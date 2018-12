Financial review Prima pagină a presei străine: Închiderea sucursalelor bancare se intensifică. Statul ar putea interveni. Nu e nevoie ca spiritul Crăciunului să fie unul creştin. Firmele americane își majorează avantajul pe piața mondială

Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Închiderea sucursalelor bancare se intensifică. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Crăciunului să fie unul creştin. ● Handelsblatt: În ciuda turbulențelor, firmele americane își majorează avantajul pe piața mondială. Lectură plăcută!







Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului

Bangladeshul sfidează gravitația economică și politică. Începând de la războiul de independență cu Pakistanul din 1971, țara s-a făcut mai degrabă cunoscută prin tragediile prin care a trecut: înrăutățirea sărăciei, catastrofele naturale și una dintre cele mai mari crize ale refugiaților, după afluxul a 750 000 de musulmani Rohingya care au fugit din cauza persecuțiilor din Myanmar.





De la foametea din 1974, țara obține acum aproape toată producția de alimente din surse interne. Cu o populație de 166 de milioane de persoane, venitul pe cap de locuitor a crescut de aproape trei ori din 2009, ajungând la 1.750 de dolari anul acesta. Iar numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă - clasificat sub 1,25 dolari pe zi - s-a diminuat de la aproximativ 19% din populație la mai puțin de 9% în aceeași perioadă, potrivit Băncii Mondiale.





La începutul acestui an, Bangladesh a sărbătorit un moment crucia, îndeplinit criteriile ONU pentru trecerea la statutul de economie emergentă. Pentru premierul Sheikh Hasina, acest lucru înseamnă un impuls semnificativ pentru imaginea națiunii.





"Ieșirea din statul de economie subdezvoltată ne dă putere și încredere, ceea ce este foarte important, nu numai pentru liderii politici, ci și pentru oameni", a declarat ea revistei Nikkei Asia Review într-un interviu exclusiv din numărul pe decembrie. "





Pe mai multe fronturi, performanța economică a Bangladeshului a depășit într-adevăr chiar și țintele guvernamentale. Cu o strategie națională axată pe industria prelucrătoare - dominată de industria de îmbrăcăminte - țara a înregistrat o creștere a exporturilor cu o rată medie anuală de 15-17% în ultimii ani pentru a ajunge la un record record de 36,7 miliarde de dolari în iunie 2018. Ei sunt pe cale să atingă obiectivul guvernului de 39 miliarde USD în 2019, iar doamna Hasina a cerut să se atingă valoarea de 50 miliarde dolari până în 2021 pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a Războiului de Eliberare.





Conceptul își valorifică cu exactitate densitatea record a populației din Bangladesh, utilizându-se ceea ce Faisal Ahmed, economist-șef al Bangladesh Bank, numește "dividendul de densitate. "Apropierea populației noastre ne-a ajutat, de asemenea, să proiectăm și să răspândim idei sociale și economice, cum ar fi microfinanțarea și asistența medicală low-cost. Dar trebuie să gestionăm mai bine resursele noastre terestre rare și o parte din răspuns este de a dezvolta parcuri industriale și zone economice speciale care să funcționeze bine ", a spus el.





Din 1981, doamna Hasina a condus Liga Awami, care a fost fondată de tatăl ei, Sheikh Mujibur Rahman, primul președinte al țării. Acesta a fost ucis de personalul armatei împreună cu majoritatea membrilor familiei sale în 1975. Partidul s-a bucurat de un sprijin puternic în mai multe serii de alegeri trecute, dar activiștii din opoziție și grupurile pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la eventualele fraude de vot, vorbind și de tactici de intimidare.







Industria textilă din Bangladesh ar putea câștiga dacă exporturile de articole de îmbrăcăminte din China sunt lovite de războiul comercial prelungit dntre SUA și China. Intensificarea concurenței internaționale a generat deja o consolidare în industria de îmbrăcăminte din Bangladesh, reducând numărul de fabrici cu 22% în ultimii cinci ani la 4.560.





