Financial review Prima pagină a presei străine: Apple trage semnalul de alarmă. Așteptările industriașilor francezi de la 2019. Cum se vede economia Germaniei în acest an, din cinci puncte cheie. Comerţul exterior al Ungariei a doborât toate recordurile

Financial Times: Apple trage un semnal de alarmă, îngrijorat de încetinirea economiei globale

Avertismentul neașteptat al Apple privind vânzările slabe din China a provocat temeri legate de sănătatea economiei mondiale, alarmând piețele financiare și fîcându-i pe brokeri să parieze pe reducerea dobânzilor în 2019 de către Rezerva Federală.





Indicele Nasdaq Composite, care cuprinde sectorul de înaltă tehnologie, a scăzut cu peste 3 procente, în vreme ce indicatorul S & P 500 a scăzut cu 2,5 procente.







Kevin Hassett, președintele Consiliului consilierilor economici al Casei Albe, a avertizat că războiul comercial american-chinez ar putea conduce la creșterea numărului de companii care și-ar putea vedea în acest an veniturile diminuate și profiturile în contracție.





Scaderea brusca a actiunilor Apple inseamna o reducere a capitalizării de piață a companiei la 676 de miliarde de dolari.







"Chiar dacă am anticipat anumite provocări în piețele cheie emergente, nu am prevăzut amploarea decelerării economice, în special în marea Chină", a spus Tim Cook, director executiv al Apple.





Investitorii au devenit din ce în ce mai îngrijorați de o apropiată încetinire globală a creșterii economice. Indicele Caixin al sectorului privat chinez, care indică activitatea din producție, a indicat o contracție pentru prima dată în 19 luni, iar joi, indicele ISM Manufacturing al Indiei (pentru decembrie) a fost mult mai slab decât se aștepta.





Putini economiști se așteaptă ca economia SUA să intre in acest an în recesiune, dar preocupările legate de implicațiile încetinirii economiei chineze sunt în creștere, având în vedere rolul foare important al gigantului asiatic în recuperarea economic globală.





Robin Li, directorul executiv al motorului de căutare chinez Baidu, a avertizat, de asemenea, miercuri angajații săi că "se apropie o iarnă" pe măsură ce economia chineză slăbește.







Les Echos: Ce așteaptă industria franceză de la 2019

Pentru producătorii francezi, 2019 va marca nevoia de adaptare la nou complet diferit. Atât din punct de vedere geopolitic, cât și social și tehnologic. Prima provocare este acea de a supraviețui într-o lume tot mai imprevizibilă din cauza "războiului rece" dintre SUA și China.





În 2019, războiul comercial va fi ca o sabie a lui Damocles pentru giganții industriali. "Noi, fabricăm multe în China. În cazul în care Statele Unite ar impune mâine taxe de 25%, vom avea un cost suplimentar de 7% pentru aceste produse, ceea ce ar duce la o creștere a prețurilor de 3%” spune un lider al producătorului de echipamente electrice Legrand.







Problema este că aceste tensiuni au ca efect slăbirea creșterii globale. "Producătorii sunt obișnuiți cu încetiniri ale economiei, dar lucrurile se complică teribil atunci când schimbi regulile în timpul jocului, spune Denis Ferrand, director COE-Rexecode.







"Trebuie să fim mai pragmatici și mai puțin idealiști", explică și Olivier Lluansi, partener la EY și fost consilier pe probleme de industrie la Elysée, sub François Hollande. "Intrăm într-o perioadă în care marile puteri economice duc un război comercial prin reglementări și taxe vamale” , iar în acest sens, alegerile europene vor fi și ele o provocare majoră pentru industrie.







Așteptat pe 29 martie, Brexit va fi o altă provocare geopolitică a acestui an. Lipsa unui acord ar penaliza sever industria. Fabrica Nissan din Sunderland, exportă mai mult de jumătate din producția sa în Europa continentală, iar fabrica Airbus din Broughton (Țara Galilor) fabrică acolo aripile tuturor modelelor de aeronave. "Fabricile de automobile britanice nu mai au timp pentru relocare. Nu pot să cred într-o ieșire a UK din UE fără un acord care să garanteze libera circulație a mărfurilor ", spune Patrick Artus.







Confruntată de ani de zile cu probleme privind recrutarea de forță de muncă dar și de competitivitate, industria franceză va trebui, de asemenea, să se adapteze la schimbările tehnologice și sociale puternice în 2019. Căderea prețului motorinei va avea consecințe serioase. În Franța, 10.000-15.000 de posturi sunt amenințate până în 2030 din acest motiv. În general, "trecerea de la motorul termic la electricitate va fi un tsunami pentru industria franceză ", a declarat Bruno Grandjean, șeful Federației Industriilor Mecanice (FIM).







