Financial review Prima pagină a presei străine: Șeful MI6 avertizează cu privire la Huawei. Colapsul civilizației la orizont. Istoria revizionistă a Rusiei. Planul UE de a conferi euro un rol internațional mai mare decât al dolarului

Financial Times: Șeful MI6 avertizează cu privire la Huawei





Șeful serviciului secret al Regatului Unit, Alex Younger, a semnalat preocupările legate de securitate pe care grupul chinez de telecomunicații Huawei le ridică, într-una din rarele sale intervenții publice. Acesta a subliniat amenințarea cu care se confruntă Marea Britanie și aliații săi, amenințare provenită din dominația crescândă a tehnologiilor produse de Beijing.





"Trebuie să decidem în ce măsură vom colabora cu ei în privința acestor tehnologii și platforme într-un mediu în care unii dintre aliații noștri au adoptat deja o poziție foarte clară", a spus dl Younger.





"În China, ei funcționează după un cadru legal și etic diferit", a adăugat dl Younger. "Sunt capabili să folosească și să manipuleze seturile de date la scară la care nu putem doar să visăm!".





Dl. Younger a declarat că amenințarea din ce în ce mai mare ridicată de atacurile cibernetice lansate de state ostile precum China, Rusia și Coreea de Nord schimba modul de funcționare a MI6, o organizație ”de modă veche”, construită pe baza spionajului uman. "Ne concentrăm atenția asupra interconexiunilor dintre elementul uman și tehnologie", a spus el.





În cel de-al doilea discurs ținut de când a devenit șeful MI6 în 2014, dl Younger a abordat o gamă largă de probleme de securitate internațională, inclusiv activitățile din ce în ce mai malefice ale Rusiei și uciderea jurnalistului și dizidentului Arabiei Saudite Jamal Khashoggi.





"Intenția noastră este ca statul rus să concluzioneze că, indiferent de beneficiile pe care le consideră că le obțin din aceste atacuri, ele nu merită riscul asumat".





În urma atacului asupra fostului informator MI6, Serghei Skripal din Salisbury, Marea Britanie a reacționat cu expulzări diplomatice și cu sancțiuni economice





Dl Younger nu a confirmat dacă dl Skripal, fost colonel al GRU care a venit în Marea Britanie ca urmare a unui schimb de spioni între SUA și Rusia în 2010, a fost un agent MI6.







Dl. Younger a declarat, de asemenea, că a fost "șocat" de cazul academicianului britanic Matthew Hedges, care a fost acuzat de Emiratele Arabe că este un spion MI6, dar a menționat că acesta a fost grațiat săptămâna trecută după presiunile diplomatice ale Marii Britanii.







În ceea ce privește asasinarea domnului Khashoggi, domnul Younger a spus: "A fost un atac îngrozitor, șocant. Am spus foarte clar saudiților că ne așteptăm să vedem o investigație transparentă și eficientă"





Alte titluri din FT:

Bruxelles-ul va publica miercuri planul prin care euro să capete "rol internațional mai puternic" în lupta cu dolarul

Comisia Europeană va publica miercuri un plan pentru promovarea unui "rol internațional mai puternic" pentru moneda euro, spunând că politicile urmărite de Donald Trump au subliniat necesitatea creșterii suveranității economice a UE. Comisia Europeană va publica miercuri un plan pentru promovarea unui "rol internațional mai puternic" pentru moneda euro, spunând că politicile urmărite de Donald Trump au subliniat necesitatea creșterii suveranității economice a UE.





Bruxelles vrea o creștere mai mare a tranzacțiilor în euro în "sectoare strategice", cum ar fi producția de energie, mărfuri și aeronave, în tentativa de a contesta dominanța dolarului american ca monedă mondială de rezervă.



Într-un proiect consultat de Financial Times, Bruxellesul subliniază necesitatea de a acționa în fața "provocărilor recente" - referindu-se la politicile comerciale agresive ale administrației Trump.





Potrivit documentului, va exista o mai mare presiune politică pentru ca contractele de energie să fie denominate în moneda unică. De asemenea, recomandă direcționarea tranzacțiilor financiare denominate în euro pe platforme înregistrate și încurajarea dezvoltării unui sistem de plăți al UE.





Bruxellesul dorește ca toate capitalele europene să se asigure că contractele încheiate "în cadrul acordurilor energetice interguvernamentale" să fie exprimate în euro. Mai mult de 80% din importurile de energie ale UE sunt astăzi încheiate și achitate în dolari SUA.





