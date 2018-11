Guvernul ar putea adopta joi un proiect prin care statul să se împrumute de la copii

​Pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de joi, de la Alba Iulia, se află un proiect de Ordonanță de Urgență prin care Trezoreria va deschide conturi tuturor copiilor din România. Astfel, în acele ​conturi părinții vor putea depune bani. Programul guvernamental se numește gROwth - contul individual de economii Junior Centenar.





Potrivit proietului inițial, care poate fi văzut aici, statul va veni cu 600 lei anual, dacă în cont s-au depus într-un an mai mult de 1.200 lei. De asemenea, se aplică o dobândă de 3% pe an. Suma va putea fi retrasă doar după ce copilul a împlinit 18 ani, ceea ce înseamnă că reprezintă un împrumut acordat statului în condițiile costurilor din ce în ce mai mari de finanțare atât de pe piața internă, cât și externă.





„Se aprobă Programul guvernamental gROwth – Contul individual de economii Junior care are ca obiect introducerea unui cont special de economisire sub formă de depozit. Titularul contului poate fi orice copil care este cetățean român și are sub 18 ani. Contul se deschide pe numele copilului, automat la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți, a altui reprezentant legal al copilului sau împuternicitului acestora”, se arată în document.





Începâd cu anul 2019, titlularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la vârsta de 18 ani, cu condiția ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minim 1.200 lei.