Acordul negociat de Theresa May cu UE este ca și compromis în parlamentul britanic, susțin conservatori importanți

Theresa May

Un lider important al curentului pro-Brexit dezvăluie că se întrevede cu claritate ieșirea Regatului Unit din UE fără niciun acord, deoarece înțelegerea negociată cu spatele la zid de premier nu are vreo șansă să fie aprobată de parlament. Iar un sondaj arată că majoritatea votanților conservatori „de rând” preferă un „no-deal Brexit”, nu un alt referendum, ăpotrivit express.co.uk . Parlamentarul conservator Peter Bone, un vechi susținător al Brexitului, a declarat duminică dimineață la Sky News că tot mai mulți parlamentari sunt favorabili unui „no-deal Brexit” și că spaimele cu privire la lipsa acordului nu au susținere parlamentară și publică.





El a râs la sugestiile că acordul doamnei May ar putea să treacă în Camera Comunelor la jumătatea lui ianuarie și a afirmat că opoziția față de strategia convenită cu UE a devenit mai solidă după sărbătorile de iarnă. Bone a spus: „Nu a fost niciun acord pe buletin la referendumul din 2016. A fost Plecăm sau Rămânem și vom pleca pe 29 martie 2019. Dacă a fost vreo schimbare de opinii la Crăciun, a fost o consolidare a celor pentru o ieșire fără acord. Cu cât apar mai multe informații despre lipsa acordului, e tot mai limpede că este absolut OK s-o facem. Minsitrul Sănătății tocmai a confirmat că nu sunt probleme în domeniul sănătății. Un oficial de prim rang a spus că Marea Britanie este bine pregătită pentru o ieșire fără acord”.





Declarațiile lui Peter Bone privind susținerea în creștere pentru un „no-deal Brexit” vin în contextul în care un sondaj arată că majoritatea membrilor Partidului Conservator îl preferă în detrimentul înțelegerilor convenite de premierul May. Sondajul comandat de Consiliul pentru Cercetări Economice și Sociale (Economic and Social Research Council – ESRC) relevă că 57% au spus că sprijină un scenariu pe tema ieșirii fără acord, chiar în condițiile în care li s-au prezentat opțiuni privind acordul doamnei Theresa May sau un al doilea referendum.





Parlamentarii favorabili Brexitului au prevenit-o pe prim-ministru că orice tergiversare a votului crucial din Camera Comunelor de săptămâna viitoare ar fi „echivalentul politic al tragerii de timp de către un jucător după ce s-au anunțat minutele de prelungire”. Jacob Rees-Mogg (n.red.: parlamentar conservator din 2010) a spus că politicienii „nu s-au înmuiat peste Crăciun” și că se așteaptă ca peste 100 de „Tories” să se revolte împotriva acordului de retragere din Uniunea Europeană. (express.co.uk)