În timp ce unii ar putea pune întrebări despre investițiile atât de mari ale Beijingului, doamna Hasina a spus că este pur și simplu o recunoaștere a faptului că China va juca un rol mai mare în regiune. "Politica noastră externă este foarte clară: relații de prietenie cu toată lumea", a spus ea. "Ce fac China și SUA între ele este doar treaba lor".





Les Echos: Închiderea sucursalelor bancare se intensifică. Statul ar putea interveni







Simbol al transformărilor industriei bancare, închiderea agențiilor agită spiritele. Mișcarea nu se va opri. La mijlocul lunii decembrie, LCL a anunțat printr-un email intern un nou proiect de reducere a rețelei de sucursale. Alte instituții ar putea urma aceeași cale. Planurile de transformare ale marilor grupuri franceze indică deja o accelerare până în 2020 a planurilor de închidere a sucursalelor. Societe Generale își planifică reducerea amprentei rețelei cu 16% între 2017 și 2020, față de un ritm de 10% observat între 2014 și 2017. Trebuie spus că rețelele agențiilor franceze se numără printre cele mai dense din Europa. Din 2007, aproape 5% din agenții au fost închise în Franța, față de 24% în Germania, unde recesiunea a fost mai spectaculoasă. Senatul începe să fie preocupat de aceste transformări. La sfârșitul lunii noiembrie, Camera Superioară a adoptat un proiect de lege pentru a reduce dezertificarea bancară, mai exact, dispariția ATM-urilor din zonele rurale.







La mijlocul lunii decembrie, LCL a anunțat intern un nou proiect de reducere a rețelei de sucursale. Față de cel vechi, acest proiect prevede închiderea și mai multor sucursale, dar și deschiderea a cel mult 25 de noi unități. Închiderea a 198 de agenții în ultimii ani nu a dus la pierderi de clienți. "Scăderea (numarului de clienți) este de sub 1%, iar economiile anuale sunt de 14 milioane de euro", spune LCL într-un document intern.







Alte instituții ar putea urma aceeași cale, deoarece rețelele băncilor franceze rămân foarte mari în comparație cu media europeană. Numărul agențiilor a scăzut cu numai 5% în Franța începând cu 2007, care are încă 37.209 sucursale bancare, un record pe vechiul continent. Germania, de asemenea, atinge pragul de 30.000 de unități, cu 10.000 agenții închise în zece ani.







La BNP Paribas, lucrurile sunt mai puțin clare: banca a anunțat la începutul anului 2017 intenția de a închide 10% din sucursalele sale până în 2020, cu un ritm ușor mai mare decât cel observat începând cu 2014. Dar trebuie spus că în Franța BNP Paribas a fost prima bancă ce a trecut la restructurarea rețelei.







Potrivit datelor elaborate de Jean-Marc Velasque, un expert la Sopra Banking, 1% dintre orașe concentrează 30% din sucursalele bancare.





Un proiect de lege privind deșertificarea bancară a fost adoptat de Senat. Acest lucru limitează libertatea băncilor de a retrage bancomatele din zonele rurale.







"Un colț de natură nealterată. Astfel este prezentat pe site-ul său, orașul Saint-Anthème situat în Puy-de-Dome. Pentru cei 900 de locuitori ai săi, orășelul a devenit unul dintre puținele ”deșerturi” bancare din Franța, subiect care a agitat Senatul luna trecută . „Singurul ATM a fost inchis in primavara anului trecut si acum trebuie sa conduci 25 de minute pentru a găsi unul într-un oraș mai apropiat“, spune Jean-Luc Cumpat, consilier departamental din Puy-de-Dôme. Operat de Groupama Banque, distribuitorul în cauză a fost închis în urma achiziției asiguratorului de către Orange. Dar Saint-Anthème nu este un caz izolat. "În zonele rurale, oamenii sunt uneori forțați să călătorească 30 km pentru a putea retrage bani. Există mecanisme de distribuire a numerarului (cash-back), dar acestea nu sunt disponibile pretutindeni. ”Unii comercianți nu sunt echipați cu terminale de plată din cauza costului lor sau pentru că nu au o conexiune bună”, a declarat senatorul Éric Gold, autor al acestui proiect de lege privind "deșertificarea bancară din zonele rurale".





