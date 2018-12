​​Corporate Report Guvernul din Ontario concediază trei directori pentru un proiect cu Google; Cadourile de sărbători la Trump Store oferă puține produse „Made in USA”; Orașul New York stabilește în premieră plata minimă pentru șoferii Uber și Lyft;

Guvernul din Ontario concediază trei directori pentru un proiect cu Google





Monte McNoughton, ministru pentru infrastructură în guvernul provinciei Ontario, a anunțat că au fost concediați trei membri ai consiliului Waterfront Toronto, care coordonau un proiect cu o firmă aparținând gigantului Google, menit să realizeze un proiect pentru SmartCity Toronto. Waterfront Toronto este o agenție înființată în 1999 pentru revitalizarea zonei din metropolă care este riverană Marelui Lac și este condusă de un consiliu care reunește câte patru membri din partea municipalității, a guvernului provinciei și a guvernului federal. Sidewalk Labs, o subsidiară a companiei Alphabet, propusese un proiect pentru pentru construirea de apartamente, birouri, magazine și a unei școli pe un teren de 4,9 hectare, ca prim pas într-o dezvoltare care urma să acopere 325 de hectare.



Președinta lui Waterfront Toronto, Helen Burstyn, a confirmat că a fost exclusă din consiliu împreună cu Michael Nobrega și Eric Gertner, după ce auditorul general al provinciei a apreciat că proiectul era făcut în grabă și că există depășiri de costuri și la alte proiecte ale agenției. „Am făcut totul bine. Au fost multe plângeri că unele lucruri erau prea accelerate. Acolo unde am văzut că așa era, am încetinit ritmul”, s-a apărat Burstyn. Dar McNoughton a spus că a fost „șocat când a aflat că i s-a dat consiliului doar un weekend ca să analizeze cea mai importantă tranzacție din istoria sa înainte de a i se cere să o aprobe” și că „nu poate specula privind viitorul proiectului”. „Vă pot spune doar că acțiunile noastre se vor ghida după trei principii: respect pentru dolarii contribuabililor, supraveghere fermă și protecția datelor personale”. Există îngrijorări ale cetățenilor, în contextul recentelor scandaluri vizând pe Facebook și Google, privind implicațiile asupra intimității personale ale accesului uneia din cele mai mari companii utilizatoare de date la interconectarea totală a comunității, de la iluminat stradal la pavaje. Iar unii cer ca publicul să beneficieze de o parte din veniturile de pe urma produselor create prin utilizarea ca laborator de cercetare a celui mai mare oraș din Canada. (Associated Press)

Cadourile de sărbători la Trump Store oferă puține produse „made in USA”.

O largă gamă de mărfuri include cosmetice și săruri de baie, mingi de fotbal (american, desigur!) de 185 $, un port-chei din aur fals atașat la ceea pare a fi o cătușă, ciocolate-lingou de „aur” și – bineînțeles - șepci și haine „Make America Great Again”, purtând blazonul „Trump”. Deși vânzările online sunt limitate pentru teritoriul american, doar 17% din produse sunt listate ca „Made in America”. Prețurile produselor cu brandul Trump sunt semnificativ mai mari decât cele similare de pe piață.







Șepcile MAGA vândute de Walmart costă cât o treime din cele „Make America Great Again” din Trump Store. Ca un omagiu pentru ocupația preferată în timpul liber de președinte, mai multe articole pentru golf poartă un imprimeu „Big Three” cu Jack Nicklaus, Arnold Palmer și Gary Player și se vând cu 300 $. Magazinul vinde și o minge „Trump” de fotbal din piele cu 185 $, în timp ce una oficială Wilson folosită de National Football League costă 30$ pe siteurile marilor comercianți (Newsweek)

Lyft vrea să-i ia fața lui Uber la bursa americană prin oferta publică inițială.

