UPDATE Mugur Isărescu: Avem un un indicator de necorelare a calificărilor pe piața muncii destul de îngrijorător. Nu vom mai avea o inflație sub 2%. 10 ani România va încerca să recupereze decalajele

​Condițiile de pe piața muncii rămân tensionate, iar calificările nu se corelează cu necesitățile angajatorilor, efectivele de salariați fiind insuficiente, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, cu ocazia prezentării Raportului trimestrial asupra inflației.​





"Condițiile de pe piața muncii rămân tensionate. E o preocupare pentru toți în această țară (...) și pentru factori decizionali. Tensiunile pot să fie elemente de împingere a salariilor. (...) Indicatorii ne arata că avem un un indicator de necorelare a calificărilor pe piața muncii destul de îngrijorătoare. Nu se corelează calificările cu necesitățile angajatorilor. Efectivele de salariați sunt insuficiente", a spus Isărescu.





Potrivit prezentării, activitatea investițională s-a contractat în T2 2018 pe seama construcțiilor, iar lipsa progreselor în infrastructură este de natură a inhiba creșterea economică.





El a spus că economia româneasca nu va mai avea o inflație sub 2%.







"Dacă se mai reduce TVA, se duce (inflația n.r.) sub 2%, cum am ajuns la inflația negativă în 2016 și 2015. În lipsa unor asemenea decizii este o economie de catching up, care aleargă să-i prindă pe alții din urmă. Într-o asemenea economie ai o inflație mai mare. Majorările de salarii în servicii sunt inevitabile, te duci către o zonă unde serviciile sunt mai scumpe. Nu va fi o egalizare de azi pe mâine și ține indicele preturilor de consum sus. Vom fi 10 ani în această postura de a alerga să recupereze decalajele", a mai afirmat Guvernatorul BNR.







BNR menține prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 3,5%, dar a modificat în sus pe cea cu privire la anul 2019, cu 0,2 puncte procentuale, la 2,9%.





Știre în curs de actualizare