În producția alimentară și cea de cosmetice, provocarea rămâne recâștigarea încrederii consumatorilor și adaptarea la moda bio și vegană. În acest sens, Danone a creat anul trecut o ofertă eco a Blédina, în timp ce L'Oréal a lansat marca comercială La Provencale în supermarketuri.







Alte articole din Les Echos:





7 evenimente care vor marca 2019

Brexit și alegerile pentru Parlamentul European vor marca anul viitor. Riscul unui război comercial dintre Washington și Beijing și încetinirea economică a acestor doi giganți, sau chiar un accident global, apasă și ele asupra lui 2019.







1) Brexit: ori la bal ori la spital

Totul se va decide la jumătatea lunii ianuarie, când parlamentarii britanici se vor pronunța asupra acordului încheiat de Theresa May cu Bruxelles-ul. Va fi foarte complicat, iar opțiunea unui al doilea referendum, de neconceput cu doar câteva săptămâni în urmă, are 50% șanse. Dar chiar și așa, nimeni nu garantează că britanicii vor vota să rămână în UE.



2) SUA / China: războiul giganților

Rivalitatea dintre cele două puteri majore nu va înceta în acest an. Beijing a luat discursul vicepreședintelui Mike Pence din 4 octombrie ca pe o declarație de război. Pence a denunțat cu violență rară agresiunea economică și militară a Beijingului ca pe o intervenție politică chineză pe pământ american. Armistițiul de la începutul anului - cele două țări și-au dat nouăzeci de zile să negocieze un acord comercial - este unul fragil.







3) Un nou val populist se îndreaptă spre Parlamentul European

Populismul câștigă teren în întreaga Europă. Mișcarea de 5 stele, naționaliștii cum ar fi Fidesz-ul maghiar sau chiar extrema dreaptă din Germania (AfD) sunt pe val și s-au instalat confirtabil la putere în Italia și Austria. Ce impact va avea acest fenomen asupra Parlamentului European? Per total, naționaliști se vor înmulți în Parlamentul european, potrivit Institutului Jacques Delors, de la 150 la 160 de aleși.





4) În India, Modi dorește un al doilea mandat

Narendra Modi, prim-ministrul indian, speră să obțină un al doilea mandat în alegerile din primăvară. Dar va trebui să lupte pentru asta, judecând după ultimele sondaje. Pentru a obține acest al doilea mandat, Modi se poate lăuda că a plasat mai bine India pe scena internațională și că economia țării sale rămâne printre cele mai dinamice





5) instabilitate în Arabia Saudită și Iran

Rivalitatea dintre Teheran și Riyadh va rămâne la cote înalte în 2019, deoarece ambele țări sunt afectate de tensiuni interne. Iranul, sub rezerva sancțiunilor administrației Trump, care și-a redus exporturile de petrol la puțin peste 1 milion de barili pe zi, s-ar putea confrunta cu proteste sociale. Dar regimul dispune de mijloace considerabile de represiune.







6) În Brazilia, prima sută de zile cu Bolsonaro

În cazul lui Jair Bolsonaro din Brazilia, mulți așteaptă să vadă dacă acesta va răsturna totul cu susul în jos sau, dimpotrivă, va fi mult mai blând decât a arătat în ​​timpul campaniei. Primele 100 de zile vor fi cruciale. Echipa pe care a format-o este competentă, cel puțin pe hârtie. Rămâne de văzut dacă șeful statului va părăsi acordul climatic global, așa cum a făcut Trump





7) Putin va continua să-și împingă pionii

Vladimir Putin va continua în acest an jocul provocărilor militare și diplomatice pentru a obține retragerea Occidentului din diferitele teatre care contează pentru el- Orientul Mijlociu și Europa de Est. Liderul Kremlinului ar putea, de asemenea, să anunțe un nou șef de guvern. Cuvinte cheie: să fie rus, circa patruzeci și cinci de ani, loial și ”curat” politic.





Handelsblatt: Ce ne aduce 2019? Cinci elemente cruciale





Economia națională începe anul cu multe semne de întrebare. Deși majoritatea economiștilor cred într-un 2019 pe creștere, lista incertitudinilor este lungă.









Majoritatea economiștilor nu exclud chiar o creștere de 1.5% a produsului intern brut (PIB) în 2019, dar prognozele lor sunt însoțite de o listă a riscurilor care amenință creșterea economiei germane, dependente de export.

