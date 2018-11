Gabriel Biriș: Cheia în care înteleg declarația ministrului Teodorovici: UE este noul dusman

Avocatul și specialistul în fiscalitate, Gabriel Biriș, crede că declarațiile ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, fac parte dintr-un plan mai amplu al actualei clasei politice de a ne depărta cât mai mult și cât mai repede de valorile euro-atlantice, în special de acel ceva ce îi încurcă foarte rău: statul de drept, respectul față de lege și față de cetățenii pe care ar trebui să îi reprezinte.





"Credeti că dl. Teodorovici e prost? Eu nu cred asta, dimpotrivă! Este foarte smart! Este însă și foarte avid să fie în lumina reflectoarelor, nu cred ca ar face ceva care să îi frângă cariera politică. Acum este ministru, mâine poate fi premier și cine stie, poimâine președinte. De ce ar risca să piardă tot? Convingerea mea este că acțiunea domniei sale (cea cu permisele de muncă) face parte dintr-un plan mai amplu al actualei clasei politice de a ne depărta cât mai mult și cât mai repede de valorile euro-atlantice, în special de acel ceva ce îi încurcă foarte, foarte rău: statul de drept, respectul față de lege și față de cetățenii pe care ar trebui să îi reprezinte", a spus Biriș.



Evident că mi s-a suit sângele în cap și l-am contrat (pe motive de populism - mă enerveaza cumplit "datul", mai ales după ce noi acolo vorbisem de nevoia de a investi în creșe, grădinite, școli profesionale, infrastructură, pentru a crea condiții în țara noastră și a reduce tentația pentru emigrație), dar de abia mai târziu, dupa ce am auzit enormitatea spusă de Teodorovici (imposibil să nu știe că libera circulație a capitalului, a mărfurilor și a forței de muncă este chiar unul din motivele principale pentru care s-a creat UE!) am realizat că oamenii ăștia chiar au un plan.

Aud și că dl Iancu a sustinut, tot ieri, că Germania s-a ridicat cu forța de muncă din România...

Nici Teodorovici, nici Roșca Stanescu și nici Iancu nu abordează un asemenea subiect (simultan!) daca nu ar avea un plan...



El spune că nu va fi surprins deloc dacă va vedea din ce în ce mai multe trompete pe această temă: furtul de către statele vestice bogate a forței de muncă din România, forța de muncă care a mai fost și educata și formata pe banii sărmanei noastre țărișoare!





"Evident, nu vei vedea eforturi de identificare a cauzelor și de a găsi, propune, implementa politici politice care să stopeze exodul... Manipularea (și pe acest subiect) a început deja. Aceasta este cheia în care înteleg declaratia dlui ministru Teodorovici. UE este noul dușman... Tare bine a zis-o cine a zis-o: adevaratul Halloween la noi este 1 decembrie, ziua în care toti politicienii se deghizează în patrioți...", conchide Biriș.









Potrivit acestuia, Pușin și Erdogan nu au astfel de probleme, iar clasa politică consideră că "acolo sunt modelele de urmat, nu democratiile prospere din vestul Europei sau SUA...""Tot ieri, la conferința Bucharest Food Summit, la masa rotundă pe care am comoderat-o împreuna cu Nicolae Badea a apărut și Sorin Roșca-Stănescu. Spre sfârșit - out of the blue, Roșca Stănescu începe să vorbească despre:i) cât de mult rău ne face UE că ne ia oamenii;ii) faptul că Ilan Laufer nu a fost numit ministru pentru că - vezi domle'!, omul pregatea un proiect de lege cu adevarat patriotic pentru a readuce pe cei plecați în țară: statul să le dea casă, mașină, bani ca să își înceapă afacerea, iar Iohannis nu vrea binele românilor!", a precizează Gabriel Biriș."Cum cred ei că pot face asta? Scrie la manual, la manualul NKVD/Beria: creează dușmani (ai poporului) și încep lupta cu dușmanul creat chiar de ei. Asa cum în criza economică ce a urmat risipei și tâmpeniilor populiste din 2007/2009, politicienii responsabili pentru dezastrul economic de atunci au facut din bănci un veritabil deflator de ură, așa se va întâmpla și acum. Deflatorul de ură, paratrăznetul lor, va fi UE", explică specialistul în fiscalitate, fost secretar de stat la Finanțe în timpul guvernării Cioloș.