Retrospectivă 2018. Anul acesta s-a intervenit de 114 ori în legislația fiscală. Cele mai importante 10 schimbări

De la începutul acestui an și până în 2 decembrie s-a intervenit de 114 ori în legislația fiscală. Prin Ordine ale Ministrului, ale Președintelui ANAF, Ordonanțe de urgență etc. Dacă ne uităm și în anii trecuți, media schimbărilor legislative (în materie fiscală) este undeva la 140/an, medie care ar putea fi atinsă și în acest an, dat fiind faptul că în decembrie apar frecvent modificări fiscale. Urmărite după numele ministrului, cel mai ”aprig” schimbător de norme sau de legi a fost Darius Vâlcov. În cele 3 luni în care acesta a fost numărul unu la Finanțe, legislația a fost schimbată de 48 de ori, ceea ce înseamnă 16 modificări/lună. Față de Vâlcov, în mandatul lui Teodorovici avem 10 modificări/lună. Deocamdată.



În primul său mandat la conducerea Finanțelor, Teodorovici înregistra o medie de 11 modificări fiscale/lună. Acum, intensitatea cu care se schimbă legislația fiscală a mai încetinit.





Atenție! Noi nu spunem că nu erau necesare modificările intervenite și nici că erau prost gândite. Ceea ce am dori să subliniem este că foarte desele schimbări par să indice un mecanism insuficient de bine organizat și/sau închegat.