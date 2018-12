Sindicatele din Poliție: Vom stabili calendarul acţiunilor sindicale după data de 1 ianuarie 2019, alături de partenerii noştri din ţară şi din Uniunea Europeană

”​Suntem îngrijoraţi de aserţiunile apărute, ieri, în spaţiul public”, spun reprezentanții Federației Sindicale Naționale a Polițiștilor și Personalului Contractual, referitor la proiectul de înghețare a salariilor. ”În cursul zilei de miercuri, în spaţiul public a fost lansată o aserţiune fulminantă, privind ,,îngheţarea salariilor bugetarilor în anul 2019”, care s-a propagat cu repeziciune în mass-media şi pe toate celelalte canale de comunicare, stârnind nedumerire şi, mai ales, nemulţumire în rândul bugetarilor”, arată comunicatul sindicaliștilor.







”Având în vedere faptul că textul pus în circulaţie – prezentat drept proiectul unei OUG pentru stabilirea de măsuri fiscal-bugetare şi prorogarea unor termene care vizează personalul plătit din fonduri publice şi cel plătit de la bugetul asigurărilor sociale de stat (pensionarii), de la 1 ianuarie 2019 – nu a fost revendicat, oficial, de Ministerul Muncii sau de Ministerul Finanţelor, care au dreptul de a propune reglementări în domeniile de referinţă, dar nici nu a fost contracarat ferm pe canalele oficiale de informare publică, aşteptăm clarificări din partea Guvernului”, mai precizează autorii documentului..

Deocamdată, suntem profund îngrijoraţi de eventualitatea punerii în practică a unor asemenea prevederi, care ne-ar aduce prejudicii financiare profunde, dat fiind faptul că familia noastră ocupaţională deja a fost dezavantajată şi discriminată în raport cu alte categorii bugetare.,,Proiectul” în cauză (pe care, încă, îl privim cu circumspecţie) ar avea în vedere, în esenţă:- plafonarea cuantumurilor sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, a indemnizaţiei brute de încadrare şi a ,,soldei (sic!!!) lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice” (o sintagmă cel puţin dubioasă);- compensarea muncii suplimentare doar cu timp liber, cu unele excepţii, între care şi familia noastră ocupaţională;- suspendarea acordării voucherelor/indemnizaţiei de vacanţă;- plafonarea normei de hrană, normei de echipare, compensaţiilor, primelor, ajutoarelor, plăţilor compensatorii, despăgubirilor, compensaţiilor lunare pentru chirie şi a altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, la nivelul lunii decembrie 2018;- suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu excepţia celor pentru care procedurile au fost demarate deja;- reeşalonarea plăţii unor drepturi financiare câştigate prin hotărâri judecătoreşti;- suspendarea procedurilor de executare silită a angajatorilor pentru plata drepturilor financiare câştigate în instanţe de către lucrători etc.Reamintim, se mai arată în comunicat, că am primit asigurări, recent, din partea ministrului Finanţelor, privind creşterea salariilor noastre de funcţie/de bază cu ¼ din diferenţa prevăzută în grilă între 01.01.2019 şi 2022 (pe net, circa 12%), de la 1 ianuarie 2019, creştere care oricum nu corespunde revendicărilor adresate Guvernului, pe parcursul acestui an, fapt pentru care am decis continuarea acţiunilor pentru salarizare în instanţele de contencios administrativ-fiscal.În funcţie de poziţia Guvernului faţă de acest ,,proiect”, dar şi de decizia în ceea ce priveşte salarizarea poliţiştilor, personalului contractual şi, implicit, a familiei noastre ocupaţionale,calendar care ar putea avea în vedere organizarea unor forme legale de protest chiar în timpul unor evenimente incluse în programul aferent preluării preşedinţiei UE de către România.