Chiar și întreprinderile mici și mijlocii nu mai sunt așa de optimiste cu privire la viitor, potrivit unui sondaj recent. "Ca națiune exportatoare, Germania este strâns legată de evoluția economiilor altor țări. Prin urmare, o încetinire a creșterii economice în China ar provoca, într-adevăr, îngrijorare ", spune economistul-șef, Christoph Schmidt.





Razele de speranță vin dinspre evoluția economiei interne și de la situația bună pe piața muncii. Din acest motiv, ministrul federal al economiei, Peter Altmaier (CDU), se așteaptă ca anul 2019 să fie al zecelea an consecutiv de creștere.





1. Războiul comercial

2. Europa

În tot acest tablou, puțin mai în fundal, stau îngrijorările legate de datoria Italiei, dar și alte conflicte similare cu Comisia Europeană ale altor state.





3. Inovația

4. Investițiile

5. Piața muncii

Din 2004, ocuparea forței de muncă în Germania are o singură direcție: în sus. Cercetătorii de pe piața forței de muncă sunt de acord că acest lucru va fi valabil și în 2019 - deși poate într-un ritm ușor mai lent. "Cel mai mare risc pentru piața muncii din Germania este lipsa de lucrători calificați", spune Andrea Hammermann, expert în piața muncii la Institutul German pentru Afaceri.







Le Point: O sondă chinezească aselenizează pe faţa nevăzută a Lunii





Faţa nevăzută este muntoasă şi accidentată, presărată de cratere, în timp ce faţa vizibilă oferă numeroase suprafeţe plane pentru aselenizare. China se pregătea de mai mulţi ani pentru această operaţiune deosebit de dificilă din punct de vedere tehnologic. O provocare majoră constă în reuşita comunicării cu robotul lunar: faţa nevăzută fiind tot timpul orientată în sens opus Pământului, nu există o "linie de ţintă" directă pentru a transmite semnale, nu se poate decât instala un releu.





Beijingul a dezvăluit în noiembrie o replică a primei mari staţii spaţiale ("Palatul celest"), care ar trebui să fie operaţională în jur de 2022 şi să succeadă ISS, Staţia Spaţială Internaţională. ISS reprezintă o asociere a Statelor Unite, Rusiei, Europei, Japoniei şi Canadei, dar retragerea ei este programată pentru 2024. (RADOR)





MTI: Péter Szijjártó : În 2018, comerţul exterior al Ungariei a doborât toate recordurile

În 2018, comerţul exterior al Ungariei a doborât toate recordurile, anul trecut fiind cel mai bun an din punctul de vedere al stimulării investiţiilor. Niciodată nu au fost realizate atât de multe investiţii străine şi la o valoare atât de mare, a declarat ministrul de externe Péter Szijjártó, la o conferinţă de presă susţinută joi, la Budapesta. În 2018, comerţul exterior al Ungariei a doborât toate recordurile, anul trecut fiind cel mai bun an din punctul de vedere al stimulării investiţiilor. Niciodată nu au fost realizate atât de multe investiţii străine şi la o valoare atât de mare, a declarat ministrul de externe Péter Szijjártó, la o conferinţă de presă susţinută joi, la Budapesta.





Ministrul ungar de externe a precizat că prin sistemul de stimulare a investiţiilor anul trecut au fost realizate 98 de mari investiţii în Ungaria, în valoare totală de 1.380 de miliarde de forinţi, la care Guvernul ungar a contribuit cu o sumă nerambursabilă de 135 de miliarde de forinţi. Datorită acestor investiţii, au fost create 17.024 de noi locuri de muncă, iar salariul mediu plătit de investitorii străini a fost de 425.700 de forinţi, cu 40% mai mare în comparaţie cu venitul mediu plătit de investitorii străini în 2017. Marile investiţii au contribuit la scăderea ratei şomajului, astfel că la acest capitol Ungaria s-a situat pe locul trei la nivelul Uniunii Europene.





Investiţiile străine realizate anul trecut în Ungaria au fost deosebite şi datorită faptului că valoarea lor adăugată este mult mai mare faţă de investiţiile anterioare, iar din punct de vedere tehnologic se situează la un nivel mult mai înalt, astfel că economia ungară a progresat nu numai sub aspect cantitativ, ci şi calitativ, a subliniat şeful diplomaţiei ungare. Péter Szijjártó a mai menţionat că cele mai multe investiţii au venit în Ungaria din Germania, din cele 98 de investiţii mari 28 fiind realizate de firme germane, în valoare de 620 de miliarde de forinţi. În topul investiţiilor locul următor este ocupat de firmele americane, după care urmează firmele din Ungaria.





