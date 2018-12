Ce se va întâmpla cu Pilonul II de pensii/ Pașii următori

​Cerințele de capital cerute pentru administratorii fondurilor de pensii Pilon II vor duce la distrugerea sistemului de pensii administrate privat. Prin OUG au fost introduse diverse prevederi care vizează sectorul, precum reducerea comisioanelor. Nimic din toate modificările nu contează, potrivit reprezentanților Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), având în vedere noile cerințe de capital. Ei consideră că reprezintă „o distrugere programată”. HotNews.ro a discutat cu purtătorul de cuvânt al APAPR pentru a afla ce se va întâmpla în continuare, având în vedere că până la jumătatea anului deja trebuie să fie prima majorare de capital, lucru care nu poate fi realizat.





Foarte pe scurt:

Nimic din noua OUG privind Pilonul II nu mai contează, având în vedere cerințele de capital care nu pot fi acoperite

ASF va deveni administrator peste 11 miliarde euro

Posibil ca oamenii să primească puncte la pensie, dacă acțiunile vor merge la viitorul Fond Suveran, titlurile de stat vor fi anulate, iar cash-ul se va muta la buget

Gabriel Biriș: În mintea lui Teodorovici, randament reprezintă pixul politcianului. Asta nu înseamnă randament, că a crescut deficitul.

Urmează să se dea o Hotărâre pentru creșterea salariului minim în construcții

Cei 3,75% reducere a contribuțiilor în construcții reprezintă plata la Pilonul II, potrivit fiscaliștilor

Fiscaliști: O fi bine că începem să facem diferențieri pe categorii de persoane?

Administratorii vor analiza și vor vedea dacă mai este o soluție. Foarte probabil nu, și atunci se urmează calea legală.

Calea legală e cu supraveghere specială, administrare specială și devine ASF administrator peste 11 miliarde euro.

Foarte posibil ca titlurile de stat stă fie anulate

Cash-ul ar putea fie mutat la buget

Acțiunile ar putea merge la Fondul suveran

Oamenilor le vor da niște puncte de pensie.









Înțeleg că omul nu plătește impozit, ca IT-știi, cercetătorii, considerăm că e un domeniu strategic, dar la contribuții, unde sunt contribuțiile omului și beneficiază de asigurare de sănătate fără plată, o fi corect?

Unul care obține salariul minim pe economie în domeniul normal de activitate plătește contribuție de sănătate cu care să suporte și cheltuiala ăluia care are salariu de 3.000 de lei în construcții. O fi bine? Va genera niște tensiuni. Oamenii vor spune: OK, noi suntem mai fraieri?

O fi bine că începem să creem diferențierile astea pe categorii de persoane?



„Pot să modifice orice în acel OUG. Dacă țin cerințele de capital de 800 milioane euro, adică de două ori mai mult decât a încasat toată industria până și trebuie să aducem jumate în șase luni, suntem ”Pa!”. Dacă tu îmi ceri să iau comision 1% din contribuții și să aduc capital 5-7-10% din contribuții nu mai are cum să se mai întâmple nimic”, a declarat Mihai Bobocea, purtător de cuvânt APAPRCea mai mare problemă la Pilonul II din noua OUG o reprezintă cerințele de capital, consideră și, partener Biriș Goran și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor.„Pentru mine, Teodorovici reprezintă o imensă dezamăgire. Cum să vii să spui că Pilonul I are randament 15%? În mintea lui, randament înseamnă pixul politicianului care mărește punctul de pensie din pix. Dacă te uiți pe ultimii ani de zile, pensia a crescut. Asta nu înseamnă randament, că a crescut deficitul. Îl luăm de la copiii noștri acum. Spune: „randament”. Păi randamentul tău pe banii mei, cum să fie asta? În Pilonul I mai sunt zero bani, de fapt minus, că primesc bani de la buget. Zero înmulțit cu orice îți dă zero. Credeam că el e un pic altfel din discuțiile pe care le-a avut. Toată vara spus că se consultă cu mediul de afaceri. Știți ce s-a ales de asta? Absolut nimic”, a spus Biriș, pentru HotNews.ro.Noua Ordonanță de Urgență adoptată vineri, denumită prin spațiul online „Ordonanța lăcomiei”, prin care se introduc noi taxe, are prevederi speciale privind sectorul construcțiilor. S-a vehiculat introducerea în acest document a salariului minim de 3.000 de lei în sector. De fapt, prin această OUG s-a creat doar cadrul prin care se dă posibilitatea Guvernului de a veni cu o Hotărâre de Guvern prin care să se introducă acest salariu. Probabil aceasta va fi adoptată în ianuarie.HotNews.ro a discutat cu specialiști în fiscalitate și se pare că scutirea de 3,75% la asigurări sociale în sectorul construcțiilor se referă la contribuția aferentă Pilonului II. Cu alte cuvinte, angajații din construcții nu vor mai contribui la pensia administrată privat.Textul OUG-ului adoptat spune așa:„Prevederi speciale pentru domeniul construcțiilor(1) În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit.a) se reduce cu cota de 3,75%.”„La articoul 71 se dă posibilitatea guvernului ca prin HG să stabilească salariul minim pe domenii de activitate. Probabil se va da un act normativ de stabilire a salariului minim în construcții la 3.000 lei. Acum, pe Codul fiscal, au venit cu niște scutiri la articolul 66. De asemenea, acolo unde sunt scutirile pentru IT-ști au băgat scutire din domeniul construcțiilor. Adică au băgat toți angajații care lucrează într-o zonă legată de construcții, unde sunt incluse și domenii conexe”, au declarat specialiștii în fiscalitate.Documentul mai spune așa:veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar, inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă;Dacă ar fi unul cu salariul mai mic, teoretic nu ar mai fi scutit de impozit. Deci urmează a se da o Hotărâre de Guvern în acest sens prin care se stabilește salariul minim.„Se creează o categorie de persoane, care nu au doar scutire de impozit, ci și scutire de contribuții de sănătate și o reducere la contribuția de pensie. S-ar putea să deschidă o poartă și către alte categorii: că vor și ele scutire de impozit că și acolo sunt probleme”, menționează sursa citată.„Poate e unul care lucrează la birou în construcții. Înțeleg că pe ăla care se urcă pe schelă trebuie să-l încurajăm să se întoarcă în țară. Poate în instrucțiunile, care vor veni prin ordin comun al ministrului Finanțelor și cel al muncii, se vor băga categorii de activități. Cel care stă la birou dar lucrează în domeniul construcțiilor nu ar trebui să aibă nicio diferențiere față de cel care lucrează la birou într-o firmă de altceva. Poate aici vor fi separate activitățile”, consideră specialiștii contactați de HotNews.ro.