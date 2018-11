Financial review Prima pagină a presei străine: Mafia şi "Ndrangheta au acaparat jocurile de noroc online. Economia Germaniei frânează puternic. Premierul ceh, acuzat că şi-a trimis fiul în Crimeea, pentru a-l proteja de o anchetă. May, pregătită să-și înfrunte adversarii

Financial Times: May, pregătită să înfrunte reacțiile adversarilor după ce a câștigat bătălia feroce pentru Brexit. ● Les Echos: Creșterea economică a Germaniei frânează puternic ● The Guardian: Proiectul de acord al Theresei May pe tema Brexit: ce e şi ce va urma? ● Le Temps: Bazele unui "Italexit" ● La Repubblica: Mafia şi "Ndrangheta au acaparat jocurile de noroc online ● Noviny : Posibilă demisie a premierului ceh, acuzat că şi-a trimis fiul în Crimeea, pentru a-l proteja de o anchetă de corupţie. Lectură plăcută!



Financial Times: May, pregătită să înfrunte reacțiile adversarilor după ce a câștigat bătălia feroce pentru Brexit





Theresa May a obținut sprijinul cabinetului său în privința Brexit, după mai bine de cinci ore de discuții aprinse, însă victoria ei a venit la pachet cu un cost destul de ridicat, iar acum ea trebuie să ducă o puternică bătălie politică pentru a trece acordul prin parlament.





"Cred, cu inima dar și judecând la rece, că această decizie este în interesul întregului nostru Regat Unit", a spus doamna May, adăugând că acordul negociat la Bruxelles a fost "cel mai bun care putea fi negociat".





Într-o declarație solemnă, doamna May a recunoscut că guvernul și-a dat aprobarea după "o dezbatere lungă, detaliată și pasională" și a sugerat că se așteaptă la o reacție politică severă din partea deputaților conservatori eurosceptici.





Premierul a recunoscut că decizia "va fi supusă unei examinări intense" , adăugând: ”Urmează zile dificile”.







Doamna May a declarat că, deși acordul a fost aprobat de cabinet, au existat aproximativ 10 miniștri care au criticat proiectul. Dintre eurosceptici, doar Michael Gove a fost în favoarea lui.





Premierul se aștepta inclusiv la anunțarea altor demisii în noaptea de miercuri, pe măsură ce atmosfera discuțiilor se încingea.







Boris Johnson, fost secretar de externe, a cerut europarlamentarilor din cabinet să se "revolte" împotriva acordului de compromis convenit la Bruxelles, deși d-na May a avertizat că alternativa la acest proiect de acord este ieșirea din UE fărp niciun acord.







Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat că "au avut loc progrese decisive" în discuțiile privind Brexit, în vreme ce Michel Barnier, negociatorul șef al UE, a declarat că mai e o "cale lungă de urmat”, până la punerea lui în aplicare.







Tratatul de retragere, care are 585 de pagini urmează să fie supus unei examinări politice care se anunță dificilă.







Textul lasă deschisă posibilitatea unei prelungiri unice a perioadei de tranziție, documentul menționând doar că această perioadă ar putea fi extinsă la "20xx"; oficialii Downing Street au spus că această perioadă de timp trebuie completată riguros înainte ca tratatul să fie ratificat.





Les Echos: Creșterea economică a Germaniei frânează puternic

E un vânt rece, autumnal, dar care nu anticipează în mod necesar o gripă de durată. Pentru prima dată în ultimii trei ani și jumătate, Germania a înregistrat o scădere a produsului intern brut. Acesta a scăzut cu 0,2% în al treilea trimestru comparativ cu trimestrul precedent, potrivit anunțului făcut miercuri de Biroul Federal de Statistică (Destatis).







Acest anunț nu a constituit totuși o surpriză foarte mare, întrucât înrăutățirea unor indicatori devenise previzibilă încă din vară. Dealtfel, „Consiliul înțelepților“, constituit din cei mai buni 5 economiști germani, și-a revizuit în jos prognoza de creștere saptamana trecuta la 1,6 % pentru întreg 2018 și la 1.5% pentru 2019.