Proiectul UE subliniază faptul că există mai multe "măsuri specifice" la dispoziția blocului comunitar de a promova euro și de a câștiga astfel mai multă "autonomie".





Comisia vizează dominarea dolarului în sistemul financiar internațional, menționând că a devenit "moneda predominantă pentru operațiunile cu instrumente financiare derivate".





Propunerile urmează să fie discutate de către liderii UE la o reuniune la nivel înalt de la Bruxelles care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Bruxellesul susține că promovarea utilizării globale a monedei euro reflectă "ponderea politică, economică și financiară" a blocului european într-o lume multipolară.





Planurile includ furnizarea de asistență tehnică țărilor africane care doresc să utilizeze moneda euro ca monedă de plată internațională, precum și măsuri de încurajare a "organismelor și mecanismelor europene. . . pentru a-și spori ponderea datoriei denominate în euro ".





Trump afirmă că China "va reduce şi va elimina" o serie de taxe impuse importurilor auto

Printr-un mesaj postat pe Twitter în cursul acestei nopţi, Donald Trump a afirmat că China "a fost de acord să reducă şi să elimine" taxele impuse importurilor de maşini americane, deşi mesajul nu precizează însă cu cât şi când ar urma să se facă aceste reduceri.

În mesajul postat duminică, noaptea târziu, preşedintele american a precizat că taxele actuale sunt de 40%. Printr-un mesaj postat pe Twitter în cursul acestei nopţi, Donald Trump a afirmat că China "a fost de acord să reducă şi să elimine" taxele impuse importurilor de maşini americane, deşi mesajul nu precizează însă cu cât şi când ar urma să se facă aceste reduceri.În mesajul postat duminică, noaptea târziu, preşedintele american a precizat că taxele actuale sunt de 40%.





Procentul este exact, dar nu este pomenit şi rolul avut de taxele pe care dl Trump le-a impus importurilor de produse chinezeşti şi care au făcut ca taxele chineze să atingă actualul nivel.

Pe data de 1 iulie, China a redus taxele impuse vehiculelor din import - inclusiv pe cele vizând maşinile americane - de la 25% la 15%. Dar câteva zile mai târziu, ţara a majorat taxele impuse importurilor auto americane, aducându-le la un procent de 40%, ea ripostând astfel la decizia SUA din 6 iulie, când ţara a hotărât să majoreze taxele de import impuse produselor chinezeşti, a căror valoare totală se ridică la $34 miliarde.





Mesajul preşedintelui de pe Twitter, apărut luni, survine după întâlnirea pe care dl Trump a avut-o cu preşedintele chinez Xi Jinping la sfârşitul săptămânii trecute cu ocazia reuniunii G20 de la Buenos Aires, unde cei doi au ajuns la un armistiţiu temporar, preşedintele american renunţând până anul viitor la decizia de a majora taxele impuse importurilor chineze pentru a acorda mai mult timp eventualelor tratative. (RADOR)





The Guardian: David Attenborough: colapsul civilizației e la orizont





"Nu vedeți ce se întâmplă în jurul vostru?" , întreabă un tânăr într-un mesaj video ca parte a unui filmuleț prezentat delegaților. "Vedem deja impactul schimbărilor climatice în China", mai spune o tânără. O altă femeie, aflată în fața unei clădiri cuprinse de un foc sălbatic, spune: "Asta a fost casa mea."





Attenborough a spus: "Oamenii au vorbit. Timpul se scurge. Ei vor ca voi, factorii de decizie, să acționați acum. Voi sunteți liderii lumii, voi trebuie să conduceți lupta. Continuarea civilizației este în mâinile voastre ".





Attenborough a cerut tuturor să folosească noua platformă ActNow al ONU, menit să ofere oamenilor puterea și cunoștințele necesare pentru a lua măsuri personale împotriva schimbărilor climatice.

"Schimbările climatice se desfășoară mai repede decât putem să le facem față și trebuie să reacționăm înainte de a fi prea târziu", a spus António Guterres, secretarul general al ONU. "Pentru mulți, oameni, regiuni și chiar și țări, aceasta este o chestiune de viață sau de moarte".