Dar, spun alți senatori, aceasta nu este o problemă națională. În mediul rural, dificultățile de acces la îngrijire și la școli sunt mai mari decât cele de acces la bani. Proiectul de legea urmează să fie studiat de Adunarea Națională.







The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Crăciunului să fie unul creştin

Am avut cândva un student taiwanez care era pe punctul de a-şi petrece primul Crăciun într-o ţară cu o cultură creştină. În Taiwan budismul şi taoismul sunt principalele două religii, astfel că pentru el Crăciun nu însemna altceva decât Moşul şi cadouri. Am încercat să-i explic elementele esenţiale ale poveştii biblice. Nu l-am mai văzut niciodată râzând atât de mult. Era clar că nu învăţase încă tradiţia occidentală de a arăta un respect sobru faţă de credinţele religioase ale oamenilor. Dar nici nu-l poţi învinovăţi pentru că găseşte întreaga poveste ridicolă: Dumnezeu trimiţându-şi unicul fiu să moară pentru păcatele omenirii, o naştere virgină, vrăjitori urmărind o stea, îngeri apărându-le unor ciobani. Cu siguranţă chiar şi cei prea politicoşi pentru a hohoti pe faţă chicotesc în sinea lor văzând credulitatea unor semeni de-ai lor.





Dacă ţi s-a întâmplat cumva să fii partea afectată de o asemenea derâdere, probabil că ai protestat, spunând că este profund nedrept. La urma urmei, câţi creştini practicanţi cred cu adevărat că povestea naşterii lui Isus este efectiv istorie sau că Maria a fost într-adevăr fecundată de Sfântul Duh? Dar cum putem să luăm Crăciunul în serios dacă nu luăm literalmente povestea lui? Cum facem ca el să nu mai fie doar un basm infantil, ceva bun la a inspira teme pentru felicitări de Crăciun şi concerte de colinde?





Răspunsul s-ar putea afla la câteva sute de mile de patria studentului meu chicotitor. Acum câţiva ani am vizitat Japonia şi am mers la mai multe sanctuare şintoiste. Acolo oamenii practică nişte ritualuri care sunt cel puţin la fel de derutante pentru necunoscători ca şi Crăciunul pentru adolescenţii taiwanezi. Vizitatorii mai întâi se înclină când trec prin poarta „torii”, care marchează intrarea în spaţiul sacru. La foişorul cu apă „temizuya” ei fac ritualul de purificare „misogi”: scot un singur polonic cu apă, din care îşi toarnă întâi pe mâna stângă, apoi pe dreapta. Ulterior îşi clătesc gura fără a atinge polonicul cu buzele şi aruncă restul de apă. Numai acum pot ei saluta spiritul („kami”) care sălăşluieşte în sanctuar.







Ei fac acest lucru mai întâi printr-o ofrandă de monede, apoi făcând să sune un clopot. Apoi se înclină de două ori şi-şi plesnesc palmele de două ori pentru a-şi exprima bucuria de a-l întâlni pe kami. După ultima plesnire a palmelor, mâinile le rămân o clipă împreunate cât contemplă sentimente de gratitudine, după care urmează plecăciunea finală. Dar câţi dintre aceşti tineri japonezi - adesea îmbrăcaţi la modă şi bine educaţi - care fac aceste ritualuri cred cu adevărat că acolo sălăşluiesc nişte kami care chiar apreciază veneraţia ce li se arată? Încearcă să răspunzi în mod serios la asta, şi vei realiza curând că întrebarea a fost greşit pusă.





