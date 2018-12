Creșterea salariului minim a dus la pierderea multor locuri de muncă în Coreea de Sud

​Urmăresc de peste jumătate de an ce se întâmplă în Coreea de Sud cu strategia creșterii bazată pe mărirea salariului minim, având în vedere că în România mergem pe o idee similară. Diferențele sunt mari, acolo existând o economie puternică, cu investiții mari în cercetare și inovare, dar nu numai. Luni, multe publicații sud-coreene au scris despre eșecul strategiei economice income-led growth. Guvernul încearcă continuarea strategiei, dar cu o corecție importantă: Un fond pentru ajutorarea micilor companii care plătesc salariul minim, având în vedere pierderea multor locuri de muncă în ultima jumătate de an.





Foarte pe scurt:

Majorarea cu două cifre a salariului minim a dus la pierderea multor locuri de muncă

Au fost afectate persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de această politică

Președintele sud-coreean a schimbat discursul

Se va face un fond cu care antreprenorii mici ar urma să fie ajutați, având în vedere impactul negativ asupra afacerilor și locurilor de muncă

Ministrul finanțelor Hong Nam-ki: Echipa economică este îngrijorată de impactul de anul viitor al creșterii salariului minim



Administrația Moon Jae-in a anunțat, recent, o nouă direcție privind politica economică de anul viitor focusându-se pe revitalizarea economiei, dar face un pas în spate în ceea ce privește așa-numita „income-led growth”, care a costat multe locuri de muncă.



Pentru a realiza o națiune inovatoare trebuie să punem în practică politici care să vitalizeze economia prin inovare în reglementare și să încurajăm investițiile și, în același timp, să ridicăm economiile regionale printr-o dezvoltare echilibrată”, a spus Moon.



Moon a renunțat la retorica privind creșterea veniturilor, ca un pilon cheie a „J-nomics” (cum a fost denumită inițial, de la Jae-in n.r.). El a spus că guvernul se va uita asupra măsurilor suplimentare pentru a atenua efectele creșterii salariului minim și a anunțat o săptămâna de lucru mai scurtă.



Chiar a dat de înțeles că aceste măsuri, salariul minim și săptămâna de lucru, trebuie discutate cu societatea.



Mulți se tem că politicile de creștere a venitului minim au costat locuri de muncă, în special în rândul gospodăriilor cu venituri mici care ar fi trebuit să beneficieze de creșteri.



Este o schimbare mare față de poziția sa de la începutul anului când era încrezător.



Pe 31 mai, el a contrazis statisticile spunând că mărirea salariului minim a contribuit la creșterea numărului de locuri de muncă îmbunătățind veniturile gospodăriilor sărace. Aceste comentarii au fost criticate punându-se întrebarea ce statistici a primit. Conform datelor de la finalul lunii iulie s-au pierdut 147.000 de locuri de muncă (probabil de la începutul anului n.r.), potrivit unei știri a Reuters publicată în august, fiind cel mai mare declin din 1998.



Deși au mai rămas 2 săptămâni din an, mulți indicatori arată că persoanele din grupele cu venituri mici au câștigat mai puțin sau și-au pierdut job-urile.



Popularitatea președintelui Moon a căzut, în special în rândul tinerilor. Cel mai recent sondaj arată că dacă ar fi alegeri ar fi votat de 45% dintre cetățeni, în scădere cu 4% față de săptămâna trecută.



Noul ministru al finanțelor Hong Nam-ki a spus:



„Echipa economică este îngrijorată de impactul de anul viitor al creșterii salariului minim (de 10,9%). Pentru anul viitor am securizat un Fond pentru stabilitatate locurilor de muncă în valoare de 2,4 miliarde dolari și am făcut mari ajustări în privința standardului pe care îl va primi fondul”.



De asemenea, a precizat că guvernul va veni cu măsuri care să ajute proprietarii de afaceri mici, în special cei afectați de salariul minim.



„Scopul politicii din acest an este să se concentreze în principal pe revitalizarea economiei”, a mai spus Hong.



Guvernul se așteaptă ca economia să crească cu 2,6-2,7%, anul viitor, la fel ca în acest an. Aceasta este cea mai mică creștere din 2012, când economia a urcat cu 2,3%.



Ministrul finanțelor a punctat că refocusarea politicilor nu înseamnă că administrația va renunța la income-led growth.



„Cele trei noțiuni, income-led growth, innovative growth și fair economy” reprezintă agende foarte importante. Anul viitor vom continua cu proiectele income-led growth, dar cu întăriri”.



The Korea Herald spune că în ianuarie salariul minim a crescut la circa 6,7 dolari/oră, cu 16,4% peste nivelul de anul precedent. Creșterea de două cifre a fost mereu citată ca fiind motivul pierderii locurilor de muncă.



Președintele spune, în continuare, că este nevoie de răbdare până când politicile economice vor avea rezultate vizibile.





Impactul majorării nejutifificate de două cifre a salariului minim este confirmat si un studiu publicat vineri, aici.





Surse: JoongAng Daily, The Korea Herald, Reuters