Alte articole din The Guardian:

Brexit: Ofensiva de convingere începe, iar Theresa May se bate pentru avizul juridic

Înainte de a depune o posibilă moţiune de sfidare, Partidul Laburist aşteaptă să vadă avizul



Într-o perioadă crucială pentru planurile sale pe tema Brexitului, Theresa May se confruntă cu prima sa "bătălie" importantă, guvernul riscând să fie acuzat că sfidează parlamentul în disputele pe tema publicării unui aviz juridic oficial cu privire la acordul de ieşire (din UE).

Revenită la Londra după summitul G20 de la Buenos Aires, dna premier îşi va începe în acelaşi timp şi ofensiva prin care, în decursul a zeci de discuţii între patru ochi dinaintea votului din Camera Comunelor programat pe 11 decembrie, ea va încerca să-i convingă pe parlamentarii conservatori. Înainte de a depune o posibilă moţiune de sfidare, Partidul Laburist aşteaptă să vadă avizulÎntr-o perioadă crucială pentru planurile sale pe tema Brexitului, Theresa May se confruntă cu prima sa "bătălie" importantă, guvernul riscând să fie acuzat că sfidează parlamentul în disputele pe tema publicării unui aviz juridic oficial cu privire la acordul de ieşire (din UE).Revenită la Londra după summitul G20 de la Buenos Aires, dna premier îşi va începe în acelaşi timp şi ofensiva prin care, în decursul a zeci de discuţii între patru ochi dinaintea votului din Camera Comunelor programat pe 11 decembrie, ea va încerca să-i convingă pe parlamentarii conservatori.





Luni după-amiază, înainte de a răspunde întrebărilor puse de parlamentari, procurorul general Geoffrey Cox, ar urma să informeze Camera Comunelor în legătură cu avizul său cu privire la planul Brexitului - gest neobişnuit pentru un om care este şeful aparatului legislativ din guvern.

Cei din Downing Street (reşedinţa oficială a premierului britanic, unde se ţin şi şedinţele de cabinet, n. red.) susţin că astfel parlamentarii vor avea la dispoziţie suficiente informaţii pentru a-şi face o idee despre aspectele legale ale acordului înaintea apropiatei dezbateri din parlament, care va dura cinci zile, demersul respectând astfel şi protocolul potrivit căruia consultanţa între avocat şi client este de natură confidenţială.





Dar Partidul Laburist, care, luna trecută, a câştigat în Camera Comunelor o moţiune vizând publicarea întregului aviz juridic, ar urma să îşi reunească forţele cu alte partide, printre care şi Partidul Democrat Unionist (DUP), pentru a căuta să exercite presiuni asupra miniştrilor şi să-i convingă să răspundă cererii lor, ameninţându-i, chiar dacă vag, că ar putea depune o moţiune prin care i-ar acuza că sfidează parlamentul.





Ministrul "din umbră" pe tema Brexitului (ministrul neoficial laburist în domeniu), Keir Starmer, a declarat că, în opinia sa, miniştrii "s-ar afla la mare ananghie" dacă ar încerca să înşele Camera Comunelor. "Dacă, mâine, nu vin cu documentul, atunci vom începe procedura vizând acuzaţia de sfidare, iar asta va duce la o coliziune între guvern şi parlament", i-a declarat el lui Sophy Ridge de la Sky News. "Înţeleg că dezvăluirea lui este un gest excepţional. S-a mai întâmplat şi în trecut, dar cu totul excepţional. De aceea am dezbătut problema în parlament, ca să întrebăm: e oare un caz atât de excepţional, încât avizul juridic să fie dezvăluit?"





Înainte de a recurge la moţiunea de sfidare a parlamentului, este de aşteptat ca laburiştii să vadă cât de detaliat este "avizul juridic" apărut luni şi să asculte totodată răspunsurile pe care procurorul general le va da parlamentarilor.

Teoretic, un ministru declarat vinovat de sfidare adusă parlamentului ar putea fi suspendat sau chiar eliminat din Camera Comunelor, deşi asemenea sancţiuni sunt considerate extrem de improbabile.





Câţiva parlamentari conservatori au cerut şi ei publicarea completă a avizului după ce, potrivit unor zvonuri, Cox le-ar fi spus miniştrilor că există riscul unui aranjament în materie de "backstop" (pânza de siguranţă, legată de frontiera irlandeză, n. red.), care ar putea funcţiona pentru o perioadă "nedefinită". Doi conservatori vajnici susţinători ai Brexitului, David Jones şi Simon Clarke, care amândoi au fost avocaţi înainte de a deveni parlamentari, au anunţat şi ei că vor să vadă avizul complet. Cei doi au subliniat că importanţa votului de săptămâna viitoare face ca gestul să fie vital.





