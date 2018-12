Schimbări pentru ONG-uri în 2019. Vor trebui să se înscrie într-un registru la ANAF

Organizațiile neguvernamentale, pentru a continua să primească finanțare, vor trebui să fie înscrie în Registrul entităților/unităților de cult la Fisc. Această schimbare a legislației a fost acceptată de Ministerul Finanțelor și face parte din modificările Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018. Acestui act normativ i s-au adăugat la începutul săptămânii mai multe amendamente în Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților, iar săptămâna viitoare ar urma să fie adoptate de Plen.“Acum ei vor să creeze un registru la ANAF în care să urmărească ce fac asociațiile astea, că depun bilanțurile, că au o declarație că funcționează conform statutului ca să se asigure că banii respectivi care sunt cesionați din impozit sunt folosiți pentru niște scopuri sociale sau care este obiectul de activitate al asociației. Poate e o asociație de creștere a animalelor, dar să-și facă treaba pe acest domeniu, să nu toace banul pe altceva”, au declarat pentru HotNews.ro specialiști în fiscalitate.În acest registru vor trebui să se înscrie toate asociațiile care vor să fie beneficiari.“Creează un pic de birocrație la început dar apoi se intră, cumva, într-un normal. Poate era problema că sunt situații în care două sau trei persoane își fac o asociație, să spunem de vânătoare, și din firmele lor își mai fac sposorizări către asociația unde sunt membri. Vor trebui să demonstreze că asociația este una care își ține lucrurile la zi, dacă vine cineva să îi întrebe ce au făcut cu banii, pot să le arate”, au mai afirmat consultanții fiscali.“Entitățile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi unităţile de cult, beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (4^1). (3) Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) și art. 123 alin. (4) obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de aceștia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii”, se arată în document.Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiași beneficiari pentru o perioadă de cel mult 2 ani și va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.“Pentru contribuabilii prevăzuți la art. 123 alin. (3) obligaţia calculării şi plăţii sumei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit, revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de aceștia până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii”, menționează sursa citată.Angajatorul/plătitorul de venit are obligația ca la momentul plății sumelor reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (4^1).