Reacțiile amuzante ale utilizatorilor eMAG la icoane puse în vânzare:„Le-am pus în sufragerie, iar noaptea trecută au început toate să plângă și mi s-a umflat parchetul”

Aveți grijă la cele plângătoare. Mie mi-au făcut tot o lacrimă prin casă, scoteam cu galeata la un moment dat. Am avut norocul să prind și una făcătoare de minuni - Mulțumesc emag! De atunci îmi merge de minune!

Am achiziționat acest set pentru mașină deoarece căutam ceva special, așa că am renunțat la cele 169 de cruciulițe și iconițe de la oglindă și de pe bord... Siii am capitonat toată mașina cu icoane. Acum mergem cu dumnezeu înainte indiferent de situație! Urmează să montăm și un mini clopot pe plafon să fie treaba bine făcută. Pro: zilnic găsim bani îndesați prin diverse "orificii" ale mașinii - vom lăsa un geam un pic deschis să se doneze banii direct în mașină. Cons: 1. Prea multe urme de buze pe parbriz și oglinzile laterale2. Am ramas cu un număr impresionant de 39 icoane, ne gândim să înfrumusețăm și balconul și să îl înscriem în concursul doamnei Firea "cel mai frumos balcon din București".



De când am cumpărat acest set, bineînteles cu rate prin prima icoană, totul îmi merge perfect dumnezeu mi-a ajutat atât de mult încat nici nu trebuie să mă mai duc la muncă, pe data de 15 cardul se alimentează singur și asta numai prin puterea rugăciunilor și plecăciunilor, recomand tuturor ateilor.

Nu cumpărați!

Le-am pus în sufragerie, iar noaptea trecută au început toate să plângă și mi s-a umflat parchetul. A mai pătit cineva? În rest, sunt foarte ok, se simte o liniște în casă și în bloc, au dispărut zgomotele de bormașini, parcă și vecinii sunt mai buni, mai primitivi. Merită, e o investiție de viitor. LE: Îmi plac cele pe gold, mi se asortează cu telefonul.

Le-am cumpărat la promoție la resigilate, deja sfințite. Super-preț. Aștept o promoție la Apa Sfințită. Poate pe viitor vor avea în ofertă și tămâie, lumânări busuioc și toate cele trebuincioase. Propun și un eveniment gen Black Friday pentru Sf. Parascheva că tot vine acum. Holy Friday sau Devil Busters. Cred că se vor ocupa cei de la Marketing de situație.

Extraordinar... Am cumpărat acest set împreună cu un prieten pentru a le folosi ca mousepad-uri. Acum bat monștrii la Diablo III dintr-o singură lovitură!

Am avut pace și armonie din prima clipa în care am instalat acest kit. Singura problemă a fost că a trebuit să plătim instalatorul să monteze robineți cu valve pe icoanele plangătoare întrucat am avut inundație de fiecare dată când plecam în concediu. În rest toate bune, le-am conectat la calorifere și iarna avem și caldură și apă caldă. Icoanele plâng cu debit mare. Eu zic ca mi-au compensat micile neplăceri.

Un set de 82 de icoane individuale „de care are nevoie o Biserică” au fost puse în vânzare de eMAG, iar cu ocazia Black Friday prețul este redus cu 24%, la aproape 10.000 de lei. Utilizatorii platformei s-au întrecut în glume pe seama acestui produs în secțiunea de comentarii.Redam câteva dintre cele mai amuzate reacții:De când am cumpărat aceste icoane nu mai mă pot odihni. Primesc lumină în fiecare noapte. Cred că sunt dereglate și nu stiu exact când este Paștele, vă rog sa le verificați înainte de livrare!De când le am mi se aprind toate lumânările în casă în fiecare noapte, este ceva imposibil.În plus, nu au manual în română, mi-e foarte greu să traduc din chineză, pentru a le putea regla pe ora României.Pro: Cursorul la mouse are sfântul cerc deasupraContra: Stau cam prost cu aderența și trebuie mouse cu blue laser