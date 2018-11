Cați bani încasează statul din dividende suplimentare

Nota de fundamentare a noii rectificării arată că au fost reestimate veniturile din dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat cu +1,912 miliarde lei, ca urmare a centralizării sumelor repartizate de către operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din profitul exercițiului financiar al anului 2017 conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, din distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate la “rezultatul reportat” și “alte rezerve’’.





Ce s-a intamplat luna aceasta:



Guvernul încearcă, în ultima perioadă, să obțină venituri din fel de fel de surse pentru a nu ajunge în situația depășirii deficitului bugetar. Noua rectificare bugetară arată câteva cifre despre care HotNews.ro a scris pe 30 iulie. Atunci estimam că statul ar putea încasa din dividende suplimentare încă aproximativ 2 miliarde lei. Bineînțeles, luasem în calcul dividende suplimentare mai mici, gândindu-ne că nu vor stoarce la maxim companiile, iar restul de bani să vină din dividende trimestriale.Guvernul estimase, în proiectul de buget, că în acest an va incasa 3,59 miliarde lei. Această sumă se pare că va urca la circa 5,5 miliarde lei, având în vedere dividendele suplimentare, cerute luna aceasta. Atunci am spus că în total statul va lua în acest an 5-6 miliarde lei.