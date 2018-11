Financial review Prima pagină a presei străine: În rugăciunea "Tatăl Nostru" va fi înlocuit un vers. Interviu cu Manfred Werner, posibil viitor șef al CE. Theresa May promite să lupte pentru Brexitul ei. ”Vestele galbene", un fenomen dificil de definit

"Cred cu fiecare fibră a ființei mele că acest acord pe care l-am stabilit este cel mai potrivit pentru țara noastră și pentru toți cetățenii noștri", a declarat doamna May într-o conferință de presă.







Dna May a avertizat că pentru Marea Britanie va începe "un drum de incertitudini profunde și grave" dacă se va renunța la acordul de retragere convenit cu UE săptămâna aceasta.









În timp ce doamna May încerca să-și reunească guvernul, euroscepticii conduși de Jacob Rees-Mogg au cerut un vot de neîncredere pentru premier, susținând că a trădat ideea de Brexit. Argumentul acestora este că acordul finalizat în această săptămână cu UE amenință integritatea Regatului Unit prin stabilirea unor regimuri diferite pentru Irlanda de Nord și restul țării, precum și acordarea unor competențe extraordinare Bruxellesului asupra Marii Britanii.



”Acesta nu e un Brexit. Este un eșec al politicii guvernamentale. Trebuie să fie respins", a declarat dl Rees-Mogg.





Dar, joi seara, lovitura de stat pare să se fi blocat: criticii doamnei May nu reușiseră să adune cele 48 de semnături necesare pentru declanșarea unui vot de încredere, care ar fi pornit un răsboi între cele două aripi rivale ale partidului.





Dar instabilitatea politică ar putea face mai dificilă unificarea partidului în spatele oricărei forme de acord, fie negociat de May fie de către orice alt succesor al acesteia.







Lira a înregistrat cea mai mare scădere față de dolar în ultimii doi ani, alunecând sub 1,28 dolari. Investitorii au pedepsit, de asemenea, companiile cu expunere la economia Marii Britanii, ducând la scăderea acțiunilor Royal Bank of Scotland cu 9,6%, dar și ale altor companii.





Donald Tusk, președintele Consiliului European, a sugerat că UE ar saluta o schimbare a percepției în Marea Britanie. "Dar, bineînțeles, suntem pregătiți și pentru scenariul în care Brexitul va avea loc fără niciun acord", a spus el.





Alte titluri din FT:



Procurorul saudit îl exonerează de vină pe prințul moștenitor în cazul uciderii lui Khashoggi Arabia Saudită a încercat să închidă dosarul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi prin absolvirea prințului moștenitor Mohammed bin Salman de orice vină și a condamnării la pedeapsa cu moartea a cinci dintre cei 11 suspecți acuzați de crimă. Arabia Saudită a încercat să închidă dosarul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi prin absolvirea prințului moștenitor Mohammed bin Salman de orice vină și a condamnării la pedeapsa cu moartea a cinci dintre cei 11 suspecți acuzați de crimă.





În timp ce se confruntă cu cea mai mare criză diplomatică din ultimii ani, Riyadhul a recunoscut joi că Khashoggi a fost reținut cu forța, a fost drogat, iar corpul său dezmembrat la consulatul regatului din Istanbul.





Turcia a insistat că a fost o crimă premeditată efectuată de o echipă de ucigași veniți din Arabia Saudită și a criticat regatul pentru lipsa de cooperare în ancheta demarată. Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe al Turciei, a declarat joi că declarația saudită nu este "satisfăcătoare".





Procurorul saudit a declarat că o echipă formată din 15 persoane, inclusiv ofițeri de informații și un expert criminalist, a fost trimisă la misiunea diplomatică în 2 octombrie, cu scopul de a negocia cu Khashoggi și de a-l convinge să se întoarcă în țară. Însă între echipa trimisă și jurnalist a izbucnit o altercație, în urmă căreia jurnalistului i s-a injectat o supra-doză de sedativ care i-ar fi provocat moartea.





