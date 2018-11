Financial review Prima pagină a presei străine: Ghosn neagă acuzațiile. Biserica românească construiește o vastă catedrală. Juncker: Brexitul e o tragedie!. Satisfacțiile și insatisfacțiile salariaților francezi. Berlinul pregăteşte scutul anti-Italia

Subiectele zilei in presa occidentala

Financial Times: Carlos Ghosn neagă acuzațiile care i se aduc ● Biserica românească își afirmă influența construind o vastă catedrală ● L`Echo: Juncker: Brexitul e o tragedie! ● Les Echos: Trei sferturi dintre salariații francezi sunt mulțumiți de salarii, dar ar vrea mai multă recunoaștere profesională ● Il Giornale: Planul secret al Angelei Merkel: Berlinul pregăteşte scutul anti-Italia ● Malta vrea să scape de migranţi şi-i trimite Italiei. Lectură plăcută!



Carlos Ghosn a negat în fața procurorilor de la Tokyo că ar fi subevaluat în mod intenționat veniturile în declarațiile financiare pe care le-a depus, a anunțat postul de televiziune NHK, citând surse neidentificate.



Greg Kelly, un fost director executiv al Nissan arestat împreună cu Ghosn, a fost citat de NHK sâmbătă, spunând că sumele acordate au fost discutate cu alți oficiali ai Nissan, dar și cu firme de avocatură externe și cu Agenția de Servicii Financiare.





Declinul unuia dintre cei mai celebri șefi din industria auto a început în momentul în care domnul Ghosn a luat în calcul fuziunea dintre Renault si Nissan, pentru a cimenta o alianță care s-a confruntat in ultimele luni cu o serie de probleme.





Dl Ghosn și dl Kelly sunt încă în custodie într-un centru de detenție din Tokyo, după ce procurorii i-au acuzat că ar fi subestimat salariul domnului Ghosn din rapoartele financiare cu peste 44 de milioane de dolari în 5 ani. O anchetă internă a constructorului japonez, declanșată de un avertizor de integritate, a mai constatat, de asemenea, că domnul Ghosn a folosit în scop personal fondurile companiei.





Născut în Brazilia într-o familie de imigranți libanezi, dl Ghosn mai e acuzat că ar fi utilizat o filială din Olanda pentru a cumpăra locuințe personale în Beirut și Rio de Janeiro.





Există, de asemenea, întrebări cu privire la un contract de consultanță de 100.000 de dolari pe an, semnat între sora mai mare a lui Ghosn și Nissan, deși nu există dovezi privind prestarea unor servicii de consultanță reale .











Oficiul Procuraturii din Districtul Tokyo nu a putut fi contactat pentru comentarii duminică. Vineri, Shin Kukimoto, procuror șef adjunct, a declarat că nu poate dezvălui răspunsurile domnului Ghosn și domnului Kelly la acuzațiile aduse.Fost procurori și experți juridici spun că este o practică obișnuită pentru procurorii japonezi de a scurge informații către mass-media locale în cazuri de mare interes.







Alte titluri din FT:

Biserica românească își afirmă influența construind o vastă catedrală





Autoritățile bisericești din România au folosit centenarul scurs de la Unire pentru a ridica ceea ce intenționează să fie cea mai înaltă catedrală ortodoxă din lume, arătând dorința bisericii de a se implica mai mult, în ciuda turbulențelor politice din statul balcanic.

Doi patriarhi și 100 de preoți au sfințit altarul Catedralei Mântuirii Neamului în fața unei mulțimi estimate la 45.000 de persoane, duminică, la București.

"Această Catedrală reprezintă împlinirea a 140 de ani de așteptări și face parte din sufletul românesc", a spus diaconul Ionut Mavrichi, un purtător de cuvânt al bisericii. "Este un moment de mare bucurie pentru credincioșii ortodocși din întreaga lume".

România se pregătește să serbeze 100 de ani de statalitate la 1 decembrie, marcând unirea provinciilor Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei cu Regatul României.





Catedrala se află lângă sediul monumental al Parlamentului- a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon - construită de fostul dictator comunist Nicolae Ceausescu. Catedrala va fi cu 34 de metri mai înaltă decât Parlamentul, iar criticii spun că biserica încearcă astfel să-și consolideze rolul proeminent în viața politică.





Lucrările catedralei au fost demarate în 2010 și se așteaptă ca întreaga construcție să fie finalizată în 2024. Proiectul a fost criticat pentru costurile sale ridicate- 110 milioane de euro, dintre care trei sferturi provin de la stat.





