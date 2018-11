Primark vânde ieftin pentru că nu-și face publicitate. Burberry vinde scump și distruge marfa nevândută

Haine in magazin

Membrii Parlamentului Marii Britanii investighează impactul așa-numitei “fast fashion” întrebând firmele cum reușesc să justifice prețurile așa de scăzute, potrivit BBC. Nume mari din retail spun că vând haine foarte ieftine datorită modelului de business.Purtătorul de cuvânt al Primark, Paul Lister, spune că firma nu dă bani pe publicitate și are o marjă de profit foarte mică.De asemenea, reprezentanții brandurilor mai scumpe precum Asos, Burberry și Marks & Spencer au vorbit în fața parlamentarilor britanici.Mary Creagh, membră a Parlamentului, a întrebat conducerea Primark, în cadrul unei comisii, despre sustenabilitatea mediului și comerțul etic: Cum puteți justifica vânzarea tricourilor în magazine cu prețuri mici de 2-3 lire și cum puteți face profit din asta?Lister a răspuns: Primark nu prea face publicitate, iar asta ne salvează anual de cheltuieli de 100-150 milioane de lire, comparativ cu rivalii noștri mai mari. Acest lucru se duce direct în preț. Asta ține prețul nostru scăzut. Este modelul de business cel care ne duce la tricouri de 2 lire.Referitor la deșeuri, Lister spune că nu are stoc mare de produse nefolosite și plănuiește să lanseze o schemă take-back pentru consumatori de anul viitor, în care hainele vechi pot fi returnate și refolosite de organizațiile de caritate din afară.Creagh a sugerat că producerea ieftină a acestor haine duce la devalorizarea produselor.În schimb, Lister a spus că: La fiecare lucru pe care îl facem ne uităm la durabilitate... suntem mândri de calitatea și durabilitatea hainelor noastre, nefiind făcute pentru a fi aruncate.Producerea hainelor presupune emisii care pot duce la schimbarea climei. Producția mondială de textile presupune 1,2 miliarde de tone de emisii de carbon pe an, mai mult decât zborurile internaționale și transportul maritim.Luna trecută, o comisie a Parlamentului a ajuns la concluzia că industria fast fashion a fost o sursă majoră de gaze cu efect de seră care supraîncălzesc planeta.Carol Kane, CEO al casei de modă online Boohoo a fost întrebată cum reușește compania să vândă rochii cu 5 lire.Ea a spus că acest preț se aplică unui număr mic de rochii și în mod intenționat sunt vândute în pierdere, pentru a aduce mai mult trafic pe site.În timpul audierii, brandul Burberry, de asemenea, s-a apărat. La începutul anului, firma a fost criticată că a distrus un stoc de 30 milioane de lire. A recunoscut distrugerea hainelor nevândute, precum și a accesoriilor și parfumurilor în loc să le vândă ieftin, pentru a proteja exclusivitatea și valoarea brandului.Leanne Wood, șefa departamentului de afaceri Burberry a declarat parlamentarilor că firma s-a angajat să oprească activitatea, dar a adăugat că: Este o practică din industrie. Noi suntem singurul business de lux care raportează acest lucru în bilanț... dar este ceva ce se întâmplă în industrie.