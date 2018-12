Financial review Prima pagină a presei străine: Executiv Huawei, arestat în Vancouver. UK publică emailuri private ale șefilor Facebook. Volkswagen trece pe austeritate. Goldman Sachs:Probabilitatea unei recesiuni crește. Va veni la un moment dat

Financial Times: CFO-ul Huawei, arestat în Vancouver ● Fost consultant McKinsey, favorit pentru postul de premier elen ● UK publică emailuri private ale șefilor Facebook, acuzând compania că ar fi încheiat tranzacții secrete care permit accesul unor dezvoltatori la datele utilizatorilor ● Handelsblatt: Volkswagen trece la un program dur de austeritate ● L`Echo: ”Probabilitatea unei recesiuni crește. Va veni la un moment dat " (Goldman Sachs) ● La Stampa: Salvini sfidează Europa: "Stop misiunii Sophia dacă nu se impun noi reguli pentru debarcarea migranţilor” ● Il Fatto Quotidiano: Khashoggi: Turcia a emis mandate de arestare pentru doi saudiţi prieteni cu prinţul. Lectură plăcută!





Financial Times: CFO-ul Huawei, arestat în Vancouver



Canada a arestat-o ​​sâmbătă pe Wanzhou Meng, directorul financiar al Huawei, după ce SUA a formulat o cerere de extrădare pe numele său.



O audiere în vederea stabilirii cauțiunii a fost stabilită pentru vineri, au declarat oficialii canadieni. Nu sunt disponibile alte detalii, doamna Meng solicitând interzicerea oricărei publicități legate de numele ei.



Măsura vine pe fondul unei tensiuni sporite în ceea ce privește comerțul și tehnologia dintre Beijing și Washington după ce președintele american Donald Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, au fost de acord cu semnarea unui armistițiu temporar pentru a le permite negociatorilor să lucreze la o înțelegere.



Huawei a declarat că doamna Meng a fost arestată de autoritățile canadiene la solicitarea Statelor Unite, "pentru a răspunde unor acuzații nespecificate" în districtul estic din New York.



"Compania a primit foarte puține informații cu privire la acuzații și nu este conștientă de vreo greșeală făcută de doamna Meng", a declarat un purtător de cuvânt al Huawei, adăugând că societatea "respectă toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv controlul aplicabil la export".



Furnizorul chinez de echipamente de telecomunicații ZTE a fost amendat cu 1,2 miliarde de dolari în 2017 pentru încălcarea sancțiunilor aplicate Iranului și Coreei de Nord. Arestarea doamnei Meng este cea mai recentă lovitură pentru gigantul tehnic chinez, care a devenit supus unui control internațional mai dur.



Alte titluri din FT:

Fost consultant McKinsey, favorit pentru postul de premier elen





Cu câteva luni înainte de alegerile din Grecia, Kyriakos Mitsotakis - favorit în cursa pentru a deveni prim-ministru - a intrat deja în modul de campanie electorală.

El și cabinetul său din umbră se află cu 16 puncte mai sus în preferințele electoratului față de partidul de guvernământ Syriza al premierul Alexis Tsipras.





Mitsotakis le-a vorbit profesorilor universitari sistemul de învățământ din Grecia în timpul unei vizite la deschiderea unui muzeu interactiv din Atena.

"Nu putem atinge rate de creștere puternice dacă nu investim în capitalul nostru uman", a declarat dl. Mitsotakis, educat la universitățile din Harvard și Stanford. El, alături de Niki Kerameos, ministrul educației, au subliniat planurile avute în vedere pentru un mai bun sistem educațional mai ales în domeniul IT, al predării limbii engleze, dar și în vederea unui calendar mai strict pentru finalizarea diplomelor.





Dl Mitsotakis susține că țara are nevoie de reforme orientate spre creștere după trei ani de înăsprire fiscală din perioada Tsipras. El a criticat performanța economică a Greciei și a declarat că troika FMI, UE și Banca Mondială au eșuat în "obiectivul lor principal" - de a se asigura că Grecia va putea ieși să împrumute de pe piețele internaționale de capital.





"Dacă te uiți unde suntem comparați cu acum 10 ani [când criza a izbucnit] am făcut progrese pe mai multe fronturi, dar multe probleme fundamentale asociate cu structura economiei sunt încă acolo", a spus dl Mitsotakis. El a spus că partidul său ar putea restabili încrederea în economie și ar putea folosi imaginea sa pro-capitalism pentru a atrage investiții noi, menținând în același timp țintele de deficit bugetar convenite cu UE.