"Biserica încearcă să se afirme ca cea mai importantă instituție din statul român, mult mai importantă decât politicienii care conduc țara", a declarat Cristian Pirvulescu, profesor la SNSPA.







România, care este la doar câteva săptămâni înainte de a prelua președinția rotativă a UE, a înregistrat tulburări politice prelungite, schimbând trei guverne în ultimii doi ani.

Social-democrații au căutat să-și sporească controlul asupra sistemului judiciar, anulând progresele înregistrate în lupta anticorupție.

Aproximativ 86% dintre români sunt ortodocși, popularitatea Bisericii crescând după prăbușirea comunismului în 1989. Cu toate acestea, există semnale potrivit cărora influența BOR este în scădere: un referendum desfășurat în octombrie prin care urma să se interzică căsătoriile homosexualilor, referendum puternic susținut de biserică, nu a reușit să îndeplinească pragul necesar.





Patriarhul I Bartolomeu I, care este considerat liderul comunității ortodoxe mondiale, a fost prezent la ceremonia de consacrare.









L`Echo. Juncker: Brexitul e o tragedie!







După 45 de ani împreună, relațiile dintre UE și Marea Britanie se rup. Această separare este detaliată într-un acord de retragere de 600 de pagini, negociat timp de 17 luni.



Cei 27 au aprobat acest acord de îndată ce se deschide summitul. Premierul britanic Theresa May s-a alăturat acestora pentru a li se ardesa. May, aflată în fruntea unei coaliții, ar fi recunoscut în fața omologilor săi europeni că nu are majoritatea deputaților de partea sa. Va trebui să încerce să-și convingă parlamentarii în următoarele săptămâni sau va avea de făcut față unui hard Brexit. Și unei situații haotice pentru Europa.





Liderii europeni au îndemnat-o pe doamna May să încerce să-i convingă pe parlamentari, susținând o relație UE-UK "cât mai apropiată posibil".







„Încercăm să cele mai strânse legături posibile cu Marea Britanie, dar acum va fi o relație cu o țară terță“, a declarat cancelarul german Angela Merkel la finalul summit-ului. "Este tragic să vezi Marea Britanie părăsind UE după 45 de ani", a spus ea.





"Este cea mai bună afacere posibilă și singura posibilă", a declarat prim-ministrul britanic Theresa May într-o conferință de presă, "Vom putea să ne concentrăm energiile asupra problemelor care îi privesc pe britanici".







"Acesta este singurul acord posibil", a declarat președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, deputaților britanici pe care le-a obligat să voteze textul. "Este un moment trist, o tragedie", a spus el când a ajuns la summit.





Pentru premierul belgian, Charles Michel, acordul de retragere este "cel mai bun posibil pe masă, date fiind circumstanțele".





"Acesta este un moment serios pentru Uniunea Europeană", a declarat președintele francez Emmanuel Macron la sosirea sa, solicitând o "reînnoire" a proiectului european.

"Suntem cu toții învinși în chestiunea Brexitului", a declarat prim-ministrul olandez Mark Rutte.

"Nu asistăm la nici o victorie astăzi", a declarat Michel Barnier, șeful negociatorului șef al UE.





În problema spinoasă a Gibraltarului, administrația de la Madrid a ajuns la un acord cu reprezentanții Uniunii Europene. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a transmis că orice decizie privind provincia Gibraltar va fi luată împreună cu Spania.



„Negocierile între Spania și Marea Britanie au avut loc în această noapte. În urma unei conversații telefonice, Donald Tusk (președintele Consiliului European, n.red.) și Pedro Sanchez au ajuns la un acord în ceea ce privește Gibraltarul”, a declarat o sursă diplomatică pentru Reuters. Oficialii de la Madrid acuzaseră Marea Britanie că ar fi introdus o clauză în acordul de retragere care ar permite ca în provincia britanică Gibraltar să fie aplicați termenii unui viitor tratat comercial cu UE fără să mai fie necesar acordul Spaniei.



Londra dorește ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din UE și cel privind relațiile viitoare post-Brexit să se aplice și provinciei Gibraltar, în timp ce Madridul vrea ca viitorul statut al acestui teritoriu să fie negociat bilateral.





Aceasta este prima dată când un stat se retrage din Uniunea Europeană. Această posibilitate de retragere unilaterală, care nu fusese prevăzută la momentul creării Comunității Europene, a fost introdusă prin Tratatul de la Lisabona sub presiunea Regatului Unit și a Republicii Cehe, două state eurosceptice. Dacă Parlamentul Regatului Unit respinge acordul de retragere, Regatul Unit se va îndrepta către un Brexit dur.