În ultimul său articol din "Daily Telegraph", Boris Johnson a pledat şi el pentru publicarea avizului complet. Fostul ministru de externe a scris că "este revoltător ca publicul să fie împiedicat să afle toate implicaţiile de ordin legal ale acestui acord respingător".

Pentru dna May este foarte important de văzut dacă această opoziţie se răsfrânge şi asupra parlamentarilor moderaţi. Un astfel de conservator a declarat: "Sunt motive întemeiate pentru ca avizul să rămână confidenţial. Problema care se pune aici este încrederea. Dată fiind dezbinarea provocată de Brexit, avizul poate fi susţinut? Poate că nu".





Într-o altă confruntare pe tema Brexitului, Theresa May şi Jeremy Corbyn (liderul Partidului Laburist, n. red.) mai trebuie încă să cadă de acord asupa formatului pe care îl va avea dezbaterea teevizată a celor doi, programată duminica viitoare. La BBC, liderul laburist s-a declarat bucuros că va avea această întâlnire faţă în faţă, dar purtătorul de cuvânt din Downing Street 10 a spus că "pretenţiile alambicate" ale lui Corbyn dau de înţeles că el încearcă să obstrucţioneze procesul. (RADOR)







The New York Times: Puncte de Cotitură: Istoria revizionistă a Rusiei

Compatrioții mei spun adesea că Rusia este o țară cu un trecut imprevizibil. E adevărat: istoria noastră este adesea rescrisă pentru a se potrivi cu programul politic și toanele uzuale ale celor aflați la putere.





Această mentalitate este mai cu seamă evidentă în cursul celebrărilor anuale în onoarea victoriei URSS asupra Germaniei naziste în 1945, când întreaga țară este capturată de o isterie cu iz de carnaval. Au loc parade militare pe străzi, comemorări, concerte. Copiii sunt îmbrăcați în uniforme militare în grădinițe. Oficialii își prind în piept panglica negru-oranj a Sfântului Gheorghe, un simbol al comemorării.





Rușii numesc toate acestea „pobedobesie”, adică „febra victoriei”. Realizările sovietice sunt aduse în prim-plan, iar părțile indezirabile ale războiului - de la colaborarea lui Iosif Stalin cu Adolf Hitler la începutul conflagrației și până la victoria militară a Americii asupra Japoniei - sunt lăsate deoparte.





Până și cronologia celui de al doilea război mondial face obiectul revizuirii. Pentru restul lumii războiul a început pe 1 septembrie 1939, dar în Rusia Marele Război Patriotic, cum i se spune aici, a început cu atacul lui Hitler împotriva URSS și s-a terminat pe 9 mai 1945, odată cu capitularea Germaniei naziste, iar nu cu capitularea formală a Japoniei, care a avut loc mai târziu în același an.





Concentrarea pe victoria sovietică în război legitimează totodată intervenția militară a Rusiei în Ucraina în 2014. Încă de când manifestațiile Euromaidan din 2013 au dus la o realiniere politică a țării mai aproape de UE, mașina rusească de propagandă trudește la definirea cotiturii drept o lovitură de stat neo-nazistă pusă la cale de Occident. Rușilor care privesc știrile la televiziunea de stat li se spune o poveste despre forțe fasciste care amenință siguranța vecinilor lor slavi: Moscova - spune povestea - a fost pur și simplu obligată să sară în ajutorul miilor de ruși care trăiesc în Ucraina.





Pe de altă parte, laudele aduse înaintașilor națiunii victorioși în cel de al doilea război mondial au reabilitat parțial vechiul regim sovietic. Portrete ale mustăciosului Stalin au început să-și facă apariția la paradele militare, iar uneori numele lui este dat unor străzi.





Revizionismul nu este totuși doar o tendință societală. Este lege. A compara crimele Germaniei naziste cu cele ale URSS este interzis. O lege împotriva reabilitării nazismului promulgată de președintele rus Vladimir Putin în 2014, de exemplu, pedepsește „răspândirea intenționată de informații false despre activitățile URSS în cursul celui de al doilea război mondial”, precum și „profanarea de simboluri ale gloriei militare a Rusiei”. Până și a declara că naziștii și sovieticii au colaborat vreun pic în cursul războiului este suficient pentru a primi o amendă.