Corpul lui Khashoggi a fost apoi tăiat în bucăți și dus în afara consulatului cu ajutorul unui colaborator, a declarat șeicul Shalaan al-Shalaan, adjunctul procurorului general.





Politicienii și diplomații occidentali se îndoiesc că orice operațiune împotriva lui Khashoggi ar fi putut fi autorizată fără consimțământul prințului Mohammed, liderul de facto al regatului, cunoscut pentru represaliile duse împotriva criticilor și rivalilor.





Joi, Trezoreria Statelor Unite a sancționat 17 oficiali saudiți despre care au afirmat că au legătură cu uciderea, cu înghețarea averilor din SUA și împiedicarea companiilor lor de a face afaceri în SUA.







Procurorul de stat saudit nu i-a numit pe cei implicați în uciderea jurnalistului, însă a declarat că operațiunea a fost comandată de șeful serviciilor de informații, Ahmed Assiri. El a fost unul dintre cei doi apropiați ai prințului moștenitor.







Celălalt oficial ar fi fost Saud al-Qahtani, un consilier regal al curții și un specialist în mass-media, considerat de asemenea un apropiat al prințului Mohamed.

Dar domnul Shalaan, adjunctul procurorului general, a spus că prințul Mohamed nu cunoștea operațiunea și că ar fi primit un raport mincinos despre ceea ce s-a întâmplat în consulat.





Procurorul-adjunct general a spus că fostul consilier regal a discutat despre Khashoggi cu membrii echipei înainte ca aceasta să plece la Istanbul,. Întrebat despre domnul Qahtani, domnul Shalaan a declarat că fostului consilier i s-a interzis să călătorească în afara Regatului și că este la dispoziția investigatorilor.







Domnul Qahtani a fost unul dintre cei mai de încredere consilier ai prințului Mohamed. Dl Assiri a fost consilier al domnitorului coroanei și, înainte de a fi numit adjunct al șefului de informații, a servit timp de doi ani ca purtător de cuvânt în timpul intervenției militare a regatului în Yemen, care a fost condusă de către prințul Mohammed.





Guvernul american a emis o declarație în care sugera că acesta ar fi planificat execuția jurnalistului, despre care se presupune că ar fi fost direct coordonată de unul dintre subordonații lui, Maher Mutreb. Totuși, domnul Assiri nu a fost în mod direct indicat de către autorități ca fiind autorul direct.

Dl Qahtani a fost printre cei afectați de sancțiunile de joi ale SUA.în care sugera că acesta ar fi planificat execuția jurnalistului, despre care se presupune că ar fi fost direct coordonată de unul dintre subordonații lui, Maher Mutreb. Totuși, domnul Assiri nu a fost în mod direct indicat de către autorități ca fiind autorul direct.





Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei, a declarat că oficialii la care se referă "au vizat și au ucis brutal un jurnalist care a locuit și a lucrat în Statele Unite" și că "trebuie să se confrunte cu consecințe pentru acțiunile lor".





"Statele Unite continuă să lucreze intens și vor atrage răspunderea fiecăruia dintre cei pe care-i găsim responsabili pentru a le face dreptate logodnicei lui Khashoggi, copiilor și familiei pe care o lasă în urmă", a adăugat el.





Când Riyadh a recunoscut, după săptămâni în care negase, că jurnalistul fusese ucis în consulat, a căutat să dea vina pe o operațiune neautorizate care s-ar fi lăsat cu o încăierare. Explicația lor a fost tratată cu scepticism, iar puterile occidentale și-au intensificat presiunile asupra autorităților din Arabia Saudită pentru a oferi mai multe detalii.





Dl Shalaan a declarat că cei cinci saudiți acuzați de ucidere și-ar fi mărturisit crima, iar mărturiile lor au fost coroborate. El a adăugat că un număr de 21 de suspecți au fost reținuți în legătură cu cazul și că investigația continuă.









Handelsblatt: Manfred Weber critică imaginea guvernului federal în Europa

Primul candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene părăsește guvernul federal, dar nu exclude o candidatură pentru președinția partidului CSU.