"O contracție de 0,2% nu este o catastrofă", a adăugat ministrul economiei, Peter Altlmeier. Oficialii germani pun această încetinire pe seama declinului producției auto, care a suferit de pe urma introducerii de noi standardele de omologare a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile de gazele.







Sectorul auto reprezintă o cincime din industria germană, iar peste trei sferturi din producție este destinată exportului. Potrivit Destatis, exporturile au scăzut semnificativ, în timp ce importurile au crescut. În urma publicării datelor furnizate de Biroul Federal de Statistică, Federația Industriei Germane (BDI) a redus la rândul ei prognoza de creștere anuală a exporturilor pentru a doua oară în ultimele două luni, noile estimări indicând o creștere de 3% în 2018 (față de estimările anterioare, de 3,5%).







Cu toate acestea, Ministerul german al Economiei se bazează pe faptul că noile comenzi din indutrie au crescut în ultimele două luni. Guvernul speră, de asemenea, că reducerea impozitelor gospodăriilor va spori consumul intern și va ajuta la reluarea creșterii.







Pentru BDI (Federatia Germana a Industriilor), acest declin este un semnal de alarmă care ar indica necesitatea reformelor structurale din indistrie. În fața unei lipse de forță de muncă calificată pentru a sprijini dezvoltarea, guvernul a luat măsuri pentru a facilita imigrația lucrătorilor calificați și a promis investiții în valoare de 3 miliarde de euro în favoarea inteligenței artificiale.







The Guardian: Proiectul de acord al Theresei May pe tema Brexit: ce e şi ce va urma?

Până acum, niciun ministru din cabinet nu a demisionat din cauza acordului, aşa cum au făcut unii, precum fostul ministru de externe Boris Johnson, după ce, în iulie, Theresa May şi-a dezvăluit intenţiile cu privire la Brexit, cunoscute drept Planul de la Chequers (reşedinţa de vară a premierilor britanici, n. red.)





Nu se ştie dacă laburiştii vor susţine acordul, dată fiind declaraţia de marţi a lui Jeremy Corbyn. Corbyn a spus: "Din câte ştim despre toate aceste negocieri stângace, e puţin probabil ca acordul să fie bun pentru ţară... Dacă acordul nu trece de cele şase teste ale noastre şi nu e valabil pentru toată ţara, atunci noi vom vota împotrivă". (RADOR)







Le Temps: Bazele unui "Italexit"

Guvernul italian a ales, după toate aparenţele, calea confruntării cu Uniunea Europeană (UE). Refuzând să facă modificări semnificative în bugetul său pe 2019, se expune deschiderii unei proceduri pentru deficit excesiv. Aceasta poate duce la sancţiuni financiare mergând până la 3,4 miliarde de euro. Pentru o ţară care este deja îndatorată până peste cap, o asemenea sancţiune nu ar face decât să accelereze coborârea în infern.





Nu e pentru prima dată că cei doi parteneri guvernamentali de la Roma, anume Liga Nordului şi Mişcarea 5 stele, îşi arată dispreţul faţă de Bruxelles. De la formarea majorităţii guvernamentale, după o perioadă rocambolescă de neînţelegere, l-au numit pe economistul Paolo Savona la Finanţe.







O provocare. Dacă voiau să bage lupul în stână nu ar fi procedat altfel. Deosebit de cunoscut pentru ostilitatea lui declarată faţă de euro şi de instituţiile europene, Paolo Savona ar fi trebuit să-i reprezinte pe italieni la reuniunile lunare ale Eurogrupului - miniştrii de finanţe din zona euro - şi ale Ecofin, care îi cuprinde pe miniştrii de finanţe din întreaga UE.





