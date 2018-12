Tu știi pe ce s-au dus banii luna asta?

Articol susținut de BRD

Tuturor ne este cunoscut acel moment de la finalul lunii în care ne întrebăm pe ce s-au dus banii și oare cum am mai putea reduce cheltuielile ca să nu ajungem în aceeași situație luna următoare. În teorie, planul e simplu: de luna viitoare voi trece absolut orice cheltuială pe foaie și la finalul celor 30 de zile centralizez datele și mă organizez mai bine. Evident, acest sistem funcționează de prea puține ori. Fie că uităm sau că nu ținem cont chiar de orice tranzacție pe care am făcut-o, la finalul lunii tot nu știm exact pe ce și cum am cheltuit banii. Tocmai din acest motiv, ca să putem avea toate informațiile legate de toate conturile și cheltuielile, BRD a dezvoltat o aplicație ce face acest proces mult mai simplu. În MyBRD Mobile poți jongla cu toate conturile și poți vedea toate tranzacțiile tale de la BRD sau de la alte bănci, împărțite pe categorii.

Cum funcționează ContALL?





Ca să poți știi și pe ce s-au dus banii, nu doar când s-au dus, optiunea ContAll din MyBRD Mobile îți permite să îți adaugi toate conturile, de la mai multe bănci, și să urmărești orice tranzacție pe care o faci. În plus, toate aceste tranzacții sunt împărțite pe categorii, ca să îți fie mai ușor să centralizezi cheltuielile și să știi exact câți bani au fost alocați pentru "Călătorii", "Mâncare" sau "Transport".





Pașii pe care trebuie să îi faci sunt cât se poate de simpli: instalezi aplicația MyBRD Mobile, adaugi celelalte bănci în listă și după poți vedea soldurile și tranzacțiile de la fiecare bancă, precum și cheltuielile împărțite pe categorii.









În momentul în care adaugi o bancă în aplicația ta ContALL ai informații despre:

contul curent

contul de economii

depozitele la termen

cardurile de credit

credite

tranzacții

sold

tranzacții în curs de decontare

De ce ai nevoie de MyBRD Mobile?

Poți să te autentifici și să efectuezi tranzacții prin amprentă digitală sau Face ID

Ai acces oricând la soldul tău și toate detaliile referitoare la conturile tale

Poți transfera bani către orice persoană doar în baza numărului de telefon

Efectuezi transferuri naționale simplu și rapid

Plătești facturile ușor prin scanarea codului de bare

Îți poți încasa banii primiți prin Western Union direct în cont





Momentan, în serviciul ContALL din MyBRD poți avea acces la conturile tale din BRD, BCR, ING, Raiffeisen și Banca Transilvania, iar aplicația este gratuită pentru toți clienții BRD.