Candidat german pentru postul de președinte al Comisiei Europene, Manfred Weber (CSU), a acuzat coaliția de la Berlin că a afectat reputația Germaniei în Europa într-un interviu acordat Handelsblatt.







"Nu este deloc credibil să cerem reforme extinse altor țări și să nu facem progrese pe cont propriu așa cum am trebui", a criticat Weber. Președintele francez Emmanuel Macron are dreptate atunci când solicită din partea guvernului federal ”mai mult angajament european", mai spune Weber.

Cu o săptămână în urmă, Partidul Popular European Creștin Democrat l-a votat pe Weber drept candidat la alegerile europene din mai, cu o majoritate de aproape 80%. De atunci, liderul grupului PPE din Parlamentul European a fost considerat favorit pentru succesorul șefului Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.



De asemenea, Weber și-a exprimat nemulțumirea față de politicile economice din Germania. "Rata investițiilor din Germania este în mod evident prea scăzută", a spus el. Germania ar putea "da un mare impuls întregului continent dacă guvernul federal ar folosi o parte mai mare din excedentul bugetar pentru investiții", mai crede Weber.







Ce a mai spue Weber în interviu:



Funcția de președinte al Comisiei Europene este o prioritate pentru mine. Am fost însărcinat de cel mai mare partid european ca să ajut la modelarea viitorului politic al continentului. Aceasta este misiunea mea. Vreau să modelez acest viitor. Asta îmi doresc. Vreau să redau Europa, oamenilor. Să apropiem Europa de noi. Din păcate, UE este percepută de mulți ca o birocrație îndepărtată de cetățeni. Vreau ca oamenii să se simtă ca acasă, în siguranță, în Europa.

Voi re-defini gestionarea frontierelor UE mai clar decât până acum. În calitate de președinte al Comisiei, aș propune imediat încheierea discuțiilor de aderare cu Turcia. Având în vedere evoluțiile recente din Turcia, este iluzoriu să continuăm să presupunem că am putea organiza discuții constructive de aderare în viitorul apropiat. Este nevoie de o altă formă de parteneriat. De asemenea, doresc să asigur ordinea la frontiera externă europeană și să opresc migrația ilegală.

Ar fi bine, bineînțeles, ca toate țările UE să accepte acei refugiați care au nevoie într-adevăr de ajutorul nostru, dar, din păcate, realitatea este diferită. Prin urmare, într-un prim pas, aș sugera un mecanism flexibil de solidaritate. Acest lucru ar însemna recunoașterea diferitelor contribuții ale statelor membre la gestionarea migrației. Este important să demonstrăm capacitatea noastră de a acționa și de a ajunge la concluzii cât mai curând posibil. Cetățenii se așteaptă asta, și pe bună dreptate. Uniunea monetară trebuie să devină independentă de Fondul Monetar Internațional dominat de SUA și să-și înființeze propriul fond monetar. Asta este o altă prioritate pentru mine. Nu aș vrea să fiu dependent de Donald Trump în cazul ipotetic al unei crize. Al doilea subiect este finalizarea uniunii bancare, unde nu putem discuta despre o asigurare a depozitelor înainte ca riscurile din bilanțurile băncilor să fie reduse semnificativ.

Este adevărat că politica fiscală a Italiei periclitează dezvoltarea în continuare a uniunii bancare. Este, de asemenea, adevărat că Italia trebuie să respecte regulile uniunii monetare, ca toate celelalte state membre. Nu tolerez încălcarea acordurilor. Cu toate acestea, trebuie să ne ocupăm de faptul că unii italieni aleg pouliștii doar datorită unor frustrări. În unele părți ale țării, până la 50% din generația tânără nu are perspective de carieră.

Rata investițiilor din Germania este în mod evident prea scăzută. Germania ar putea da un impuls economic întregului continent dacă guvernul federal ar folosi o parte mai mare din excedentul său bugetar pentru investiții. Coaliția de la Berlin tinde să cheltuiască prea mult pe noi beneficii sociale și prea puțin pe investiții pentru viitor. Aceasta este o greșeală, deoarece reduce oportunitățile viitoare de creștere. ”Sunt foarte fericit că Emmanuel Macron este președinte în Franța și îi admir zelul pan-european. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luate de bune toate sugestiile lui Macron”, mai spune Weber.



