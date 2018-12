Corporate Report: Huawei are ușile închise pretutindeni; Orient Express devine produs de lux; Apple va produce noile serii Charlie Brown; Boeing livrează primul 737 de la noua fabrică din China

Huawei are ușile închise pretutindeni.













Arestarea recentă a directorului financiar Meng Wanzhou în Canada ridică întrebări suplimentare despre Huawei. Meng a fost eliberată pe cauțiune, dar va purta o lungă luptă în justiție pentru a se decide dacă va fi sau nu extrădată în SUA, unde procurorii o acuză că a făcut ca Huawei să ocolească sancțiunile impuse Iranului. „Nu anticipăm participarea lui Huawei la 5G”, a declarat Stephane Richard, CEO la Orange. „Lucrăm cu partenerii noștri tradiționali, Ericsson și Nokia”. Între timp, Deutsche Telekom a anunțat că pune „foarte serios” în discuție securitatea elementelor de rețea de la chinezi. Anunțul lui Deutsche Telekom, cuplat cu știrile de la japonezii de la Softbank că ar putea renunța la echipamentele de la Huawei, pune sub semnul întrebării fuziunea T-Mobile și Sprint. Deutsche Telekom este proprietara lui T-Mobile, iar Softbank a lui Sprint. Reuters a informat vineri că fuziunea dintre dintre operatorii americani ar putea intra în vizorul autorităților federale care se pronunță asupra siguranței naționale, tot echipamentele Huawei fiind în cauză. Noua Zeelandă și Australia și-au oprit companiile de telecomunicații să utilizeze produse Huawei în rețelele 5G. Problemele au apărut și în Regatul Unit, unde British Telecom a anunțat săptămâna trecută că nu va introduce echipamente Huawei în nucleul rețelei sale 5G. (CNN) Compania chineză este sub presiune pe încă două mari piețe din Europa, cea mai recentă din seria de probleme cu care se confruntă în întreaga lume. Firma de telecomunicații Orange i-a exclus echipamentele din nucleul rețelei 5G din Franța, iar Deutsche Telekom a anunțat că revizuiește achizițiile de la Huawei. Chinezii, care produc telefoane smart și echipamente de comunicații, se confruntă cu investigații în Statele Unite și în alte țări, unde oficialitățile au declarat că produsele Huawei reprezintă un risc potențial pentru siguranța națională.Arestarea recentă a directorului financiar Meng Wanzhou în Canada ridică întrebări suplimentare despre Huawei. Meng a fost eliberată pe cauțiune, dar va purta o lungă luptă în justiție pentru a se decide dacă va fi sau nu extrădată în SUA, unde procurorii o acuză că a făcut ca Huawei să ocolească sancțiunile impuse Iranului. „Nu anticipăm participarea lui Huawei la 5G”, a declarat Stephane Richard, CEO la Orange. „Lucrăm cu partenerii noștri tradiționali, Ericsson și Nokia”. Între timp, Deutsche Telekom a anunțat că pune „foarte serios” în discuție securitatea elementelor de rețea de la chinezi. Anunțul lui Deutsche Telekom, cuplat cu știrile de la japonezii de la Softbank că ar putea renunța la echipamentele de la Huawei, pune sub semnul întrebării fuziunea T-Mobile și Sprint. Deutsche Telekom este proprietara lui T-Mobile, iar Softbank a lui Sprint. Reuters a informat vineri că fuziunea dintre dintre operatorii americani ar putea intra în vizorul autorităților federale care se pronunță asupra siguranței naționale, tot echipamentele Huawei fiind în cauză. Noua Zeelandă și Australia și-au oprit companiile de telecomunicații să utilizeze produse Huawei în rețelele 5G. Problemele au apărut și în Regatul Unit, unde British Telecom a anunțat săptămâna trecută că nu va introduce echipamente Huawei în nucleul rețelei sale 5G. (CNN)

Orient Express devine un produs de lux alături de Dior și Vuitton.













Grupul posedă deja o serie de hoteluri de clasă, printre care lanțul Bulgari și Cheval Blanc din Courchevel, un favorit al actorilor principali din industria modei încă din 1850. LVMH, fabricantul francez de produse de lux, proprietar al lui Christian Dior, Louis Vuitton și Moët & Chandon, a achiziționat Orient Express într-o tranzacție de 3,2 miliarde de dolari. Grupul condus de Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța cu o avere estimată la 60 de miliarde de dolari, a anunțat vineri că a cumpărat compania britanică Belmond, care operează Venice Simplon-Orient-Express și Royal Scotsman, croaziere scumpe și hoteluri de lux în 24 de țări. Achiziția este parte a strategiei lui LVMH de a se extinde în gama experiențelor unice de lux, în completarea produselor sale faimoase ca Marc Jacobs, Givenchy, Céline și Dom Perignon.Grupul posedă deja o serie de hoteluri de clasă, printre care lanțul Bulgari și Cheval Blanc din Courchevel, un favorit al actorilor principali din industria modei încă din 1850.

Apple va produce noile serii Charlie Brown.









Alte detalii nu au fost anunțate, dar vor fi primele materiale Peanuts după lung-metrajul The Peanuts Movie, lansat de Fox și care a făcut încasări de 246 de milioane de dolari. Gigantul din Cupertino a anunțat o afacere care le va produce multă supărare comună executivilor de la Netflix, Hulu și Amazon, pentru că a achiziționat drepturile de producător al noilor serii Peanuts pentru apropiata lansare a serviciului său de streaming. Conțiunutul, inspirat de clasicele benzi desenate, va fi produs de DHX Media și va cuprinde programe educaționale pentru copii, precum scurt-metraje cu astronautul Snoopy.Alte detalii nu au fost anunțate, dar vor fi primele materiale Peanuts după lung-metrajul The Peanuts Movie, lansat de Fox și care a făcut încasări de 246 de milioane de dolari.