Bruxelles-ul şi noua putere italiană nu sunt pe aceeaşi lungime de undă nici în problema migranţilor. De la preluarea funcţiei, Matteo Salvini, viceprim-ministru şi ministru de interne, s-a făcut remarcat prin poziţiile sale anti-europene. Potrivit lui, Italia nu trebuie să-şi asume răspunderea de primă ţară de primire, răspundere înscrisă de altfel în tratatele europene.

În prezent, scandalul este despre bugetul pe 2019.







Regulile europene impun o disciplină bugetară. Ca o pisică opărită care se teme şi de apa rece - Europa tocmai a trecut prin zece ani de criză a datoriei greceşti -, Bruxelles-ul înţelege ca de acum înainte să impună respectarea regulilor. În timp ce Italia este a doua ţară cea mai îndatorată din Europa şi a treia în lume.





La Repubblica: Mafia şi "Ndrangheta au acaparat jocurile de noroc online

Pariuri pentru a câştiga milioane şi milioane. Jocuri şi turnee pentru a spăla banii, a-i curăţa şi a-i refolosi. 'Ndrangheta reggina, mafia din Catania, familiile din Puglia au pus mâinile pe lumea pariurilor, s-au ascuns în spatele platformelor jocurilor de noroc şi şi-au împărţit piaţa, ajungând să controleze în mod direct sau indirect jocuri în valoare de 4,5 de miliarde de euro. Pentru acest lucru ar fost arestate 68 de persoane.





Pe listă sunt capi şi membrii ai celor mai renumite familii ale 'Ndranghetei din Reggio Calabria, ai clanurilor din Catania şi Puglia, dar şi antreprenori, acuzaţi cu toţii de asociere de tip mafiot, transfer fraudulos de valori, de reciclare şi auto-reciclare, de colectare ilicită a pariurilor online şi de evaziune fiscală. Au fost confiscate bunuri în valoare de peste 1 miliard de euro, în timp ce alte 80 de percheziţii au fost efectuate în întreaga Italie.





'Ndrangheta, Camorra, oricum mafia în general, tinde să folosească numerarul prin intermediul acestor sisteme de jocuri de noroc şi pariuri, obţinând astfel linii de credit de la diverse companii şi gestionând apoi creditul, acesta este primul punct - explică Mario Gennaro - cel de-al doilea punct e că în anumite teritorii, dacă nu faci acorduri, nu lucrezi".







Pentru a înţelege cum s-au mişcat mafiile în lumea jocurilor online, au fost determinante declaraţiile unui fost mafiot, actual colaborator al justiţiei italiene, Fabio Lanzafame, un profesionist în pariuri şi proprietar al mai multor societăți pe care se bazau site-uri ilegale pentru colectarea pariurilor. Lanzafame a lucrat cu clanurile din Reggio Calabria, Catania şi Bari pentru dezvoltarea şi impunerea pe piaţă a mai multor platforme de jocuri de noroc şi a dezvăluit justiţiei noile frontiere ale afacerilor criminale şi faptul că mafia militară a predat ştafeta mafiei afacerilor care evoluează din ce în ce mai mult.







"Eu îmi caut noii adepţi în cele mai bune universităţi din lume, iar tu încă mai cauţi în mijlocul străzii patru proşti capabili să facă: Bam bam!" spunea la telefon unul dintre suspecţi. "Eu în schimb îi caut pe cei care fac aşa : Pin, PIN-ul! Care dau click! -continuă, în timp ce interlocutorul râde ". Clanurile au nevoie astăzi de persoane care să fie familiarizate cu computerele şi să nu aibă mustrări de conştiinţă, pentru că e destul să dai un click pentru a face milioane.