”Sunt foarte fericit că Emmanuel Macron este președinte în Franța și îi admir zelul pan-european. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luate de bune toate sugestiile lui Macron”, mai spune Weber.









Les Echos: ”Vestele galbene", un fenomen dificil de definit

"Chiar și pentru fanii cei mai loiali, motorina nu mai este o soluție”. Când a schimbat mașina, în urmă cu doi ani, Thierry nu a ezitat o secundă. "Obișnuiam să conduc mașini pe motorină, deoarece era mult mai atractiv din punct de vedere financiar," spune el. "Consumă mai puțin decât cele pe benzină, iar prețul motorinei era mai mic. Iar eu conduc cam 30.000 de kilometri pe an! Astăzi, când acest șef al unui IMM din Metz își face calculele, simte diferența.





"Fac aproape 4 plinuri pe lună: cei 40 de cenți în plus plătiți pe litrul de motorină reprezintă 100 de euro pe lună. Și asta doare la buzunar! El continuă. "În plus, e și mai dificil să vinzi o mașină pe motorină pentru că piața e plină de astfel de autoturisme"





Francezii care au ales dieselul în ultimii ani trec printr-un dublu șoc: Primul, că prețul motorinei nu a încetat să crească: de la sfârșitul anului 2016, a crescut de la o medie de 1.15 euro, la



1.57 euro la jumătatea lunii octombrie. Această creștere poate fi explicată atât de prețul petrolului, care aproape că s-a dublat din 2016, dar și de creșterea taxelor. Începând cu anul 2014, combustibilii fac obiectul unei "taxe pe emisiile de carbon", care crește în fiecare an.







Thierry este unul dintre aceste "veste galbene", care cristalizează nemulțumirea masivă a francezilor privind scăderea puterii de cumpărare. Dar cine sunt acești francezi?







Sondajele oferă câteva chei de înțelegere. Potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial făcut pentru CNews și Sud Radio, aproximativ 69% dintre francezi spun că au o simpatie pentru mișcarea lor și chiar o susțin. Proporția este mai pronunțată în rândul celor peste 35 de ani (71%), în special în grupa de vârstă 50-64 de ani (74%), dar este majoritară și printre cei mai tineri (65%).







Angajații și lucrătorii independenți sunt cei mai numeroși (77%) în favoarea mișcării, urmați de pensionari (72%), spre deosebire de managerii și profesiile intelectuale (52%). Comunitățile rurale apreciază mai mult mobilizarea ( 75%) decât comunele urbane ale provinciei (70%) și mai ales decât cei care locuiesc în aglomerația pariziană (59%). Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere rețeaua de transport, care îi obligă pe cei din provincie, în special din zonele rurale, să-și folosească mai mult mașinile.







Mișcarea ”Vestelor galbene” spun că au "sentimentul de a fi disprețuiți, luați de idioți", spune sociologul Erik Neveu, autorul "Sociologiei mișcărilor sociale". După ce au fost sfătuiți să meargă să locuiască în zone rurale și li s-au recomandat mașini diesel, acum li se spune că sunt niște poluatori rău-intenționați. "Ceea ce este impresionant la ei este capacitatea de a se organiza spontan", spune sociologul Albert Ogier. "Suntem în fața a ceva nou", spune Frédéric Dabi.







Kathimerini: Grecia - superexcedent bugetar primar exagerat pentru a-i convinge pe creditori

Propunerea Comisiei Europene cum că Grecia va reuşi ţintele bugetare de a înregistra un excedent primar de 3,5% din PIB chiar şi fără o nouă tăiere a pensiilor nu s-a lovit de nicio obiecţie din partea reprezentanţilor statelor-membre în cadrul şedinţei Euroworking Group de joi. Astfel, Grecia se pare că a obţinut aprobarea de nu recurge la o nouă tăiere a pensiilor, urmând ca această măsură să fie comunicată în şedinţa Eurogroup de luni.







