Isărescu: Plata impozitelor ne dă dreptul să cerem statului român modern să își îndeplinească menirea

”​Mai avem ceva de făcut la nivelul mentalităților: să conștientizăm faptul că plata impozitelor este unul din actele cetățenești care ne dă dreptul să cerem statului român modern să își îndeplinească menirile. Ne place să dormim liniștiți, să avem educație, să fim în siguranță când mergem pe străzi, să avem servicii bune de sănătate, să avem infrastructură de calitate... Dar trebuie să știm că toate acestea se fac din impozitele colectate”, a spus miercuri Guvernatorul Băncii Naționale la conferința de lansare a proiectului-pilot „Educația fiscală a tinerilor europeni prin mijloace digitale - TAXEDU". În sistemul european Statul e cel care se ocupă de infrastructuri. Atât de cele umane - Educație, Sănătate, cât și de cele fizice - Transporturi, Comunicații, a mai spus Isărescu.







”Trebuie să înțelegem că fără o bună colectare a impozitelor și a taxelor nu putem vorbi despre realizarea spitalelor, școlilor sau a autostrăzilor”, a mai adăugat acesta.







Din păcate, veniturile fiscale în România sunt la minime istorice, la 25,8% din PIB, în condițiile în care media europeană este la 40% din PIB.





România ar putea construi o autostradă mare în fiecare an dacă ar avea o rată de colectare a TVA-ului ca în Bulgaria, a afirmat la o conferință de specialitate președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, la conferința anuală organizată de Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România.



"În Bulgaria avem un gap de TVA de 13,56%. Noi avem 36%. Dacă noi am colecta precum Bulgaria, am avea o rată de colectare precum Bulgaria, ceea ce ar trebui să nu fie de netrecut. Am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde de euro, o autostradă mare în fiecare an!”





Diferențele sunt foarte mari între noi și bulgari. Spre exemplu, la TVA ei colectează 9,3% din PIB, noi doar 6,2%, în condițiile în care cotele standard sunt similare: ei au 20%, noi avem 19%. Diferențele sunt destul de mari la accize, ei 4,9%, noi 3,2%. Accizele noastre sunt mai mari decât ale lor", a spus Ionuț Dumitru.



Acesta a menționat că pentru un nivel de colectare ridicat este nevoie de un sistem informatic eficient al ANAF.



Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, dinamica structurii cheltuielilor bugetare este una neprietenoasă cu creșterea economică pe termen lung, existând o pondere mare și în creșterea cheltuielilor neproductive și scăderea puternică a investițiilor.