Lyft n-a depășit-o pe Uber pe piața lor în continuă creștere, dar conduce în cursa de vânzare a acțiunilor, care le poate aduce ambelor miliarde pentru finanțarea continuării dezvoltării. Compania din San Francisco a făcut primul pas în vederea listării la bursă, prin completarea documentelor confidențiale pentru oferta publică inițială. Lyft a anunțat că ele vor fi făcute publice la începutul anului viitor, cu câteva săptămâni înainte ca băncile de investiții selectate de companie să stabilească prețul acțiunilor după evaluarea cererii. Prețul la oferta publică și numărul acțiunilor puse în vânzare vor fi anunțate și vor marca debutul lui Lyft pe piața de capital. Oferta inițială a lui Lyft va genera un interes intens și va contribui la amenajarea scenei și pentru lansarea publică a lui Uber.







Cele două lansări vor fi prima ocazie pentru investitori de a achiziționa acțiuni ale fenomenelor care au transformat modul de deplasare al oamenilor, în orașele mari în special. Ele sunt privite ca investiții „premium”, deși ambele companii mai trebuie și să demonstreze că pot produce bani. Ele au creat rețele vaste de oameni care-și folosesc propriile mașini pentru a transporta pasageri care-i cheamă de pe telefon. În timp ce ele câștigă din comisioanele pe prețurile călătoriilor, cheltuielile au depășit cu mult veniturile până în prezent. Lyft a fost evaluată la 15 miliarde de doalri după ce a atras investitori pe piețele private, valoare care va fi probabil depășită la oferta publică. Uber a fost evaluată recent la 76 de miliarde, dar și-ar putea vinde acțiunile la un preț care să-i dea o valoare de 120 de miliarde. Chiar dacă Lyft este mult în spatele concurentului, a câștigat cotă de piață în ultimii doi ani după ce Uber s-a confruntat cu scandaluri cu hărțuirea sexuală, spargerea rețelei de calculatoare, acuzații de furt intelectual și accidentul mortal care a implicat unul din vehiculele sale autonome. (Associated Press)

Orașul New York stabilește în premieră plata minimă pentru șoferii Uber și Lyft

Comisia pentru Taxiuri și Limuzune (TLC) a muncipalității a votat pentru o formulă de plată minimă de 17,22 $/oră care să-i protejeze pe șoferi de zgârcenia lui Uber, Lyft și altele asemenea. Este echivalentul unui salariu minim de 15 $/oră, întrucât acești șoferi trebuie să plătească impozit și nu primesc nici concedii plătite. Măsura, care va intra în vigoare la începutul lui 2019, este așteptată să ridice plata medie a șoferilor la 9.600 $/an. Pragul minim este o premieră în industria de profil din SUA și poate scumpi cursele în New York. Formula ia în considerare și timpul petrecut în afara cursei propriu-zise, cum este cel petrecut în așteptarea unui apel sau în direcția noului client. Șoferii vor primi și un bonus pentru curse multiple, stabilit de TLC pentru timpul necesar îmbarcării/debarcării clienților care folosesc în comun o cursă.









O altă schimbare o reprezintă tariful „în afara orașului”, pentru a-i plăti pe șoferii care se întorc după o călătorie în afara limitelor New York-ului. Orașul este un pionier al reglementărilor în domeniu, care vor constitui un model și pentru alte municipalități. În august, consiliul orașului a aprobat un pachet de măsuri în materie, incluzând abilitarea TLC pentru a stabili plata minimă a șoferilor. Necesitatea a provenit din informațiile privind scăderea severă a câștigurilor taximetriștilor, șase dintre aceștia apelând la sinucidere în prima jumătate a anului. Criticii măsurii, în principal companiile vizate, susțin că plata minimă obligatorie va scumpi deplasarea pasagerilor. La New York sunt 80.000 de șoferi afiliați la patru firme: Juno, Lyft, Uber și Via, în creștere de la 12.600 în 2015. În oraș mai sunt și 40.000 de taxiuri. (CNN)

