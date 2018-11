Lazea, BNR: Ar trebui să discutăm despre întoarcerea la lucrurile spirituale, de care lumea pare să fi uitat. Oamenii devin extremiști sau naționaliști atunci când au așteptări care nu se pupă cu realitatea

”Rolul profesorilor, al media, va fi fundamental în a explica celor tineri că generația lor trebuie să trăiască în niște constrângeri foarte mari. Ar trebui să discutăm despre managementul așteptărilor,care înseamnă multe lucruri: înseamnă o întoarcere la religie, la lucrurile spirituale, de care lumea pare să fi uitat. E o bogăție de lucruri în viața asta -altele decât achiziția de bunuri materiale, de care lumea a uitat”, crede economistul șef al Băncii Naționale. ”Lumea e obișnuită să discute despre ce casă și-a mai luat, câte mașini are, prostii de genul ăsta. Dacă pe tineri nu reușim să-i educăm în acel alt spirit mai puțin material, vom avea revoluții, vom avea războaie”, a mai spus Valentin Lazea. Ascultă în text varianta audio a intervenției sale.



”Toată problema supraîndatorării se va rezolva prin revoluție și războaie că nu are cum altfel”, mai spune Lazea. Opiniile sale, au fost făcute publice în cadrul conferinței “România, încotro?”, organizată de Oxygen Events





Populismul este generat de discrepanța dintre așteptările generațiile mai tinere și posibilitățile reale pe care economia în decelerare istorică, seculară, le mai poate oferi acestei generații, crede principalul economist al BNR.







”Noi, cei de peste 50 de ani, am beneficiat de 3 dividende istorice de care tinerii nu vor mai beneficia. Primul e dividendul demografic- generația babyboomers în SUA sau decrețeii de la noi. Faptul că tot mai mulți intrau în piața muncii nu va mai exista în 10-15 ani. Apoi dividendul dezarmării -vorba aia, de 25 de ani am putut sa nu mai cheltuim bani pe arme și care nu va mai exista nici el. Al treilea e dividendul ecologic. Noi am putut murdări planeta cu tot felul de avioane și cu două milioane de mașini în București. Viitorimea va trebui să găsească alte metode pentru că altfel se duce naibii planeta. Ar trebui să discutăm despre managementul așteptărilor. Pentru că oamenii devin extremiști sau naționaliști sau populiști atunci când au așteptări care nu se pupă cu realitatea”, a mai spus Lazea.











”Asta este adevărata temă: Avem noi pregătită mass-media sau măcar interesată de acest subiect? Nici pe departe!. Dacă nu vom discuta serios despre această problemă, vom avea mari surprize în următorii 15-20 de ani”, crede acesta.







În sprijinul lui a venit și intervenția profesorului Monica Dudian de la ASE, cu un exemplu de la cursurile ei.. ”Am făcut un joc la cursuri și la un moment dat ofeream în joc o schemă de salarizare, unde apărea un salariu de 10.000 de lei lunar. Un student m-a întrebat :cum, doar atât? Inițial am crezut că glumea, dar nu era așa. E puțin,eu valorez mai mult de atât, a continuat studentul. Mărturisesc că m-am blocat. Noi am angajat pe un proiect un director de la Deutsche Bank din Berlin, pe care l-am plătit cu 2.000 de euro pe lună și a fost foarte mulțumit. Asta legat de așteptările tinerei generații....”, a spus profesorul ASE.