Nigeria cere în justiție daune de 1,1 miliarde de dolari de la Shell și Eni.

Avocații guvernului nigerian au anunțat că au inițiat la Londra un proces pentru daune de 1,1 miliarde de dolari de la Royal Dutch Shell și Eni în legătură cu o tranzacție din 2011 pentru un câmp petrolifer. „Au fost formulate acuzații că banii pretins plătiți Republicii Federale Nigeria în scopul achiziției au fost de fapt imediat virați printr-o companie controlată de Dan Ete, fost ministru nigerian al petrolului și folosiți, printre altele, pentru mite și comisioane ilegale”, au declarat aceștia.

Boeing livrează primul 737 de la noua fabrică din China.









China este pe cale să depășească SUA ca principală piață pentru transportul aerian până în 2022, mai repede decât era de așteptat, conform Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA). Boeing a estimat pentru China un necesar de 7.680 de avioane în următorii 20 de ani, în valoare de 1,2 trilioane de dolari, plus servicii comerciale de 1,5 trilioane pentru noua flotă. Prima aeronavă 737 livrată sâmbătă pentru Air China a decolat în timpul armistițiului de 90 de zile din războiul comercial americano-chinez. Amplasată pe un teren de 40 de hectare din Zhousan, incinta în care se asamblează interioarele avioanelor 737 pentru China face parte din planurile fabricantului american de strângere a legăturilor cu ceea se prevede a fi cea mai mare piață aviatică din lume. Este prima uzină a lui Boeing în afara granițelor SUA și este operată de o societate mixtă cu Corporația pentru Avioane Comerciale a Chinei (COMAC). Criticii lui Boeing spun că fabrica mută în străinătate munca salariaților americani și oferă Chinei informații valoroase despre fabricația de avioane. Dar pentru Boeing, extinderea este obligatorie în concurența cu arhi-rivalul european Airbus.China este pe cale să depășească SUA ca principală piață pentru transportul aerian până în 2022, mai repede decât era de așteptat, conform Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA). Boeing a estimat pentru China un necesar de 7.680 de avioane în următorii 20 de ani, în valoare de 1,2 trilioane de dolari, plus servicii comerciale de 1,5 trilioane pentru noua flotă.

Cum a reușit Huawei să devină compania non-grata mai pretutindeni ● Va accepta Orient Express doar pasageri care se parfumează cu Dior, poartă Louis Vuitton și beau Moët & Chandon? Atunci se va umple de românii din cluburile de la Mamaia ● Charlie Brown, Snoopy și toată gașca simpatică de la Peanuts vor juca la Apple TV ● Guvernul nigerian acuză de corupție oficiali de la giganți internaționali în tribunale de la Londra și Madrid ● Primul 737 chinezesc a decolat, dar șeful lui Boeing China este nervosBelmond începuse prin a cumpăra în 1976 legendarul hotel Cipriani din Veneția. Un an mai târziu a început să adune vagoane din trenul Venice Simplon-Orient-Express, făcut celebru de Agatha Christie în romanul „Crima din Orient Express”, iar în 1982 a relansat serviciul de lux între Londra și Veneția cu vagoane originale din anii 1920 și `30. Compania operează de asemenea liniile British Pullman, Royal Scotsman, Grand Hibernian în Irlanda, Andean Explorer în Peru și Eastern & Oriental Express între Bangkok și Singapore. Ea deține Club „21” din New York, un restaurant preferat de Donald Trump și de secretarul trezoriei SUA, Steven Mnuchin, dar și un hotel lângă Machu Picchu și un safari de vânătoare în Botswana. LVMH va plăti 25 de dolari/ acțiune, un premium de 42% față de prețul de închidere de joi. (The Guardian)Este o mișcare de anvergură pentru Apple, care produce filme în acest an pentru biblioteca sa de conținut original cu care-și va lansa servicul de streaming la concurență cu Netflix, Hulu și Amazon. Nu s-a comunicat dacă va fi o aplicație de sine-stătătoare sau va coexista cu altele pe platforme ca Apple TV, dar o știre recentă a anunțat că va fi lansată în prima jumătate a lui 2019. În pregătire, Apple și-a asigurat serviciile unor talente ca M. Night Shymalan, Steven Spielberg, Reese Whiterspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell și Oprah Winfrey. Fără îndoială, este de așteptat o escaladare în 2019 a „Streaming Wars”, care au oferit deja pentru prima oară în acest an mai mult conținut original pe streaming decât au făcut-o televiziunile „clasice” via antenă sau cablu. (The Week)Câmpul OPL 245 este deja obiectul unui proces pentru corupție în derulare la Milano, în care actuali și foști oficiali de la Shell și Eni sunt pe banca acuzaților. (Reuters Africa)Dar Boeing, cel mai mare exportator american, s-a găsit în prima linie a războiului comercial declanșat de președintele Trump prin taxe de miliarde de dolari pe produsele importate din China, ca pedeapsă pentru ceea ce a numit practici incorecte. El a învinuit și companiile americane care investesc în fabrici peste hotare. China a răspuns la fel, iar tatonările au durat luni de zile, până când președinții Trump și Xi Jinping au convenit la un armistițiu pentru ca oficialitățile să negocieze un acord cuprinzător. „Dacă situația mă face nervos? Sigur că da! Sunt împrejurări dificile.”, a spus sâmbătă reporterilor John Bruns, președintele lui Boeing China, citat de Reuters. (CNN)