Domnul Mitsotakis, 50 de ani, provine dintr-o foarte puternică familie de politicieni eleni. Tatăl său, Konstantinos Mitsotakis, a fost de asemenea premier al Greciei, sora lui cea mare Dora a fost ministru de externe, în timp ce nepotul său Costas, în prezent guvernator regional, va candida pentru primăria Atenei. Fostul consultant McKinsey a fost și el ministru al Reformei între 2011 și 2015, reușind în mandatul său să restructureze aparatul de stat prin eliminarea a 15 000 de locuri de muncă din sectorul public - lucru care a dus la căderea guvernului în ianuarie 2015, declanșând alegerile câștigate de Syriza.





Dl Mitsotakis mai spune că guvernul trebuie să facă mult mai mult pentru a restabili încrederea piețelor.



"Nu este vorba numai de o consolidare a politicii fiscale. Este o chestiune de a crede cu adevărat în aplicarea reformelor structurale care să facă Grecia mai competitivă, generând investiții străine semnificative dar și mobilizând investițiile interne ", a spus el.





Întrebarea e dacă un posibil guvern Mitsotakis ar putea să își îndeplinească promisiunile mai eficient decât guvernele precedente. "Intențiile sale sunt admirabile, dar se va confrunta cu o opoziție formidabilă - nu doar cu practici de afaceri adânc înrădăcinate, ci și cu diferitele grupuri de interese care înfloresce în sectorul public", a spus Costas Iordanides, un veteran comentator politic.





UK publică emailuri private ale șefilor Facebook, acuzând compania că ar fi încheiat tranzacții secrete care permit accesul unor dezvoltatori la datele utilizatorilor

a publicat discuții private (link) între membri de vârf ai conducerii companiei, inclusiv directorul executiv Mark Zuckerberg, discuții confiscate de la un dezvoltator care se află în proces în statul California. Comisia a declarat că Facebook a încercat să facă "cât mai greu de înțeles posibil" pentru utilizatori ca aceștia să înțeleagă că înregistrările apelurilor și textelor lor vor fi colectate ca parte a unei actualizări de sistem Android. Deputații britanici au acuzat Facebook că ar fi încheiat tranzacții secrete care să le permită unor dezvoltatori acces la datele utilizatorilor. Comisia de cultură, mass-media și sport(link) între membri de vârf ai conducerii companiei, inclusiv directorul executiv Mark Zuckerberg, discuții confiscate de la un dezvoltator care se află în proces în statul California. Comisia a declarat că Facebook a încercat să facă "cât mai greu de înțeles posibil" pentru utilizatori ca aceștia să înțeleagă că înregistrările apelurilor și textelor lor vor fi colectate ca parte a unei actualizări de sistem Android.





Alte e-mail-uri par să arate tensiuni între echipa de dezvoltatori a Facebook și alți membri din conducere.

Damian Collins, deputatul conservator care conduce comisia a declarat că există "un interes public considerabil" ca aceste documente să fie publicate. "Ele ridică întrebări importante despre felul în care Facebook tratează datele utilizatorilor și cum își exercită poziția dominantă pe piața media”, a spus el.



E-mailurile mai arată, de asemenea, cum Facebook a oprit accesul la date pentru concurență și a folosit achiziția Onavo, o companie de analiză israeliană, pentru a aduna date despre succesele rivalilor.





"Ca în orice afacere, am avut multe convorbiri interne despre diferitele moduri în care am putea construi un model de afaceri durabil pentru platforma noastră. Dar faptele sunt clare: nu am vândut niciodată datele oamenilor", au spus reprezentanții Facebook.

Facebook le-ar mai oferit unor companii, printre care se numără Netflix şi Airbnb, acces preferenţial la datele utilizatorilor releţei de socializare online, mai arată documentele dezvăluite de parlamentarul britanic Damian Collins.



Deputatul britanic Damian Collins a obţinut documentele de la Six4Three, un dezvoltator de aplicaţii online implicat într-un litigiu cu Facebook.



Compania americană a respins acuzaţiile. "Documentele colectate de Six4Three pentru cazul lor lipsit de fundament sunt doar o versiune asupra situaţiei şi sunt prezentate într-un context foarte înşelător. Susţinem modificările introduse pe platforma de socializare online în anul 2015 pentru a opri o persoană să distribuie datele din lista de prieteni dezvoltatorilor de aplicaţii", a declarat un purtător de cuvânt al Facebook.