Un bun punct de plecare pentru rezolvarea acestui puzzle îl constituie expresia japoneză „te naşti şintoist, mori budist”, având adesea inserată între cele două elemente sintagma „te căsătoreşti creştineşte” sau „trăieşti confucianist”. Expresia reflectă momentele vieţii în care unul singur dintre aceste curente este mai pregnant. Bebeluşii sunt primiţi pe lume prin ritualuri şintoiste, adulţii trăiesc conform principiilor confucianiste şi primesc înmormântări budiste. Totuşi, acest amestec de credinţe nu este în esenţă secvenţial, mai degrabă el este concomitent. Oamenii sunt în mod uzual sincretici în chestiunile religioase, combinând elemente ale unor tradiţii diferite. Este un fapt adesea evident şi în plan fizic. Templul budist Kiyomizu-dera şi sanctuarul şintoist Jishu-jinja din Kyoto formează un ansamblu unitar, iar japonezii care le vizitează fac ritualuri la ambele.





Acest lucru se leagă de supoziţia larg răspândită că realitatea are o natură misterioasă, iar noi nu o putem cuprinde în cuvinte şi concepte.







Religiile şi ritualurile oferă mijloace prin care ne putem orienta către ceea ce nu putem înţelege pe deplin. În consecinţă, un individ poate adopta mai multe viziuni despre lume, întrucât e evident că toate sunt imperfecte - tentative umane incomplete de a surprinde adevăruri supreme - şi oricare dintre ele nu va izbândi decât parţial. Aşadar, chiar dacă unii preoţi şintoişti („kannushi”) pot insista pe ortodoxia doctrinară, pentru cei mai mulţi kami pot fi înţeleşi într-un sens larg drept o expresie a misterului naturii însufleţite şi a veneraţiei pe care cu toţii ar trebui s-o avem pentru ea.





Un alt motiv pentru care religia este sincretică în toată Asia de Est este acela că funcţia ei este aceea de a-i apropia pe oameni unii de alţi, în aceeaşi măsură în care este şi cea de a-i apropia pe oameni de divinitate. A vizita un sanctuar şintoist sau a avea o înmormântare budistă este o modalitate de a admite că provii şi faci parte dintr-o cultură anume, cu propriile ei tradiţii. Din acest punct de vedere, nu mai contează cu adevărat ce fel de ritualuri faci, atât timp cât ele sunt aceleaşi cu cele respectate de semenii şi strămoşii tăi.





Spiritul sincretic este dificil de importat în Occidentul monoteist, deoarece vreme foarte îndelungată religia a însemnat aici pretenţii concurente de a fi unica credinţă autentică, de unde au rezultat frecvent războaie şi schisme. Însă acest exclusivism şi această interpretare literală sunt subminate acum pe două fronturi. Mulţi teologi încearcă de o vreme să argumenteze că creştinismul ar trebui să fie interesat de practică mai mult decât de doctrină, oferind pilde moralizatoare, iar nu istorie literală. Printre lozincile lor erudite, exprimate în greacă şi latină: praxis nu doxa, mythos nu logos. Iar în mediul cultural general, cei mai mulţi oameni au încetat deja să creadă în adevărul literal al poveştilor Bibliei cu decenii în urmă, chiar şi dacă au continuat să acorde importanţă învăţăturilor şi sărbătorilor creştine.





Ambele grupuri s-au izbit de opoziţia multor credincioşi religioşi, care încă mai susţin importanţa acceptării divinităţii lui Isus şi a învierii lui drept realităţi istorice. Aceşti adepţi ai interpretării literale îşi găsesc aliaţi neaşteptaţi în persoana multor atei, care consideră că această credinţă dogmatică este o ţintă facilă pentru scepticismul lor raţional.