Textul semnat duminică urmează a fi, de asemenea, aprobat de Parlamentul European. Rezultatul pozitiv al votului europarlamentarilor este o certitudine. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a sugerat duminică că acest vot ar putea avea loc în februarie sau martie, textul acordului urmând să fie tradus în 24 de limbi.





Les Echos: Trei sferturi dintre salariații francezi sunt mulțumiți de salarii, dar ar vrea mi multă recunoaștere profesională





Furia se scurge în stradă, dar până în prezent, companiile nu au aderat la mișcările de protest. Potrivit unui sondaj Ifop făcut pentru Grupul SOS, dezvăluit exclusiv de „Les Echos“, 76% dintre angajații francezi spun că sunt mulțumiți de situația lor de la serviciu. Cifra este în creștere cu 4 puncte procentuale față de anul trecut, nivelul ei similar fiind întâlnit înainte de criza din 2008.







Pe de altă parte, unul din doi salariați spune că e slab plătit, iar 40% dintre cei chestionați consideră că oportunitățile de formare sunt insuficiente sau nu sunt suficient de personalizate.







Dar principalul obstacol în dezvoltarea angajaților pare a fi lipsa de recunoaștere a muncii lor de către angajatori: 56% dintre ei consideră că munca lor nu este recunoscută la valoarea justă. "Este ceva tipic francez. Este o chestiune de cultură...managerii nu-și felicită suficient echipele, chiar și pentru micile victorii sau succese de zi cu zi. Acest lucru determină o anumită lentoare în afaceri”, a declarat Yohann Marcet, director al filialei de consultanță a Grupului SOS.







Această lipsă de recunoaștere poate apărea dintr-o lipsă de claritate cu privire la obiectivele urmărite de companie. Mai puțin de jumătate din angajați consideră că sunt familiarizați cu planurile și strategia companiei. "Multe companii își îneacă echipele cu solicitari de întocmire a diverselor rapoarte, uitând care este scopul real al echipelor pe care le conduc.







Ceea ce este cel mai important pentru angajați este "să dea un sens muncii lor" (12%) și mai ales "să li se îmbunătățească bunăstarea lor" (36%).





Il Giornale: Planul secret al Angelei Merkel: Berlinul pregăteşte scutul anti-Italia

Nu este pentru prima dată când comentatorii şi economiştii băncilor germane caută soluţii perntru a evita "contagierea" italiană către alte economii. Dar, de această dată, se pare că însuşi guvernul de la Berlin pregăteşte un "scut anti-Italia" pentru a proteja Grecia, Portugalia şi celelalte ţări "slabe" din uniunea monetară.





Potrivit "Frankfurter Allgemeine Zeitung", unul dintre cele mai autoritare şi importante cotidiene germane, Germania ar vrea să aprobe un sistem de protecţie financiară pentru economiile din Eurozonă. Pentru a pune planul în aplicare, cum a spus FAZ în documentele guvernului german clasificate drept "VS - document rezervat", Berlinul ar vrea să utilizeze ESM (Mecanismul European de Stabilitate) pentru a crea "ziduri anti-incendiu" pentru casa UE. Ideea ar fi de a scădea condiţiile rigide cerute în prezent ţărilor pentru a solicita un împrumut: noua linie de credit ar permite "tamponarea şocurilor economice" fără să fie nevoie să se realizez "celebrul parcurs al reformelor".





Raţiunea porneşte de la suspiciunea germană conform căreia şi economiile sănătoase ar putea suferi "şocuri asimetrice grave" care nu depind de controlul lor politic. Tradus: un efect de domino a cărui sursă ar putea fi chiar Italia. În acest context, cancelarul german se gândeşte la o linie de credit prcum PCCL (Precautionary Conditioned Credit Line) care ar putea fi asigurată cu condiţii mai puţin rigide faţă de cele de acum.





Bani ar fi: cele 600 de miliarde aflate la dispoziţia ESM condus de neamţul Klaus Regling nu ar fi suficiente pentru a salva Italia de la un faliment, dar ar fi suficiente pentru a evita un efect de domino asupra altor state. Iată de ce, chiar pe 11 iunie, Klaus a discutat despre asta la finalul Eurogrupului: "Fondul ar trebui să aibă la dispoziţie stabilizatori macro-economici", precum "împumuturi pe termen scurt, care trebuie plătite în scurt timp, cu condiţii mai uşoare decât cele actuale", a spus. Practic, un împrumut normal, condiţionat de cele spuse mai sus. Obiectivul este "de a evita ca micile probleme să se transforme într-o problemă enormă", a spus Klaus.