Potrivit site-ului Politico.com, directorul general Facebook, Mark Zuckerberg, şi alţi membri ai conducerii companiei au discutat strategii prin care să stimuleze firme să achiziţioneze spaţiu de reclame digitale pe reţeaua de socializare, iar în caz contrar să le reducă accesul la date.



Dezvăluirile riscă să amplifice presiunile autorităţilor de reglementare asupra companiei Facebook.







Handelsblatt: Volkswagen trece la un program dur de austeritate

Șeful Volkswagen, Herbert Diess, luptă pe toate fronturile: scandalul diesel este departe de a se fi terminat, trecerea la electromobilitate este tot mai presant, iar președintele american Donald Trump amenință cu impunere de tarife punitive exporturilor europene de automobile. Acest lucru impune, prin urmare, un program cuprinzător de austeritate , spune Diess.







Până în 2023, acest program ar urma să aducă VW circa 6 miliarde de euro potrivit informațiior Handelsblatt, obținute din interiorul grupului. Aproximativ trei miliarde de euro ar trebui să provină din economii, iar cealaltă jumătate să se realizeze prin creșterea prețurilor de vânzare.







VW nu a dorit să facă în prealabil comentarii pe marginea acestui subiect.







Grupul câștigă circa o treime din cifra de afaceri anuală de 230 miliarde de euro doar de pe urma mărcii de bază- VW. Grupul auto deține 12 mărci auto, iar de ani de zile încearcă să crească rentabilitatea mărcii VW, considerată sub potențial din acest punct de vedere. Mai mult, dată cu scandalul privind emisiile falsificate, situația VW s-a îngrunat, compania trebuind să achite peste 25 de miliarde de euro.







În ultimul an, profitul operațional a fost de 3,3 miliarde de euro, iar rentabilitatea a fost de 4,1%. Pentru CEO-ul Herbert Diess această cifră este mult prea mică. "Presiunea asupra VW și a industriei în ansamblu a crescut, așa că trebuie să fim mai rapizi", a spus un manager reporterilor Handelsblatt.



Potrivit Handelsblatt, VW va renunța -până în 2020- la aproximativ 30.000 de salariați în întreaga lume.





L`Echo: ” Probabilitatea unei recesiuni crește. Va veni la un moment dat " (Goldman Sachs)













James Ashley, șeful strategiei la Goldman Sachs Asset Management din Londra, s-a aflat zilele acestea la Bruxelles și a discutat cu reporterii L Echo. Ce a spus acesta: James Ashley, șeful strategiei la Goldman Sachs Asset Management din Londra, s-a aflat zilele acestea la Bruxelles și a discutat cu reporterii L Echo. Ce a spus acesta:





”Ne așteptăm la o încetinire economică în majoritatea economiilor, în SUA, Europa și China. În ceea ce privește relațiile dintre SUA și China, vedem pași constructivi în ceea ce privește o eventuală dezangajare a litigiului comercial. Dar nu asistăm încă la finalul tensiunilor comerciale. Este doar un pas făcut în direcția cea bună.







Fundamentele economiei americane rămân puternice, cu o creștere treptată a presiunilor inflaționiste. Prin urmare, Fed ar trebui să continue să majoreze dobânda cheie. Credem că Fed va crește de trei ori dobânda anul viitor, ceea ce va duce la o creștere de 100 de puncte de bază față de situația de acum. Este clar că Fed devine din ce în ce mai sensibil la datele economice.



Suntem într-o fază de maturitate a ciclului economiei americane. Suntem mai aproape de sfârșitul ciclului decât de început. Probabilitatea unei recesiuni crește. Va veni la un moment dat. Dar nu credem că va fi în 2019 sau în 2020.





Probabil că SUA va avea cea mai lungă perioadă de redresare economică din istorie, dar, în același timp, și cea mai lentă. Acest lucru se datorează efectelor crizei din 2008-2009. Așteptăm o creștere a SUA de 3% anul acesta și aproximativ 2,5% anul viitor.







În zona euro ne așteptăm la o creștere de 2% anul acesta și de 1,25% anul viitor. Este clar că asistăm la o încetinire a creșterii economice.Cu privire la piețele bursiere europene, suntem neutri. Evaluările sunt relativ atractive, dar suntem reticenți în a investi doar pe baza evaluărilor. Ce este ieftin poate deveni și mai ieftin. Încetinirea economiei este un element negativ pentru zona euro.

