pentru Congres o dată cu puterea care a revenit democraţilor. "Majoritatea americanilor vrea ca guvernul să funcţioneze mai bine, vrea un acces mai bun la îngrijirea sănătăţii, un sistem de imigraţie rezonabil şi care să funcţioneze bine. Congresul trebuie să-şi exercite funcţia de supraveghere în special faţă de un preşedinte care comite erori. Democraţii nu sunt acolo doar pentru a-l împiedica pe Trump, ei doresc lucruri concrete care să-i ajute în viaţa de zi cu zi". "Un val albastru care nu e la înălţimea aşteptărilor" temperează victoria democraţilor. "Valul albastru n-a fost la înălţimea aşteptărilor: democraţii n-au obţinut la Cameră decât cele 35 de locuri la care se aşteptau. Ei au câştigat posturi de guvernator, dar nu în "swing states" ca Ohio, New Hampshire sau Florida. Au pierdut teren în Senat", analizează ziarul. "Ziua de mari n-a dat un mesaj clar. Politica americană va rămâne la fel de derutantă pnă la prezidenţialele din 2020 şi chiar mai mult", concluzionează ziarul. "Credinţa în omenie" Cât despre, ziar din statul Colorado, el subliniază victoria lui Jared Polis, candidat homosexual asumat, care se va putea bate pentru drepturile fundamentale ale cuplurilor de acelaşi sex. Rublă, euro, yuan… orice în afară de dolar! În timp ce Rusia pare să fie supusă sancțiunilor economice pe termen lung, Kremlinul își înmulțește eforturile să detașeze economia rusă de moneda americană, de neocolit în comerțul mondial. Prezentat de multă vreme fără vreun rezultat major, programul dificil al autorităților de a "de-dolariza" economia rusă devine mai mult că oricând necesar în momentul în care mediile de afaceri se tem de anunțarea iminentă a unor noi măsuri punitive americane. Ministerele economiei și finanțelor ca și banca centrală trebuie să prezinte curând măsuri prim- ministrului Dmitri Medvedev pentru creșterea utilizării altor valute în tranzacțiile internaționale. "A limita riscurile" Potrivit analiștilor asiguratorului de credite Euler Hermes Group, "eforturile precedente (de de-dolarizare) au eșuat, punând în evidență necesitatea cooperării strânse cu alte țări. Ar putea fi mai simplu astăzi având în vedere protecționismul crescând al Statelor Unite". Ei estimează că a reduce semnificativ dependența de dolar ar putea dura între 1,5 și 5 ani. Președintele rus, Vladimir Putin, amintește regulat subiectul la întâlnirile cu liderii străini, cum a făcut în septembrie cu omologul său chinez, Xi Jinping. Potrivit băncii ING, schimburile sino-ruse făcute în ruble sau în yuani au crescut deja de patru ori în ultimii patru ani, deși se limitează la 18-19%. El subliniază că "a existat deja o reducere naturală a plăților în dolari de-a lungul anilor". Conform datelor băncii centrale ruse, între 2013 și 2017 partea de plăti în dolari americani în exporturile de bunuri și servicii a scăzut de la 80% la 68%. Paralel, proporția de euro a trecut de la 9% la 16% și de ruble de la 10% la 14%. Un nou exemplu al acestei tendințe în octombrie: vicepremierul rus Iuri Borisov a anunțat că India va plăti în ruble achiziția de sisteme antiaeriene rusești S-400. Președinta băncii centrale, Elvira Nabiulina, a afirmat că vrea "să incite încet băncile să treacă la rublă" și "să reducă rolul dolarului în bilanțurile lor" dând mai puține credite în dolari. În ciuda unui voluntarism afișat, Rusia se lovește de un obstacol major: economia ei se bazează în continuare în mare parte pe hidrocarburi, cotate în dolari, și asta nu pare să se schimbe. (RADOR) Deci, May i-a transferat avocatului general, Geoffrey Cox, un politician fericit să se asculte, dar cu o înțelepciune legală acreditată, sarcina de a lucra contra cronometru la o formulă legală care să fie adaptată concesiei Bruxelles-ului și să-i satisfacă pe eurosceptici. Între timp, ordinul pentru ceilalți miniștri a fost să nu plece prea departe, având în vedere posibilitatea ca ei să fie convocaţi din nou înainte de sfârșitul acestei săptămâni.(RADOR)