Clanurile nu se limitează să polueze economia legală cu bani murdari, dar devin actori majori ai sistemului economic, capabili să-şi impună propriile norme de piaţă. Activităţile juridice nu mai servesc doar pentru reciclare, ci şi pentru a câştiga profituri masive. Din acest motiv, s-a schimbat chiar şi profilul "picciotti" (tineri începători). Desigur, fără să-şi uite originile. Vlăstarii clanului Tegano, care controlau sectorul pariurilor din toată Calabria şi care de mai mult timp îşi extinseseră reţeaua şi în alte regiuni din Italia, nu uitau niciodată să organizeze excursii periodice la Polsi, locul în care se sanctuarul cel mai iubit de Ndrangheta, făcând o mulţime de opriri în faţa penitenciarelor din Reggio Calabria pentru a aduce un omagiu rudelor aflate în detenţie. Dar, aşa cum au explicat mai mulţi colaboratori ai justiţiei, toate acestea sunt de fapt doar o modalitate de a-i fideliza pe afiliaţi, de a-i face să simtă că fac parte dintr-o singură istorie criminală.







"Acum nu mai există o 'Ndrangheta, o mafie siciliană sau una din Puglia, sunt organizaţii fluide care gestionează împreună, într-un acord deplin afaceri diferite," explică procurorul şef de la Dna, Federico Cafiero de Raho.







Noviny : Posibilă demisie a premierului ceh, acuzat că şi-a trimis fiul în Crimeea, pentru a-l proteja de o anchetă de corupţie





Social-democrații cehi, care fac parte din coaliția guvernamentală alături de partidul ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți) al premierului Andrej Babiš, intenționează să propună înlocuirea șefului Executivului de la Praga, în contextul unui scandal privind presupusa răpire a fiului prim-ministrului și trimiterea acestuia în Crimeea, din cauza unei anchete referitoare la fraudarea de fonduri europene - scrie Novinky.cz, potrivit Evropeiska Pravda. Potrivit sursei, social-democrații vor organiza miercuri o întâlnire cu partidul ANO și cu premierul Babiš, pentru a cere explicaţii referitoare la acuzațiile aduse primului ministru al Cehiei.







Din informaţiile apărute în presă, reiese că social-democrații cehi iau în calcul aplicarea modelului slovac - premierul demisionează benevol și este înlocuit de un alt reprezentant al partidului ANO. Astfel, după plecarea lui Andrej Babiš, succesorul său din formaţiunea ANO ar forma un nou cabinet. Un astfel de scenariu a fost pus în aplicare în Slovacia, după asasinarea jurnalistului Ján Kuciak, când premierul și liderul de partid Robert Fico a fost înlocuit de colegul său de partid Peter Pellegrini. Dacă ANO nu este de acord cu planul social-democraților, aceştia din urmă nu exclud posibilitatea dizolvării Parlamentului, ceea ce va conduce la alegeri anticipate.







Între timp, opoziţia din Cehia i-a cerut premierului Andrej Babiš să-şi dea demisia.

Acest scandal a izbucnit în Cehia după un interviu publicat în "Seznam Zpravy", în care fiul premierului ceh, Andrej Babiš Jr., a declarat că, anul trecut, tatăl său a ordonat să fie trimis forțat în Crimeea, pentru a fi ascuns de o investigație de corupție. Fiul premierului a mers la poliție şi a declarat că a fost răpit. Premierul Babiš, însă, neagă acuzațiile fiului său, afirmând că acesta este bolnav psihic și că are nevoie de supraveghere.





Andrej Babiš Jr., fiul premierului ceh, care locuiește în Elveția, este implicat, alături de tatăl său și de alți membri ai familiei, în așa-numitul caz "Cuibul berzei", în care există suspiciuni de fraudare a fondurilor europene. În anul 2008, familia Babiš a cumpărat un vechi conac, pe care a decis să-l transforme într-un centru de conferințe de lux, denumit "Čapí hnízdo" ("Cuibul berzei"). Suma reconstrucției a fost estimată la 350 de milioane de coroane, dintre care 50 de milioane au reprezentat fonduri din partea Uniunii Europene destinate susţinerii întreprinderilor mici. Premierul ceh s-a detaşat de acest scandal și a declarat că centrul de conferinţe aparține copiilor săi.