"Scutul anti-Italia" nu este unicul pas gândit de Germania. Şi şeful economic de la Deutsche Bank, David Folkerts-Landau, a evocat zilele trecute în "Financial Times" o intervenţie a ESM asupra Italiei pentru "a reduce" randamentele titlurilor de stat de la Roma. Cum? "Finanţând reachiziţionarea datoriei cu preţ ridicat", spunea economistul. Astfel, împrumutul şi reformele structurale (controlate evident de UE) "în final vor ridica ratele de creştere ale ţării de la nivelurile lor anemice actuale". (RADOR)





Alte titluri din Il Giornale:



Malta vrea să scape de migranţi şi-i trimite Italiei Nu este prima dată când Italia acuză Malta. Gestionarea ambarcaţiunilor cu migranţi a provocat nenumărate ciocniri între cele două ţări. Şi de această dată în centrul atenţiei se află manevrele navelor de patrulare malteze în apele internaționale.

Ministrul italian de interne acuză. "Din nou aceeaşi situaţie. O barcă de patrulare malteză a inversat ruta, abandonând o şalupă cu 150/200 imigranţi în mijlocul Mediteranei în direcţia Italiei. Valletta trebuia să coordoneze operaţiunile de salvare, şi ca de obicei, a încearcat să-i introducă în mod fraudulos pe imigranţi în ţara noastră. Este un alt episod ruşinos, vrednic de această Uniune Europeană incapabilă şi dăunătoare. La Bruxelles sunt mult prea ocupaţi să compună scrisorele împotriva Italiei." Nu este prima dată când Italia acuză Malta. Gestionarea ambarcaţiunilor cu migranţi a provocat nenumărate ciocniri între cele două ţări. Şi de această dată în centrul atenţiei se află manevrele navelor de patrulare malteze în apele internaționale.Ministrul italian de interne acuză. "Din nou aceeaşi situaţie. O barcă de patrulare malteză a inversat ruta, abandonând o şalupă cu 150/200 imigranţi în mijlocul Mediteranei în direcţia Italiei. Valletta trebuia să coordoneze operaţiunile de salvare, şi ca de obicei, a încearcat să-i introducă în mod fraudulos pe imigranţi în ţara noastră. Este un alt episod ruşinos, vrednic de această Uniune Europeană incapabilă şi dăunătoare. La Bruxelles sunt mult prea ocupaţi să compună scrisorele împotriva Italiei."





Să încercăm să reconstituim evenimentele. Sâmbătă dimineaţă, liderul Ligii a comentat pozitiv operaţiunea Pazei de coastă libiene care în timpul nopţii a recuperat o şalupă cu aproximativ 100 de imigranţi la bord. Navă aflată în avarie a fost semnalată şi de ambarcaţiunea Ong Mediterranea, care vineri, împreună cu Sea Watch şi Open Arms şi-a reluat misiunea în cadrul operaţiunii 'Mare nostrum'. În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Interne informa că Malta a "început la ora 4 dimineaţa coordonarea unei operaţiuni de salvare în largul coastelor Libiei a unei ambarcaţiuni care a plecat din Zliten".





Se vede că ceva nu a funcţionat aşa cum ar fi trebuit. Deoarece acum Salvini acuză (din nou) guvernul din La Valetta că i-ar fi abandonat pe migranţii care se îndreptau spre Italia. Tema e mereu aceeaşi: în luna august, un raport întocmit de paza de coastă raporta că un "vas fantomă" din Malta ar fi escortat în Italia o barcă de migranţi. În timp ce în noiembrie, surse ale Ministerului de Interne au povestit despre mişcările Maltei care se pare că le-ar furniza migranţilor benzină şi busole cu scopul de a-i deturna spre Italia. (RADOR)





Nissan a refuzat să comenteze declarațiile dlui Ghosn, dar a adăugat că a acesta a cooperat pe deplin cu anchetatorii. "Nissan crede cu tărie că ancheta internă a dezvăluit o abatere gravă care se întinde pe mai mulți ani", au arătat oficialii companiei.Dl Ghosn și dl Kelly nu au putut fi contactați pentru comentarii. Cei doi nu au fost puși în mod oficial sub acuzare. Dl Ghosn și-a angajat ca avocat un fost procuror, Motonari Otsuru, dar nici acesta nu a fost disponibil pentru a-și exprima observațiile referitoare la anchetă.Germania se teme de avalanşa pe care proiectul de buget italian ar putea să o producă în întreaga Zonă Euro.