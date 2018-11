6 lucruri pe care nu le-a spus Ministerul Finanțelor referitor la ratingul Fitch

Ce spune, pe scurt, Fitch, în documentul de pe site-ul propriu:







2. investițiile publice, amânate și în acest an, la fel ca în 2017. Deși ținta de deficit bugetar în 2019 e de 2,4%, se preconizează 3,5%, dacă nu se face o consolidare fiscală

3.Creșterea rapidă a salariilor peste productivitate, o politică fiscală expansionistă și un deficit de cont curent în creștere înseamnă că rămân unele riscuri

Riscul de supraîncălzire a economiei a scăzut de măsură ce creșterea PIB a încetinit, BNR a întărit politica monetară, iar inflația a început să scadă.

Există în continuare riscul unei „aterizări dure” a economiei.

"Guvernul a încercat să adopte numeroase schimbări legislative, multe dintre ele au fost criticate de Comisia Europeană, care au declanșat proteste publice. Liviu Dragnea, șeful partidului de la guvernare, PSD, a fost implicat într-o serie de cazuri de corupție. România se confruntă cu un calendar electoral încărcat în 2019-2020, ceea ce oferă provocări dificile în privința consolidării fiscale", menționează agenția de rating.









Ce spune Ministerul Finanélor - comunicatul integral:





Agenția de rating Fitch reconfirmă atât calificativul recomandat investițiilor aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală, cât şi perspectiva stabilă.



Decizia este susținută de nivelurile moderate ale datoriei publice și al PIB-ului pe cap de locuitor, precum şi de evoluția pozitivă a indicatorilor dezvoltării umane care sunt superiori altor emitenți suverani din aceeași categorie de rating recomandată pentru investiţii “BBB”. Pentru anul 2018 agenția estimează încadrarea deficitului bugetar în ţinta de 2,96% (conform metodologiei ESA).



"Anunțul Fitch Ratings reprezintă o nouă recunoaștere a faptului că România se bucură de o creștere economică sustenabilă, care va contribui la întărirea încrederii investitorilor în economia țării noastre, precum și în perspectivele solide de dezvoltare ale acesteia", apreciază dl. Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice.



Agenția de rating subliniază diminuarea riscului de supraîncălzire a economiei şi prognozează pentru anul 2018 o creștere a PIB-ului real de 3,5%, iar pentru 2019 și 2020 o diminuare a acestuia la 3,2% și, respectiv, 3%, pe fondul încetinirii creșterii economice în UE și a înăspririi politicii monetare, precum și în condițiile reducerii stimulentelor de natură fiscală.





Fitch apreciază că principalii factori care ar putea conduce la o îmbunătățire a ratingului de țară sunt: reducerea riscurilor instabilității la nivel macroeconomic și îmbunătățirea credibilității politicilor macroeconomice, asigurarea consolidării fiscale care ar îmbunătăți traiectoria pe termen lung a ponderii datoriei publice în PIB, precum și îmbunătățirea susținută a finanțelor externe.



Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un comunicat de presă cu privire la ratingul Fitch acordat României în privința datoriei guvernamentale, respectiv BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală. Problema este că au fost prezentate doar datele pozitive din comunicatul original. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, chiar are o declarație în care vorbește despre recunoașterea creșterii economice sustenabile și perspectivele solide de dezvoltare.1. veniturile fiscale se află sub target4. datoria publică ar putea crește de anul viitor pentru că se mărește deficitul bugetar, creșterea economică încetinește și costurile cu dobânzile urcă5. Există în continuare riscul unei „aterizări dure” a economiei6. România se confruntă cu un calendar electoral încărcat în 2019-2020, ceea ce oferă provocări dificile în privința consolidării fiscale."Relaxarea politicii fiscale începând din 2016 a slăbit finanțele publice. Rezultatele privind primele nouă luni din acest an arată că veniturile se află la 69% din obiectivul stabilit pentru acest an, iar deficitul bugetar a fost mai mare cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent. Fitch se așteaptă ca guvernul să atingă ținta de deficit bugetar pentru 2018 de 2,96% din PIB (după metodologia ESA) prin amânarea investițiilor și a unor măsuri ad hoc, la fel ca în 2017, pentru a evita plasarea în procedura de deficit excesiv de către UE. Deficitul structural estimat de Comisia Europeană a crescut la 3,4% din PIB în 2017, de la 0,2% în 2015", se arată în documentul agenției de rating.Potrivit acestuia, guvernul nu a prezentat încă draftul de buget pentru 2019 în Parlament, dar a indicat că nu sunt modificări fiscale majore și că deja s-a legiferat o creștere a salariilor publice în ianuarie de 10% și o majorare a pensiilor cu 15% din septembrie."Ținta de deficit transmisă într-o scrisoare către UE este de 2,4% pentru 2019, 1,8% pentru 2020 și 1,5% pentru 2021, bazându-se pe o creștere economică de în jurul a 5%. În viziunea Fitch, acest lucru nu va fi posibil fără măsuri de consolidare fiscală. Există o limită cu privire la cât de mult poate guvernul să strângă cheltuielile de investiții și să se bazeze pe măsuri ad-hoc. Ne așteptăm la un deficit bugetar de 3,5% din PIB în 2019 și 2020", menționează sursa citată.Structura finanțelor publice a devenit mai rigidă, potrivit agenției, cu o pondere a salariilor și asistenței sociale în creștere la 57% din totalul cheltuielilor în 2018."Noua lege a pensiilor a fost construită pe o creștere de 70% a punctului de pensie de-a lungul anilor 2019-2021. Reducerile de TVA și a impozitului pe venit din 2016 au redus veniturile ca procent din PIB la o valoare estimată de 30,9% în 2018, de la 35,5% în 2015, în ciuda boom-ului economic. Fitch se așteaptă la o datorie guvernamentală de 35% din PIB la finalului anului, neschimbată de la finalului anului trecut, dar ca urmare a creșterii estimate a PIB-ului nominal cu 10%. Ne așteptăm la o creștere a datoriei publice din 2019 pe măsură ce deficitul bugetar se mărește, creșterea încetinește și costurile cu dobânzile urcă", spune Fitch."Fitch a mers pe un scenariu de aterizare ușoară cu prognoze medii anuale de 3,5% în 2018, 3,2% în 2019 și 3% în 2020, reflectând scăderea creșterii UE, înăsprirea politici monetare, o diminuare a stimulentelor fiscale. Cu toate acestea, există riscul unei încetiniri mai abrupte în cazul unui șoc extern, la pierdea competitivității de la o creștere de două cifre a salariilor sau marcată de politici monetare și fiscale mai strânse", conform comunicatului.Fitch se așteaptă la o creștere a deficitului de cont curent de la 3,2% din PIB în 2017, la 4% în 2018 și 4,3% în 2019.