O privire spre Est i-ar putea ajuta pe aceia care preţuiesc creştinismul, dar nu pot lua Evanghelia drept literă de evanghelie. Acest lucru oferă o modalitate de a îmbrăţişa fără rezerve un Crăciun creştin, fără a fi obligat să crezi în nişte basme ridicole. El poate însemna a privi sărbătoarea ca pe o cale de a-ţi recunoaşte apartenenţa la o cultură şi o tradiţie care o celebrează de secole, fără a face neapărat tot ce presupune ea; de a împărtăşi o sărbătoare colectivă atunci când împărtăşirea în sine este mai importantă decât obiectul împărtăşirii. Ar putea fi de asemenea o modalitate simbolică de a recunoaşte, în toiul întunecimii iernii, că orice copil nou-născut este o expresie a credinţei că va veni un viitor mai bun.





Dacă Crăciunul ar ajunge să însemne acest lucru, atunci şi Occidentul şi-ar puteadezvolta propriul său sincretism, unul în care cineva poate fi păgân de solstiţiu, creştin de Crăciun şi ateu de Anul Nou. (RADOR)







Handelsblatt: În ciuda turbulențelor, firmele americane își majorează avantajul pe piața mondială

Trei companii americane sunt mai valoroase decât primele 30 de companii germane.







În mass-media americană, s-a avansat ipoteza că Trump ar fi discutat în cercurile private despre posibilitatea de a-l retrage pe șeful Fed Jerome Powell. Cu toate că Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a încercat să estompeze aceste presupuneri, Wall Street-ul a reacționat imediat.







Potrivit calculelor Handelsblatt, 54 dintre cele 100 de cele mai valoroase corporații din SUA provin acum din SUA , mai mult decât oricând. Pe primele trei locuri se află companiile de tehnologie. Microsoft , Apple și Google. Europa se situează pe locul al doilea: doar 21 de companii europene se situează în top 100, cu trei mai puțin decât în ​​anul precedent. Germania se situează pe locul 57 cu SAP, Siemens (81) și Allianz (98).





"Investitorii se așteaptă ca companiile digitale să dicteze regulile, așa cum au reușit deja unele dintre cele mai importante companii de internet", spune Hubert Barth, președintele consiliului de administrație al firmei de audit EY. Nimeni nu simbolizeazî mai bine modul în care granițele industriei pot fi regândite decât Amazon - dar și Apple sau Google Holding Alphabet.





În Occident nu există nici o zicală de genul „te naşti catolic, trăieşti budist, mori metodist” care să aibă măcar sens, doar dacă vorbim de un individ care se tot converteşte. Însă acest fapt se datorează doar faptului că, în Occident, aderarea la o religie necesită în general conformarea la nişte doctrine precis definite şi protejate cu gelozie de către monoteisme exclusiviste. În toată Asia de Est există o mai mare tendinţă de a trata religia în primul rând ca pe un ghid de a trăi, fără a se face prea mare caz de amănuntele doctrinare.Donald Trump mișcă pe piețele bursiere - atât în sus cât și în jos. În ajunul Crăciunului, piețele bursiere din SUA s-au prăbușit cu puțin sub trei puncte procentuale. Căderea s-a datorat "închiderii parțiale" a serviciilor publice în SUA pe fondul disputei privind zidul de la frontiera SUA cu Mexic. Chiar și cei care au fost sceptici față de perfoemanțele companiilor tech, își revizuiesc părerile. De exemplu, Warren Buffett, car la început a declarat deschis că va evita investiții în modele de afaceri pe care nu le înțelege, gen Apple , Alphabet & Co. În ultimul an, managerul de active de 88 de ani și-a mărit participația la Apple la 258 milioane de acțiuni. Valoarea lor totală este acum 34 de miliarde de euro. El a înțeles că producătorul iPhone nu e deloc o companie de tehnologie complicată, ci un producător de bunuri de consum cu un brand bine-cunoscut și loialitate ridicată a clienților. Exact ca și Coca-Cola - de asemenea, o altă investiție importantă din portofoliul lui Buffett.