Firmele americane şi ungare au realizat câte 15 mari investiţii în Ungaria, investiţiile efectuate de firmele ungare depăşind 100 de miliarde de forinţi, a adăugat Péter Szijjártó, care a mai subliniat că cele mai multe investiţii străine au fost realizate în industria de automobile, din cele 98 de mari investiţii 36 fiind realizate în această ramură a economiei, astfel că în această industrie a fost injectat un capital în valoare de 851 de miliarde de forinţi. Pe locul doi se află sectorul serviciilor financiare, urmat de cel al electronicii, domenii în care au fost realizate câte 10 investiţii mari.





Economia ungară se află în perioada de schimbare a dimensiunii, în care accentul nu mai este pus pe numărul noilor locuri de muncă create, ci pe noile tehnologii, precum şi pe cercetare şi dezvoltare. Guvernul ungar a sprijinit anul trecut şapte mari investiţii care folosesc tehnologii inovative, precum şi 10 investiţii realizate în domeniul cercetării şi dezvoltării. În domeniul stimulării investiţiilor, Ungaria s-a clasat în primele zece locuri din lume. Datorită investiţiilor efectuate în 2018, în afară de Germania, Ungaria este singura ţară din Europa în care cele trei mărci de automobile germane au înfiinţat câte o unitate proprie de fabricaţie, în această situaţie fiind la nivel mondial doar China. Pe lângă acestea, companiile Jaguar, Nissan şi Ford au deschis în Ungaria câte un centru de servicii, a mai precizat Péter Szijjártó, care a adăugat că datorită politicii de deschidere spre Orient a Guvernului de la Budapesta, anul trecut au fost realizate în Ungaria 17 investiţii din Coreea de Sud, India, Japonia şi China.





De asemenea, începând cu anul 2014 exportul Ungariei a crescut în fiecare an. Potrivit datelor înregistrate în primele zece luni ale anului 2018, exporturile Ungariei probabil vor depăşi din nou valoarea de 100 de miliarde de euro, în condiţiile în care la sfârşitul lunii octombrie exportul a crescut cu 7,6%, a conchis ministrul de externe al Ungariei.