Legea amintește de versiunea amendată a „legii memoriei” poloneze promulgate de președintele Andrzej Duda în februarie 2018 (și modificată ulterior ca urmare a indignării publice). Partea amendată îi viza pe cei care acuză țara de complicitate la crimele comise de Al Treilea Reich pe teritoriul polonez. Opozanții ei au avertizat că ambiguitatea legii poate fi exploatată de guvernul dlui Duda pentru a-și pedepsi adversarii.





După ce atacatori necunoscuți i-au aruncat în față liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi o vopsea verde antiseptică, unul dintre susținătorii lui a postat pe rețelele sociale un trucaj fotografic cu monumentul celui de al doilea război mondial din orașul Volgograd acoperit cu vopsea verde. A fost suficient pentru ca bărbatul respectiv să fie plasat în arest la domiciliu pentru profanarea unui simbol al gloriei militare rusești.





Unul dintre cele mai mari pericole legate de experimentele Rusiei cu revizionismul este acela că el împinge în obscuritate unele dintre cele mai dureroase capitole ale istoriei. Sandarmokh, un loc deprimant din pădurile din nordul Rusiei, este un caz deosebit de ilustrativ. În 1937 sute de oameni nevinovați au fost uciși acolo în cursul epurărilor staliniste. De la descoperirea gropii comune în anii '90, oamenii s-au strâns an de an acolo pentru a onora memoria victimelor. În vara lui 2018 am fost și eu.





Nu exista o scenă, doar un podium improvizat și un amplificator de sunet. Nici măcar un singur oficial local nu se afla printre participanți. Iuri Dmitriev, istoricul care a descoperit locul tragediei, se afla în închisoare, acuzat de atac sexual asupra fiicei sale adoptive. Susținătorii dlui Dmitriev afirmă că acest caz i-a fost fabricat pentru a-l pedepsi pentru munca lui care a scos la lumină crimele sovietice. În timp ce ascultam un discurs, un escadron de cazaci îmbrăcați în uniformă militară completă aflat în apropiere a început să strige la noi, cei adunați la comemorare. „Ce tot vorbiți acolo? Încetați cu fascismul ăsta!”, au urlat ei, după care au plecat în marș.









Handelsblatt: Ieșirea Qatarului din OPEC- un test pentru cartelul petrolului

Este un moment istoric: după aproape șase decenii, unul dintre membrii cei mai vechi ai Organizației țărilor exportatoare de petrol (Opec) a p[r[sit organizaía. Începând cu anul 2019, Quatar nu mai vrea să mai fie membru al OPEC , a anunțat luni Saad Sherida al-Kaabi, director executiv al Qatar Petroleum.





Într-o declarație oficială, Opec a confirmat că a primit cererea de retragere din partea Qatarului. Organizația a mulțumit emiratului pentru deceniile sale de sprijin și a respectat decizia. "Fiecare stat membru are dreptul de a se retrage din organizație, lucru care nu necesită aprobarea Opec ", au afirmat reprezentanții organizației.





Este mai mult o ieșire cu efect marginal- Qatarul fiind una dintre țările mai mici ale OPEC, cu o producție de 609.000 barili pe zi. Însă gestul e unul simbolic, arătând că în interiorul cartelului petrolier, lucrurile se mișcă.





Prețul petrolului a scăzut cu mai mult de un sfert în ultimele două luni. De la 86 de dolari/baril (159 litri), acesta a coborât la mai puțin de 62 de dolari.





Unii ar putea zâmbi la auzul veștii că Quatar a părăsit Opec. La urma urmei, micul emirat produce infinit mai puțin decât liderul de facto al cartelului, Arabia Saudită. În plus, potrivit lui Eugen Weinberg, strategul Commerzbank , Qatar ar putea să își mărească producția cu doar 50.000 de barili pe zi și prin urmare nu poate aduce schimbări pe piața petrolului.





Oficial, Qatar declară că vrea să se concentreze mai mult pe sectorul de gaze în viitor. Cu o cotă de piață de 26%, emiratul este cel mai mare exportator de gaze lichefiate din lume. Qatar Petroleum (QP), s-a bazat încă demult pe tehnologia de lichefiere a gazelor, încă din vremea în care nimeni nu paria pe acest sector.







Situația din zona Golfului este tensionată. Arabia Saudită și aliații săi, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Egipt, acuză Qatarul de finanțarea terorismului și au boicotat toate tranzacțiile cu emiratul din iunie 2017. Al-Kaabi neagă faptul că decizia de a părăsi Opec are și o dimensiune politică, însă experții spun că în mod cert există una.