În opinia dvs., există prea multe elemente negative, cu Italia, cu Brexit sau cu alegerile







Există o serie de provocări în Europa. Desigur, Italia sau Brexit ar putea provoca volatilitate pe termen scurt. Dar, mai important e să se rețină că Europa trebuie să facă reforme structurale pentru a crește sustenabil pe termen lung.



China va înregistra, de asemenea, o încetinire economică. Nu cred într-o adevărată criză care să pornească din China. ”









La Stampa: Salvini sfidează Europa: "Stop misiunii Sophia dacă nu se impun noi reguli pentru debarcarea migranţilor”

Misiunea europeană în Marea Mediterană “Eunavformed Sophia” va expira pe 31 decembrie "şi ne menţinem cu fermitate indisponibilitatea faţă de proceduri de debarcare care prevăd acostarea numai în porturi italiene. Momentan nu sunt progrese semnificative în negociere, în ciuda cererilor noastre de a schimba regulile. Fără o convergenţă asupra poziţiilor noastre nu considerăm oportun să continuăm misiunea", a spus ministrul de interne Matteo Salvini în cursul audienţei la Comitetul Schengen.





Ministrul de interne italian a vehiculat, apoi, cifrele cu privire la migranţi. Pe 30 noiembrie, "imigranţii prezenţi în structurile de primire sunt 141.851, 24% faţă de anul trecut, când la aceeaşi dată erau 186.884. În prezent, sunt active 14 centre dedicate primei primiri şi 9.024 de structuri temporare, în timp ce în sistemul SPRAR sunt prezenţi 27.444 de imigranţi", a amintit Salvini.





Il Fatto Quotidiano: Khashoggi: Turcia a emis mandate de arestare pentru doi saudiţi prieteni cu prinţul

La mai bine de două luni de la asasinarea jurnalistului sudit Jamal Khashoggi, corespondent "Washington Post", făcut bucăţi pe 2 octombrie în incinta Consulatului Riadului de la Istanbul, procuratura capitalei Turciei a emis două mandate de arestare. Primul pe numele lui Said al Qahtani, consilier şi fost responsabil de comunicarea pe reţelele de socializare al prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, şi pe al generalului Ahmed al Asiri, fost adjunct al Serviciilor Secrete, ambii expulzaţi din Riad după delict. Cei doi s-ar afla, însă, în Arabia Saudită şi Regatul a respins deja cererile turceşti de extrădare a suspecţilor.





Potrivit unui comunicat transmis de Procuratura de la Istanbul, există "suspiciunea puternică" că Asiri şi Qahtani au planificat uciderea jurnalistului, asasinat de un comando de 15 persoane sosit de la Riad. Toţi membrii grupului au părăsit Turcia. Potrivit CIA, MBS - acronimul cu care moştenitorul la tronul saudit este cunoscut în Occident - ar fi cel care ar fi ordonat crima. Autorităţile saudite au iniţiat o anchetă la adresa a 18 persoane, printre care Asiri şi Qahtani, în legătură cu asasinatul.











LA CROIX: Brexit, Theresa May în misiune imposibilă în fața Parlamentului

S-a intrat în linie dreaptă spre Brexit. În finalul zilei de marți, 4 decembrie, Parlamentul britanic a început cele cinci zile de dezbateri care vor ajunge în punctul culminant destinat adoptării acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană și a declarației politice privind viitoarele lor relații.





