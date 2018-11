Idee de afaceri pentru părinții care au copii de 17 ani: Statul le oferă un randament de peste 50%, dacă depun 100 de lei lunar, timp de un an

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență care urmează să fie aprobat joi în cadrul ședinței de Guvern, Trezoreria va deschide conturi copiilor, iar părinții vor putea face depuneri pe numele acestora. Dacă la final de an ai în cont 1200 de lei (adică depui lunar 100 de lei), Statul îți dă o primă de 600 lei, plus o dobândă de 3%. E drept, banii pot fi retrași doar după ce copilul a împlinit 18 ani. Potrivit INS, în România sunt în prezent circa 220.000 de copii care au în prezent 17 ani. Pragmatic vorbind, dacă un părinte depune din ianuarie până în decembrie câte 100 de lei lunar, peste un an va putea retrage 1836 de lei, adică un randament de peste 50%, aproape imposibil de obținut în peisajul investițional actual. De cealaltă parte, Statul ar avea de rambursat anul viitor celor 220.000 de părinți circa 140 milioane de lei (prime plus dobânda de 3%).





De asemenea, Guvernul ar putea avea o problemă de finanțare dacă se vor înscrie în acest program doar părinții tinerilor de 16-17 ani, ceea ce ar reprezenta un împrumut al Statului de la tineri, la niște dobânzi foarte mari. În scenariul în care s-ar înscrie în program toți tinerii de 17 ani, pentru a-și respecta promisiunile fără a se împrumuta, Statul ar trebui să primească alți 117.000 de noi tineri contributori.







Potrivit programului guvernamental, titularul contului poate fi orice copil care este cetățean român și are sub 18 ani. Contul se deschide pe numele copilului, automat la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți, a altui reprezentant legal al copilului sau împuternicitului acestora”, se arată în document.