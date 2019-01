Globurile de Aur 2019: "The Americans" - cel mai bun serial, "Roma", de Alfonso Cuaron - cel mai bun film străin, ”Bohemian Rhapsody”- cea mai bună dramă

Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din lungmetrajul "Vice", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.



Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") și John C. Reilly ("Stan & Ollie") au mai fost nominalizați anul acesta la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie/ într-un musical.



Christian Bale a mai primit un Glob de Aur în 2011, pentru rolul din "The Fighter".



Anul trecut, premiul i-a revenit lui James Franco, pentru partitura din filmul "The Disaster Artist".

"Roma", de Alfonso Cuaron - desemnat cel mai bun film străin la gala Globurilor de Aur 2019

Drama în alb şi negru "Roma", de Alfonso Cuaron, a primit premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.



Pentru același premiu au mai concurat producțiile "Capernaum" (Liban), "Girl" (Belgia), "Never Look Away" (Germania) și "Shoplifters" (Japonia).



Pelicula "Roma", de Alfonso Cuaron, a fost recompensată cu Leul de Aur la ediţia de anul trecut a Festivalului de la Veneţia.



Alfonso Cuaron a primit premiul Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun regizor

Mexicanul Alfonso Cuaron a primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru filmul "Roma", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.



Bradley Cooper ("A star is born"), Spike Lee ("Black KKKlansman"), Peter Farrelly ("Green Book") și Adam McKay ("Vice") au fost ceilalți regizori nominalizați anul acesta pentru Globul de Aur.



Alfonso Cuaron a mai primit un Glob de Aur în 2014, pentru regia filmului "Gravity".



"The Kominsky Method", desemnat cel mai bun serial de comedie

"The Kominsky Method", o serie online creată de Chuck Lorre și difuzată pe Netflix, a fost desemnată cel mai bun serial de comedie la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.



Anul acesta, la același premiu au mai fost nominalizate serialele de comedie "Barry", "The Good Place", "Kidding" și "The Marvelous Mrs. Maisel".