Financial Times: Șeful MI6 avertizează cu privire la Huawei ● Bruxelles-ul va publica miercuri planul prin care euro să capete "rol internațional mai puternic" în lupta cu dolarul ● Trump afirmă că China "va reduce şi va elimina" o serie de taxe impuse importurilor auto ● The Guardian: David Attenborough: colapsul civilizației e la orizont ● Brexit: Ofensiva de convingere începe, iar Theresa May se bate pentru avizul juridic ● The New York Times: Puncte de Cotitură: Istoria revizionistă a Rusiei ● Handelsblatt: Ieșirea Qatarului din OPEC- un test pentru cartelul petrolului. Lectură plăcută!Vorbind în fața studenților de la Universitatea din St Andrews, unde Younger a studiat acum trei decenii, șeful MI6 a declarat că Marea Britanie a trebuit să ia "anumite decizii" legate de Huawei, după ce parteneri apropiați, precum SUA, Noua Zeelandă și Australia au interzis accesul companiei chineze la viitoarele rețele mobile de 5G.Marea Britanie și Germania sunt din ce în ce mai precaute de Huawei, după creșterea presiunilor venite din partea SUA. În prezent, echipamentul Huawei utilizat în Regatul Unit este testat de un laborator special supravegheat de șefi ai Centrului Național de Cyber Securitate.El a spus că Rusia se află într-o "perpetuă stare de confruntare" cu Marea Britanie și a avertizat Kremlinul să nu subestimeze determinarea britanicilor de a lupta împotriva diverselor tentative de subminare a modullui lor de viață."Nu înțelegem cum au ajuns partenerii Emirați la concluziile la care au ajuns. Ei sunt parteneri importanți ai noștri, astfel că au existat niște discuții sincere", a spus el.Prăbușirea civilizației se află la orizont, a declarat Sir David Attenborough la summitul ONU privind schimbările climatice, care are loc în Polonia.Naturalistul a ținut un discurs în fața delegațiilor din aproape 200 de națiuni aflate la Katowice, sugerându-le cum să transforme în realitate promisiunile făcute în acordul privind clima semnat în 2015.Punct de Cotitură: În februarie 2018 guvernul polonez a făcut din implicarea țării în crimele de război naziste o infracțiune pedepsită inclusiv cu închisoarea. Legea a fost ulterior îmblânzită, după un val de indignare internațională.Accentuarea realizărilor sovietice în cursul războiului este o modalitate prin care guvernul le dă rușilor lucrul la care ei tânjesc cu cea mai mare pasiune după umilința dureroasă de a pierde războiul rece: mândria națională. Sondajele indică cu consecvență că istoria este principala sursă de mândrie a multor ruși.În cele din urmă presiunea internațională și internă i-a forțat pe parlamentarii polonezi să bată în retragere și să abroge pedepsele penale pentru cei care încalcă legea respectivă. Perspectivele sunt mult mai grave în Rusia, unde legea anti-nazistă a dlui Putin a fost deja folosită împotriva activiștilor antiguvernamentali.Câteva săptămâni mai târziu Societatea Istorică Militară Rusească a început săpături la sit. Societatea, fondată la inițiativa guvernului în 2012, ține morțiș să probeze că cel puțin câteva dintre cadavrele îngropate acolo sunt ale unor soldați ai Armatei Roșii, împușcați de finlandezi în timpul războiului. Pare că Rusia nu este încă pregătită să admită paginile întunecate din istoria ei. În loc să-și asume responsabilitatea pentru propriul trecut, ea pur și simplu tot continuă să-l retrăiască. Iar acest fapt ne face mult mai dificilă evadarea în viitor.[„Puncte de Cotitură” (Turning Ponits) este un set de articole care explorează ce ar putea însemna momente cruciale ale acestui an pentru anul viitor - n.NYT] (RADOR)Ar fi fost mai elegant să comunice retragerea în timpul întâlnirii Opec, nu după. Este o "dezamăgire pentru Opec", organizație care încearcă să recruteze noi membri, nu să piardă din cei existenți, adaugă Robin Mills, șeful Qamar Energy, o firmă de consultanță în Dubai.Șeful QP, Saad Sherida al-Kaabi, a anunțat în septembrie că are în vedere o expansiune masivă și că își va crește producția zilnică de petrol și gaze de la 4.8 milioane de barili în următorii opt ani.