"Există o mulțime de companii americane care fac vânzări în China și care și-ar putea vedea veniturile sub presiune până la momentul la care vom ajunge la un acord cu China".Piața futures a fondurilor Fed - unde traderii speculează pe direcția ratelor dobânzilor - indică faptul că investitorii consideră că nu există nicio șansă ca Fed să ridice ratele în 2019, iar șansa ca FED să relaxeze politica monetară în acest an este de peste 50% .Robert Kaplan, președintele Rezervelor Federale Dallas, a alimentat, joi, așteptările privind luarea unei pauze în întărirea politicii monetare, indicând faptul că Fed ar trebui să aștepte până va exista o mai mare claritate privind direcția economiei globale."Nu ar trebui să luăm nicio măsură în continuare cu privire la ratele dobânzilor, până când aceste probleme nu vor fi rezolvate", a spus Kaplan într-un interviu acordat Bloomberg.Deși dl Kaplan nu este membru al comisiei de politică monetară a Fed, el este considerat un apropiat al președintelui FED, Jay Powell.Contrastul față de începutul anului 2018 este uriaș. Atunci, economiștii estimau o creștere euforică pentru Germania, acum aceiași economiști se tem de o contracție a economiei. "Grijile lor sunt justificate- spune președintele Ifo, Clemens Fuest- China, motorul economiei globale, ar putea tura mai încet anul acesta.Climatul economic mondial devine din ce în ce mai dificil. "Însă nu e un motiv de panică", spune Fuest într-un interviu acordat Handelsblatt. Institutul Ifo estimează o creștere de doar 1,1% pentru economia germană în 2019 - după un avans de 1,5% în 2018.Cinci factori vor stabili dacă anul 2019 va fi un an bun sau unul rău:Războiul comercial, pe care președintele american Donald Trump îl poartă în special cu China, își produce efectele asupra fluxurilor comerciale. Industria auto americană se plânge de materii prime costisitoare și justifică astfel scăderea vânzărilor și concedierile care au loc."Există motive care ne fac să credem că vom asista la o reducere a creșterii în China. De exemplu, investițiile masive în infrastructură, care crescuseră cu 19,8% în 2017, au crescut cu doar 3,3% anul trecut. Strategia de stimulare a creșterii pare că și-a atins limitele. Pentru 2019, FMI se așteaptă o creștere economică în China de numai 6,2 la sută, după 6,7 la sută în 2018.Christoph Schmidt, expert economic principal și președintele IFO Clemens Fuest explică: cel mai mare risc economic pe termen scurt pentru Germania pe termen scurt este Brexitul. "Un Brexit hard ar afecta în mod semnificativ comerțul dintre Marea Britanie și UE", a spus Fuest pentru Handelsblatt. Institutul de Economie Germană avertizează că PIB-ul german va fi cu 0,5 puncte procentuale mai mic în cazul unui Brexit dur.IMM-urile care nu vor inova se vor confrunta cu dificultăți în a se cupla la o economie globală în plină mișcare. Din acest punct de vedere, Germania nu stă rău: în ultimul clasament al Federației Industriilor Germane (BDI), țara ocupă a patra poziție din 35 de economii luate în calcul. Dar cu o tendință oarecum dezavantajoasă- diferența față de grupul de la vârf este în creștere. Singapore, Elveția și Belgia inovează mai mult și mai repede. Lângă Germania stau Suedia, SUA și Marea Britanie. "Performanța mai lentă în competiția privind inovarea poate fi un motiv de îngrijorare", a avertizat președintele BDI Dieter Kempf.Guvernul federal a recunoscut că devine tot mai urgentă nevoia de a acționa în această direcție. Implementarea investiției în inteligență artificială anunțată la Summit-ul digital și implementarea noilor rețele mobile 5G va fi cheia creșterii viitoare a economiei.Așteptările companiilor pentru următoarele câteva luni au devenit tot mai pesimiste, potrivit ultimului sondaj al Institutului Ifo. "Aceasta exprimă de obicei înclinația către investiții", scriu economiștii Deutsche Bank.Există, de asemenea, o nevoie crescută de investiții în digitalizarea lanțului de producție.Prognozele băncii indică o creștere de 2,7% a investițiilor în echipamente în acest an, în scădere însă față de 2018.Boomul investițiilor în construcții va continua, mai arată analiștii, iar rata de creștere a investițiilor private va scădea marginal la 3%.China investeşte miliarde în programul său spaţial, condus de armată. Beijingul intenţionează de asemenea să trimită un robot pe Marte şi oameni pe LunăChina a reuşit joi aselenizarea, inedită, a unui robot pe faţa nevăzută a Lunii, o premieră mondială care întăreşte ambiţiile spaţiale ale Beijingului. Modulul de explorare Chang'e-4, care a părăsit Terra pe 8 decembrie, a aselenizat fără probleme la ora 10:26 ora Beijingului (ora 2:26 GMT), a informat agenţia China Nouă.El a trimis o fotografie a suprafeţei lunare către satelitul Queqiao, care orbitează în jurul Lunii, a precizat televiziunea publică CCTV. Spre deosebire de faţa Lunii cea mai apropiată de Terra, care este tot timpul orientată spre planeta noastră, nicio sondă sau alt modul de explorare nu a ajuns vreodată până acum pe solul de pe cealaltă parte a Lunii.O operaţiune tehnologică complexăChina a lansat deci în mai un satelit botezat Queqiao (Podul coţofenei), poziţionat pe orbita lunară în aşa fel încât să transmită comenzile şi datele schimbate între Pământ şi modul. În timpul nopţii lunare - care durează 14 zile terestre -, temperaturile scad la -173 de grade. În timpul zilei - echivalentă tot cu 14 zile terestre -, ele pot atinge 127 de grade.Şi, pentru a maximiza dificultatea, Chang'e-4 a fost trimis în direcţia unei regiuni de la polul sud al Lunii, bazinul Aitken, al cărui teren este deosebit de complex şi abrupt. Robotul trebuie să facă studii privind frecvenţele radio joase, resursele de minerale şi cultivarea de roşii şi alte plante.Un "Palat celest" pentru a înlocui ISS?E a doua oară când China trimite un robot să exploreze suprafaţa lunară după micul robot motorizat Yutu ("Iepurele de jad") în 2013, care a rămas activ timp de 31 de luni. Beijingul prevede deja să lanseze anul viitor un Chang'e-5 pentru a colecta eşantioane şi a le trimite pe Pământ.China investeşte miliarde în programul său spaţial, condus de armată. Ea pune sateliţi pe orbită pentru sine (observarea Pământului, telecomunicaţii, sistem de geolocalizare Beidu) sau pentru alte ţări. Ea speră de asemenea să trimită un robot pe Marte şi oameni pe Lună.