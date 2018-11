Producătorul biscuiților Oreo, vizat de Greenpeace pentru salvarea urangutanilor

Producătorul biscuiților Oreo a devenit cea mai nouă țintă a Greenpeace în campania privind stoparea distrugerii pădurilor tropicale pentru uleiul de palmier, scrie The Straits Times, citând Bloomberg.Grupul pentru protecția mediului acuză furnizorii de ulei de palmier, care colaborează cu Mondelez International Inc, ce produce faimoșii biscuiți albi și negri, precum și batoanele de ciocolată Cadbury, de defrișare și distrugerea habitatelor urangutanilor din Indonezia.În replică, compania a declarat pentru Bloomberg News că lucrează activ cu furnizorii pentru a se asigura că uleiul de palmier nu duce la defrișări, astfel a decis excluderea a 12 companii din lanțul de aprovizionare.Preocupările legate de impactul ecologic și social au condus la o examinare sporită, iar fermierii au fost acuzați că folosesc metode ilegale de distrugere și ardere a plantațiilor pentru a elibera teren, distrugând pădurile tropicale și habitatele animalelor, ducând astfel la efecte și asupra poluării aerului și a apei.Aproape 25.000 de hectare din habitatul urangutanilor și 70.000 de hectare de pădure au fost distruse între 2015-2017, în Indonezia, potrivit unei analize realizată de Greenpeace, de 25 de producători de ulei de palmier care furnizau pentru compania menționată, precum și pentru altele.Mondelez are o pondere de 0,5% din consumul global de ulei de palmier. Compania și-a luat angajamentul de a se implica, astfel că va continua să excludă furnizorii care nu respectă principiile sale.