Cu câteva ore înainte de şedinţa Euroworking Group, Grecia a prezentat un excedent primar "miraculos" în valoare de 6,46 de miliarde de euro pentru perioada ianuarie-octombrie, drenând, de fapt, lichidităţile de pe piaţă.







Concret guvernul a sistat restituirile de impozit, iar programul de investiţii publice a fost executat la nivel minim. Aceeaşi imagine se înregistrează şi la rubrica cheltuieli, după ce guvernul a decis să tempereze cheltuielile primare pentru luna octombrie.





În esenţă, guvernul grec îşi joacă ultima carte şi încearcă să-i convingă pe creditori că nu numai că vor fi îndeplinite ţintele de excedent primar de 3,5% din PIB, ci că acest excedent va fi chiar semnificativ mai mare nu numai anul acesta, ci şi în 2019.





Pe baza datelor prezentate de Serviciul Contabil General al Statului, excedentul primar se situează la 6,46 miliarde de euro în primele zece luni ale anului, în timp ce bugetul prevede un excedent de 3,584 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creştere cu 2,877 de miliarde de euro faţă de ţinta stabilită pentru perioada respectivă.





Rezultatul ar fi fost însă mai mic dacă guvernul şi-ar fi îndeplinit obligaţiile de plată. După cum o arată datele: programul de investiţii publice a fost mai mic cu 1,3 miliarde de dolari, restituirile de impozit sunt mai mici cu 770 de milioane de euro faţă de ţinta stabilită, iar cheltuielile bugetului ordinar sunt mai mici cu 618 milioane de euro. Suma acestor tăieri se ridică la 2,71 de miliarde de euro, adică aproape la cât se ridică depăşirea ţintei stabilite pentru excedentul primar. (RADOR)







Rainews: În noua versiune a rugăciunii "Tatăl Nostru" va dispărea versetul "Şi nu ne duce pre noi în ispită"

Adunarea generală a Conferinţei Episcopale Italiene a aprobat traducerea italiană a celei de-a treia ediţii a “Roman Missal”, operaţiune care a durat peste 16 ani, timp în care episcopi şi experţi au lucrat la îmbunătăţirea textului din punct de vedere teologic, pastoral şi stilistic.





Cu acest prilej va intra în vigoare şi noua versiune a rugăciunii “Tatăl Nostru” (în care versetul "şi nu ne duce pre noi în ispită" va fi înlocuit cu “nu ne lăsa să cădem în ispită”). În intenţia episcopilor, publicarea noii ediţii constituie o oportunitate de a contribui la reînnoirea comunităţii ecleziale în urma reformei liturgice.







Textul noii ediţii va fi supus atenţiei Vaticanului, după care va intra în vigoare şi noua versiune a rugăciunii Tatăl nostru. (RADOR)





La Repubblica: A fost dejucat un atentat împotriva jurnalistului Federico Ruffo

“Au încercat să-mi dea foc la casă”. Jurnalistul Federico Ruffo, autorul unui recente anchete privind presupusele legături care ar exista între unele personaje importante de la clubul Juventus, ultraşi şi 'Ndrangheta, a povestit că cineva a intrat în gradina casei sale din Ostia, a presărat benzină de jur împrejurul locuinţei desenând şi o cruce cu vopsea roşie pe peretele de lângă uşa din faţă.





Ruffo, care este jurnalist la Report, a depus plângere la secţia de poliţie din Ostia Antica iar investigaţiile sunt în curs de desfăşurare.





“Solidaritate cu Federico Ruffo şi cu toţi jurnaliştii. Libertatea presei este o valoare a democraţiei noastre. Trebuie apărată mereu şi nu trebuie pusă niciodată sub semnul întrebării. Să nu uităm asta. Pentru că cuvintele sunt pietre ", a scris pe Twitter preşedintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti.





Primul-ministru promite să facă acest lucru în ciuda faptului că partidul se află la marginea războiului civil