Marja de câștig va ajunge astfel la 6% de la 4% cât e în prezent. Diess și-a impus ca acest obiectiv să fie atins până în 2025, aceste schimbări urmând să fie anunțate joi, de mâna dreaptă a CEO-ului VW, Ralf Brandstätter, în cadrul unei conferințe de presă.Grupul mai are în vedere majorarea prețurilor cu aproximativ 1% în medie. De asemenea, compania speră să-și mărească veniturile prin vânzarea așa-numitelor actualizări de software.Din cauza digitizării progresive a automobilelor, astfel de actualizări vor deveni standardul industrial, precum și smartphone-urile.Managerul VW ar putea discuta joi și despre un punct foarte sensibil: reducerea locurilor de muncă. "O reducere suplimentară a forței de muncă este inevitabilă", a declarat un manager de la vârful companiei producătoare. Accentul va fi pus pe reducerea funcționarilor din birouri, iar economiile aduse ar putea fi de câteva zeci de milioane de euro.În privinţa minorilor străini neînsoţiţi, fenomenul "după creşterea anilor trecuţi a marcat o semnificativă reducere în 2018, a continuat ministrul de interne: în special de la începutul lunii iunie până pe 30 noiembrie anul acesta, minorii debarcaţi pe coastele noastre au fost 1.395, 81% mai puţini faţă de anul trecut. Minorii străini singuri prezenţi la 31 octombrie în structurile de primire "dedicate" sunt 11.838, faţă de 18.479 în 2017. La 30 noiembrie, prezenţele totale în centrele de primire pentru minori neînsoţiţi însumau 2.979".(RADOR)Turcia a cerut deja extrădarea acestor 18 persoane cercetate pentru uciderea lui Khashoggi, otrăvit cu o doză letală de droguri, apoi tăiat bucăţi şi scos din consulatul saudit de la Istanbul. Însă, procurorul saudit Said al-Mojeb a negat şi în acel caz această posibilitate şi a adăugat că "sistemul de procedură penală" aflat în vigoare în Regat "interzice divulgarea numelor persoanelor acuzate". La jumătatea lunii noiembrie, cinci persoane au fost condamnate la moarte pentru crimă. (RADOR)Timp de cinci zile, deputații discută, înainte de a vota, marți, 11 decembrie, acordul negociat timp de peste un an și jumătate cu reprezentanții Uniunii Europene. Aflată în mare dificultate, prim-ministrul Theresa May trebuie să convingă Și noi nu vom reuni țara noastră dacă vom căuta o relație cu UE care să acorde tot unei tabere și nimic celeilalte”.”Alternativa este incertitudinea și riscul”Relativ convingătoare, Theresa May a cerut de asemenea tuturor criticilor săi să revină la realitate. “Să nu va imaginați că dacă respingeți acest acord, un alt acord va apărea în mod miraculos. Alternativa este incertitudinea și riscul”.Este totuși ideea Brexiterilor, avându-i în frunte pe fostul ministru al afacerilor externe și primar al Londrei Boris Johnson, și pe liderul laburist Jeremy Corbyn.Acesta din urmă face, el singur, poziția Theresei May foarte inconfortabilă. El a confirmat că partidul lui va vota contra “jalnicului eșec al negocierilor”. El apreciază că acordul nu protejează suficient locurile de muncă și nivelul de viață al britanicilor. Eurosceptic convins, el vrea “să se respecte rezultatul referendumului”, dar are un obiectiv principal: s-o doboare pe Theresa May pentru a prelua puterea.O afacere foarte prost începută pentru Theresa MayMatematic, afacerea pare foarte prost începută pentru șefa conservatoare. Semn al extremei ei slăbiciuni, ea a pierdut marți, 4 noiembrie, un vot cheie chiar înaintea începerii dezbaterilor, deputații estimând, cu 311 voturi la 293, că guvernul a adus un “afront Parlamentului” refuzând să publice în întregime un aviz juridic privind acordul de Brexit.Dincolo de acest prim șoc, Theresa May are nevoie de 320 de voturi pentru ca acordul său să fie adoptat. Or, ea face față opoziției hotărâte a 35 de deputați ai partidului național scoțian (SNP), a 11 sau 12 deputați liberal-democrați, imensei majorități a celor 261 de laburiști care votează și 10 deputați ai Partidului Unionist Democrat (DUP), partenerul ei guvernamental.Fără a mai vorbi despre numeroșii opozanți interni: doar vreo 230 din cei 316 aleși ai săi care votează ii susțin acordul. Alături de vreo 30 de nemulțumiți indeciși, o mâna de aleși susține un al doilea referendum și vreo 40 cer o ruptură clară de UE, adică o ieșire din organizație fără acord.Imensă majoritate a deputaților este hotărât opusă acestei opțiuni, care ar “scufunda țara în haos”, a arătat conservatorul Dominic Grieve, referindu-se la proiecțiile economice publicate de toate părțile.Dacă deputații au votat marți, 4 noiembrie, un amendament care le permite să preia conducerea pe 21 ianuarie în cazul în care nu va fi adoptat până atunci niciun acord, nu e sigur că ei vor putea împiedica această opțiune. Doar dacă, puși cu spatele la zid, vor susține într-o a două etapă acordul Theresei May.(RADOR)